  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. From freedom struggle to Tashkent Agreement, discover Lal Bahadur Shastri's contribution to service of the nation
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 1 October 2026 (18:34 IST)

Shastri Jayanti 2026: स्वाधीनता संग्राम से ताशकंद समझौते तक, जानें देशसेवा में शास्त्रीजी का योगदान

From freedom struggle to Tashkent Agreement, discover Lal Bahadur Shastri's contribution to service of the nation
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (18:39 IST)
google-news
Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026: हर साल 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन देश महात्मा गांधी के साथ-साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी, ईमानदारी और अदम्य साहस भरे जीवन को भी याद करता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नवभारत के निर्माण में शास्त्रीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
 

सम्मान और विरासत

मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्रीजी को 1966 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नई दिल्ली में स्थित उनके समाधि स्थल को 'विजय घाट' के नाम से जाना जाता है।
 
शास्त्री जी का जीवन यह सीख देता है कि उच्च पद पर रहते हुए भी सादगी, ईमानदारी और देशसेवा को सर्वोपरि कैसे रखा जा सकता है। शास्त्रीजी बचपन से ही स्वाभिमानी और सरल स्वभाव के थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी।
 

'जय जवान, जय किसान' का नारा

1965 के युद्ध और उसी समय देश में आए भीषण खाद्यान्न संकट (अनाज की कमी) के दौरान उन्होंने यह ऐतिहासिक नारा दिया। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्‍होंने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया।
 

हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा

उन्होंने देश में अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए 'हरित क्रांति' और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अमूल (NDDB) के माध्यम से 'श्वेत क्रांति' की नींव मजबूत की। 
 

स्वाधीनता संग्राम में शास्त्रीजी की भागीदारी

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नवभारत के निर्माण में शास्त्रीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे 7 बार जेल गए। अपने जीवन में कुल मिलाकर 9 वर्ष उन्हें कारावास की यातनाएं सहनी पड़ीं। 
 

जब शास्त्रीजी बने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री  

पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अस्वस्थ रहने लगे तो उन्हें शास्त्रीजी की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। जनवरी 1964 में वे पुनः सरकार में अविभागीय मंत्री के रूप में सम्मिलित किए गए। तत्पश्चात्‌ पंडित नेहरू के निधन के बाद 09 जून 1964 को उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया।
 

ताशकंद समझौता और रहस्यमयी निधन

1965 युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए वे उज़्बेकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ) के ताशकंद गए। 10 जनवरी 1966 को उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद समझौते के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 की रात को रहस्यमयी परिस्थितियों में (दिल का दौरा पड़ने से) शास्त्रीजी का निधन हो गया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
गांधी जयंती 2026: भारत और दुनिया के लिए क्यों खास है यह दिन? जानें इस दिन का विशेष महत्व

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचार

मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है? जानें वैज्ञानिक कारण और उपचारWhy Mosquito Bites Itch: मच्छर के काटने से होने वाली खुजली का कारण स्वयं काटना नहीं, बल्कि मच्छर की लार के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। हिस्टामिन के निकलने से त्वचा पर लालिमा, सूजन और खुजली होती है। यहां जानिए मच्छर के काटने से खुजली क्यों होती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, हिस्टामिन की क्या भूमिका होती है और खुजली से राहत पाने के प्रभावी घरेलू व चिकित्सीय उपाय।

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातें

Health Tips: बॉड़ी में शुगर कम होने पर क्या-क्या परेशानियां होती हैं, जानें काम की बातेंLow Blood Sugar Symptoms: शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर है। जब शरीर में ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, तो इस स्थिति को हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) कहा जाता है। ब्लड शुगर कम होने पर शरीर तुरंत संकेत देना शुरू कर देता है।

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाज

हाथों और आंखों में छिपे हैं लिवर की बीमारी के संकेत! भूलकर भी न करें इन्हें नजरअंदाजLiver Disease Symptoms: क्या आपने कभी अपनी हथेलियों के रंग या अपनी आंखों के सफेद हिस्से (स्केलेरा) पर बारीकी से गौर किया है? अक्सर हम हलकी लालिमा या आंखों के पीलेपन को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन शरीर के ये छोटे-छोटे बदलाव असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकते हैं।

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफ

बारिश के मौसम में चाय के साथ बनाएं ये 5 परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाले क्रिस्पी स्नैक्स, हर कोई करेगा तारीफTea Time Snacks: मानसून के मौसम में ऐसे स्नैक्स सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं जो बाहर से कुरकुरे, अंदर से नरम और स्वाद में लाजवाब हों। यहां आपके लिये प्रस्तुत हैं पकौड़ों से लेकर कॉर्न फ्रिटर्स तक के कई मसालेदार स्नैक्स की ऐसी रेसिपीज, जिन्हें आप घर पर कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं।

