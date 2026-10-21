कब मनाया जाएगा आचार्य विद्यासागर का जन्‍मोत्‍सव, जानिए उनके जीवन से जुड़ी खास बातें...

Jain muni Acharya Vidyasagar ji Maharaj: संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का जन्मोत्सव जैन समाज और उनके करोड़ों अनुयायियों द्वारा अत्यंत भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उनके पावन जन्मदिवस को धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में 'विद्यासागर जयंती' या 'संयम दिवस' के रूप में जाना जाता है। आचार्य श्री का जन्म आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस साल यह जन्‍मोत्‍सव 26 अक्‍टूबर सोमवार 2026 को मनाया जाएगा। जानिए उनके जीवन से जुड़ी खास बातों के बारे में विस्‍तार से...

जैन जिनालयों (मंदिरों) में प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी और चौबीसों तीर्थंकरों का अभिषेक, शांतिधारा और विशेष पूजन-विधान आयोजित किया जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र/ चरण पादुकाओं के समक्ष विशेष 'विद्यासागर पूजन' और अष्टद्रव्य से अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं।

विभिन्न शहरों और कस्बों में प्रभात फेरियां और भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें श्रद्धालु हाथों में अहिंसा, जीवदया, 'इंडिया छोड़ो-भारत बोलो' और हथकरघा प्रोत्साहन के संदेशों वाली पट्टिकाएं लेकर चलते हैं। अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण, तथा निर्धन व ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और अध्ययन सामग्री का दान किया जाता है।

आचार्यश्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन से जुड़ी खास बातें