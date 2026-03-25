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Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 25 मार्च 2026 (12:01 IST)

Benefits of desi ghee: देसी घी खाने के 10 अद्भुत फायदे, आप शायद ही जानते होंगे

देसी घी के स्वास्थ्य लाभ
Advantages of eating ghee: देसी घी भारतीय घरों की रसोई में एक अमूल्य खजाना है। सदियों से यह आयुर्वेदिक चिकित्सा और भारतीय खानपान का अहम हिस्सा रहा है। देसी घी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। आयुर्वेद के अनुसार, देसी घी का सेवन शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के साथ-साथ हमारी ऊर्जा, पाचन और त्वचा के लिए भी लाभकारी होता है।ALSO READ: Health tips: स्वस्थ जीवन के लिए 10 सरल और असरदार उपाय
 
  • देसी घी से पाचन शक्ति बढ़ाएं?
  • देसी घी के अन्य उपयोग।
  • घी के सेवन से शरीर को लाभ।
 

देसी घी के फायदे को समझने के लिए हमें इसे सही तरीके से समझना और अपने आहार में सही मात्रा में शामिल करना जरूरी है।

 

1. प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है:

- घी शरीर में विटामिन K2 का स्तर बढ़ाता है, जो हड्डियों के साथ-साथ शरीर के अन्य अंगों को भी मजबूत करता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है, जिससे शरीर बाहरी संक्रमणों से लड़ने में सक्षम होता है।
 

2. पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है:

- घी में पाया जाने वाला ब्यूटिरिक एसिड पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। यह आंतों में सूजन को कम करता है और पाचन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे खाना अच्छे से पचता है।
 

3. त्वचा को निखारता है:

- घी में विटामिन E और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो त्वचा को नमी देते हैं। यह त्वचा को नरम, मुलायम और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। आप घी का सेवन करने के साथ-साथ इसे त्वचा पर भी लगा सकते हैं।
 

4. हृदय के लिए फायदेमंद:

- घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखते हैं और हृदय रोगों के जोखिम को कम करते हैं। यह दिल के लिए स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है।ALSO READ: Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे
 

5. वजन घटाने में मददगार:

- घी में मध्यम-श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) होते हैं, जो वसा जलने में मदद करते हैं और शरीर के मेटाबोलिज्म को बढ़ावा देते हैं। अगर आप नाश्ते में या दोपहर में घी का सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो यह शरीर में फैट को कम करने में सहायक हो सकता है।
 

6. मस्तिष्क को तेज बनाता है:

- घी में पाया जाने वाला विटामिन A मस्तिष्क और आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह मस्तिष्क के कार्य को तेज करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है।
 

7. आंखों की रोशनी को बेहतर बनाता है:

- घी में विटामिन A होता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और आंखों की सेहत को सुधारता है।

 

8. हॉर्मोनल बैलेंस को बनाए रखता है:

- घी में स्वस्थ वसा होती है, जो शरीर में हॉर्मोनल संतुलन को बनाए रखती है। यह महिलाओं के पीरियड्स के दौरान हो रहे हार्मोनल उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद करता है।
 

9. शरीर को अंदर से शुद्ध करता है:

- घी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है और शरीर को शुद्ध करता है।
 

10. जोड़ों के दर्द में राहत:

- घी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं। घी का सेवन जोड़ों के लिए एक प्राकृतिक उपचार हो सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Health Benefits of Roasted Potatoes : भुने आलू खाने से हेल्थ को मिलते हैं ये 6 सेहतमंद फायदे
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