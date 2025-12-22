सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Srinivasa Ramanujan: गणितज्ञ श्री रामानुज के बारे में 5 दिलचस्प बातें

Srinivasa RamanujanJayanti
Ramanujan Birth Anniversary. आज श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर जानें उनके बारे में। आज श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास से 400 किलोमीटर दूर ईरोड में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्रीनिवास रामानुज, एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ, जिनकी गणित के क्षेत्र में अनगिनत योगदान हैं। रामानुजन ने औपचारिक गणित शिक्षा नहीं ली थी। उनका गणित में गहरी रुचि बचपन से ही थी और उन्होंने ज्यादातर अपनी खोजें खुद से की थीं। यहां उनके जीवन के बारे में 5 दिलचस्प बातें बताई जा रही हैं:
 
1. स्वयं-सिखाई गणित: रामानुज ने अपनी गणित की शिक्षा मुख्य रूप से खुद से प्राप्त की थी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा एक साधारण गांव स्कूल से प्राप्त की और फिर अपने घर पर ही किताबों के माध्यम से गणित के जटिल सिद्धांतों को समझने की कोशिश की।

रामानुजन ने औपचारिक गणित शिक्षा नहीं ली थी। उनका गणित में गहरी रुचि बचपन से ही थी और उन्होंने ज्यादातर अपनी खोजें खुद से की थीं। वे अपने गणितीय विचारों और परिणामों को अपने व्यक्तिगत नोटबुक में लिखा करते थे। इन नोटबुक्स में ऐसी जटिल और अद्वितीय समीकरणें थीं जो उस समय के प्रमुख गणितज्ञों के लिए भी चुनौतीपूर्ण थीं।
 
2. आधुनिक गणित में योगदान: रामानुज के काम के बाद कई गणितज्ञों ने उनके सूत्रों और समीकरणों पर विस्तार से काम किया। उनके कई कार्य, जैसे कि 'रामानुजन पाई सूत्र' और 'रामानुजन θ कार्य' आज भी गणितीय अनुसंधान में महत्वपूर्ण हैं। उनकी गणितीय प्रेरणा ने गणित की दुनिया में कई नए मार्ग खोल दिए।
 
3. पारंपरिक विश्वास और गणित: रामानुज की गणितीय प्रतिभा इतनी विशेष थी कि उन्होंने अपने गणितीय कार्यों को दिव्य प्रेरणा के रूप में देखा। उनका मानना था कि उनकी गणितीय खोजें ब्रह्मा/ ईश्वर से मिली प्रेरणा थीं। वे अक्सर गणितीय सूत्रों को सपना देखकर प्राप्त करते थे।
4. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश: रामानुज को अपनी गणितीय प्रतिभा के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। वहां उन्होंने प्रसिद्ध गणितज्ञ G.H. हार्डी के साथ काम किया। हार्डी ने रामानुज को 'सबसे महान गणितज्ञ' के रूप में वर्णित किया था।
 
5. उल्लेखनीय योगदान: रामानुज ने संख्याओं के सिद्धांत, त्रिकोणमिति, इन्फिनिट सीरीज़, और गणना में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उनका प्रसिद्ध काम 'रामानुज समिकरण' और 'रामानुजन-हाडमार्ड आकार' आज भी गणित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है।
 
श्रीनिवास रामानुजन का निधन मात्र 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1930 को मद्रास में हुआ था। रामानुज का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि प्रेरणा, समर्पण और कठिन परिश्रम से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है।

साथ ही यह भी कहा जा सकता हैं कि महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जीवनी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के उन्होंने गणित की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया, जहां आज भी आधुनिक वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं।
 