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव

समय रहते अगर हो जाए लक्षणों की पहचान, तो कैंसर जैसे रोगों का उपचार भी संभव4th Bronchopulmonary World Congress 2026: ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शनिवार से चौथी ब्रोंकोपल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की मुख्य कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश-विदेश से आए पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, थोरासिक सर्जन, मेडिकल रिसर्चर और युवा चिकित्सक शामिल हुए। पहले दिन विशेषज्ञों ने फेफड़ों की बीमारियों के आधुनिक उपचार, नई रिसर्च और उन्नत तकनीकों पर अपने अनुभव साझा किए। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराया है।

Shastri Jayanti 2026: स्वाधीनता संग्राम से ताशकंद समझौते तक, जानें देशसेवा में शास्त्रीजी का योगदान

Shastri Jayanti 2026: स्वाधीनता संग्राम से ताशकंद समझौते तक, जानें देशसेवा में शास्त्रीजी का योगदानLal Bahadur Shastri Jayanti 2026: हर साल 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन देश महात्मा गांधी के साथ-साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी, ईमानदारी और अदम्य साहस भरे जीवन को भी याद करता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नवभारत के निर्माण में शास्त्रीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

गांधी जयंती 2026: भारत और दुनिया के लिए क्यों खास है यह दिन? जानें इस दिन का विशेष महत्व

गांधी जयंती 2026: भारत और दुनिया के लिए क्यों खास है यह दिन? जानें इस दिन का विशेष महत्वGandhi Jayanti 2026: हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत और दुनियाभर में अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाती है गांधी जयंती। यह दिन भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी (महात्मा गांधी) की जयंती का प्रतीक है। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान और उनकी अहिंसावादी विचारधारा के सम्मान में इस दिन को भारत में राष्ट्रीय अवकाश (National Holiday) के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आइए जानते हैं भारत समेत दुनियाभर के लिए क्यों खास है यह दिन और क्‍या है इस दिन का विशेष महत्व...

ऐसे घनघोर ज्ञानी देश में जमुई से लेकर दिल्ली तक औरतों के रेप हो रहे हैं तो इसमें इतनी हैरानी क्‍यों?

ऐसे घनघोर ज्ञानी देश में जमुई से लेकर दिल्ली तक औरतों के रेप हो रहे हैं तो इसमें इतनी हैरानी क्‍यों?तुलसी, कबीर, गुरुनानक, बुद्ध, संत तुकाराम, सूरदास, मीरा इत्यादि के बाद और उन संतों ने जो किया उसके बाद हम आपने ऐसा क्या उखाड़ लिया जिसके खराब होने पर हमे शर्मिंदा होना चाहिए? इन संतों ने जो किया उसके इतर और उसके बाद आपने और हमने ऐसा क्या किया, जिसके ध्वस्त हो जाने से हमें मार-काट रोना चाहिए? तुलसी, कबीर, तुकाराम की उस धारा के बाद और देश की आज़ादी के बाद कुकुरमुत्तों की तरह उगे बाबाओं से तो आपके हिदुस्तान की आधी जेलें भरी पड़ी हैं, जो बचे हैं वो संसद में हैं, जो संसद तक नहीं पहुंच पाए वो टीवी पर हैं या बड़े पंडालों में मंचों पर आसीन हैं, उनके सामने आपके और हमारे बीच के ही लाखों करोड़ों लोग बैठकर उनके ज्ञान का अमृत पान कर रहे हैं!

विश्व शाकाहारी दिवस आज : क्यों मनाया जाता है यह खास दिन? जानें इसका इतिहास और महत्व

विश्व शाकाहारी दिवस आज : क्यों मनाया जाता है यह खास दिन? जानें इसका इतिहास और महत्वWorld Vegetarian Day 2026 : हर साल 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegetarian Day) मनाया जाता है। यह दिन पूरी दुनिया में शाकाहार (Vegetarianism) के प्रति लोगों को जागरूक करने, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करने और अहिंसात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इस दिवस के साथ ही अंतरराष्ट्रीय शाकाहारी माह (1 अक्टूबर से 1 नवंबर) 'विश्व वीगन दिवस' की शुरुआत भी होती है। आइए जानते हैं विश्व शाकाहारी दिवस के इतिहास और महत्‍व के बारे में विस्‍तार से...

आज दुनियाभर में मनाया जा रहा है वृद्ध दिवस? जानिए इसका इतिहास और उद्देश्‍य

आज दुनियाभर में मनाया जा रहा है वृद्ध दिवस? जानिए इसका इतिहास और उद्देश्‍यInternational Day of Older Persons : विश्व वृद्ध दिवस (International Day of Older Persons) हर साल 1 अक्टूबर को दुनियाभर में मनाया जाता है। यह दिन बुजुर्गों के योगदान का सम्मान करने और बढ़ती उम्र के साथ उनके सामने आने वाली सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। विश्व वृद्ध दिवस का उद्देश्य वृद्धजनों के अधिकारों, गरिमा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।