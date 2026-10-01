Shastri Jayanti 2026: स्वाधीनता संग्राम से ताशकंद समझौते तक, जानें देशसेवा में शास्त्रीजी का योगदान

Lal Bahadur Shastri Jayanti 2026: हर साल 2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन देश महात्मा गांधी के साथ-साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के सादगी, ईमानदारी और अदम्य साहस भरे जीवन को भी याद करता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नवभारत के निर्माण में शास्त्रीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

सम्मान और विरासत

मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्रीजी को 1966 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। वे यह सम्मान मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नई दिल्ली में स्थित उनके समाधि स्थल को 'विजय घाट' के नाम से जाना जाता है।

शास्त्री जी का जीवन यह सीख देता है कि उच्च पद पर रहते हुए भी सादगी, ईमानदारी और देशसेवा को सर्वोपरि कैसे रखा जा सकता है। शास्त्रीजी बचपन से ही स्वाभिमानी और सरल स्वभाव के थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी।

'जय जवान, जय किसान' का नारा

1965 के युद्ध और उसी समय देश में आए भीषण खाद्यान्न संकट (अनाज की कमी) के दौरान उन्होंने यह ऐतिहासिक नारा दिया। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्‍होंने 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया।

हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा

उन्होंने देश में अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए 'हरित क्रांति' और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अमूल (NDDB) के माध्यम से 'श्वेत क्रांति' की नींव मजबूत की।

स्वाधीनता संग्राम में शास्त्रीजी की भागीदारी

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में ही बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नवभारत के निर्माण में शास्त्रीजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे 7 बार जेल गए। अपने जीवन में कुल मिलाकर 9 वर्ष उन्हें कारावास की यातनाएं सहनी पड़ीं।

जब शास्त्रीजी बने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री

पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अस्वस्थ रहने लगे तो उन्हें शास्त्रीजी की बहुत आवश्यकता महसूस हुई। जनवरी 1964 में वे पुनः सरकार में अविभागीय मंत्री के रूप में सम्मिलित किए गए। तत्पश्चात्‌ पंडित नेहरू के निधन के बाद 09 जून 1964 को उन्हें प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया।

ताशकंद समझौता और रहस्यमयी निधन

1965 युद्ध के बाद शांति वार्ता के लिए वे उज़्बेकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ) के ताशकंद गए। 10 जनवरी 1966 को उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताशकंद समझौते के कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी 1966 की रात को रहस्यमयी परिस्थितियों में (दिल का दौरा पड़ने से) शास्त्रीजी का निधन हो गया।