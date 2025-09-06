शनिवार, 6 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. जान-जहान
  4. Eye symptoms of anemia
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 6 सितम्बर 2025 (17:48 IST)

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

Eye symptoms of anemia
Eye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

1. आंखों की सफेद परत का पीला दिखना (स्क्लेरा): अगर आपकी आँखों की सफेद परत, जिसे मेडिकल भाषा में स्क्लेरा कहते हैं, पीली या हल्की नीली दिखने लगे, तो यह खून की कमी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति की स्क्लेरा सफेद होती है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो यह पीली दिखने लगती है, जिसे अक्सर पीलिया समझ लिया जाता है।
2. आंखों के इर्द-गिर्द सूजन: एनीमिया के कारण शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिससे आंखों के आसपास के क्षेत्र में सूजन आ सकती है। अगर आपकी आंखों के इर्द-गिर्द सूजन है या पलकें अक्सर फूली हुई रहती हैं, तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है।
3. आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स: लगातार थकान और आयरन की कमी की वजह से आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्कल्स) बन सकते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो कोशिकाएँ कमजोर होने लगती हैं और त्वचा पर इसका असर दिखने लगता है। डार्क सर्कल्स न केवल थकान का संकेत हैं, बल्कि यह खून की कमी का भी एक लक्षण हो सकते हैं।
4. धुंधला दिखाई देना या आंखों के आगे अंधेरा छाना: अगर आपको अक्सर धुंधला दिखाई देता है, या नीचे से ऊपर उठने पर या थोड़ा चलने में आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो यह भी शरीर में खून की कमी का एक गंभीर संकेत हो सकता है। यह लक्षण दिमाग तक ऑक्सीजन की कम सप्लाई के कारण होता है, जो एनीमिया में आम है।
5. आंखों में सूखापन (ड्राईनेस): जब शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों, खासकर आयरन की कमी हो जाती है, तो आंखों में सूखापन या ड्राईनेस आ सकती है। हीमोग्लोबिन की कमी से आंखों में नमी बनाए रखने वाली ग्रंथियां ठीक से काम नहीं कर पातीं, जिससे आंखें सूखी और थकी हुई महसूस होती हैं।

खून की कमी होने पर क्या करें?
यदि आप इन लक्षणों का अनुभव करते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही किसी भी उपचार की शुरुआत करें।
1. आहार में सुधार: अपने भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ (पालक), चुकंदर, अनार, खजूर, दालें और सूखे मेवे शामिल करें। विटामिन C वाले खाद्य पदार्थ (नींबू, संतरा, आंवला) भी आयरन के अवशोषण में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें भी आहार में शामिल करें।
2. आयरन सप्लीमेंट्स: अगर डॉक्टर सलाह दें तो आयरन और फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लें।
3. नियमित जांच: एनीमिया की पुष्टि के लिए नियमित रूप से खून की जांच करवाएं।
4. स्वस्थ जीवनशैली: पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें और नियमित व्यायाम करें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपाय

घर में सुख-समृद्धि के लिए 10 ज्योतिष टिप्स और उपायHow to attract wealth: यहां प्रस्तुत लेख घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए ज्योतिष के सरल और प्रभावी उपायों पर केंद्रित है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। यहां पढ़ें 10 टिप्स या उपाय, करें घर में सुख-समृद्धि की बरसात...

Hindi diwas 2025 Speech: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारी

Hindi diwas 2025 Speech: हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने के लिए ऐसे करें की तैयारीhindi diwas 2025: हर साल हमारे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा के गौरव को उत्सव की तरह मनाने के लिए 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है इस दौरान देश भर के स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत भाषण प्रतियोताएं, निबंध और वाद-विवाद आदि में विद्यार्थी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यदि आप भी इनमें हिस्सा लेकर दमदार प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यहां आपके लिए उपयुक्त पठन सामग्री दी जा रही है। हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए आप यहां दिए आलेख को अपने भाषण या निबंध में उपयोग कर सकते हैं।

gold import rules: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं ड्यूटी-फ्री, जानिए पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या हैं कस्टम के नियम

gold import rules: विदेश से कितना सोना ला सकते हैं ड्यूटी-फ्री, जानिए पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या हैं कस्टम के नियमduty free gold limit india : भारत में सोने का व्यापार सदियों से चला आ रहा है और यह निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और इसकी वैश्विक मांग को देखते हुए, भारत सरकार सोने के व्यापार को सीमा शुल्क (Customs Duty) के माध्यम से नियंत्रित करती है। अगर आप विदेश यात्रा से लौट रहे हैं और अपने साथ सोना लाना चाहते हैं, तो इसके कुछ नियम हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है।

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसान

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसानCoffee benefits for hairs: आज के समय में समय से पहले बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है। बढ़ता तनाव, असंतुलित खानपान, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स और प्रदूषण इसके पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसे में लोग हमेशा नेचुरल तरीकों की तलाश में रहते हैं, ताकि बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बालों को सुंदर, काले और मजबूत बनाया जा सके।

समाज में लिव-इन रिलेशन को लेकर क्यों बढ़ा आकर्षण, जानिए शादी के बिना साथ रहने के फायदे, नुकसान और कानूनी पहलू

समाज में लिव-इन रिलेशन को लेकर क्यों बढ़ा आकर्षण, जानिए शादी के बिना साथ रहने के फायदे, नुकसान और कानूनी पहलूlive in relationship and indian society: आजकल की युवा पीढ़ी के बीच लिव-इन रिलेशनशिप एक आम चलन बन गया है। शादी से पहले एक-दूसरे को समझने और जानने के लिए कई युवा इस रिश्ते को अपना रहे हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में सही रास्ता है? लिव-इन रिलेशनशिप के अपने फायदे और नुकसान हैं, साथ ही इसके कुछ कानूनी पहलू भी हैं, जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आइए, इस विषय पर गहराई से बात करते हैं।

और भी वीडियो देखें

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्य

Kshamavani Parv 2025: आध्यात्मिक वीरता का प्रतीक क्षमावाणी पर्व, जानें परंपरा, धार्मिक महत्व और उद्देश्यUttam Kshama Parv : 'क्षमावाणी पर्व' जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व है, जिसे 'क्षमायाचना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व 'क्षमा, आत्ममंथन और शुद्धि' का प्रतीक है। आइए क्षमा के के उद्देश्य, परंपरा और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं।

Teacher Day 2025: आदर्श शिक्षक की पहचान- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

Teacher Day 2025: आदर्श शिक्षक की पहचान- गुरुदेव श्री श्री रवि शंकरTeacher Day 2025: भारत में गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़ी एक अनूठी अवधारणा है। गुरु हमेशा शिष्य की सफलता की कामना करता है और शिष्य गुरु की विजय की कामना करता है। शिष्य गुरु की विजय की कामना करता है। यह शुभ संकेत है क्योंकि यदि शिष्य को लगता है कि वह गुरु से अधिक जानता है, तो इसका अर्थ है कि उसकी शिक्षा रुक गई है और उसके अहंकार ने ज्ञान को नष्ट कर दिया है।

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?

देश में हर तीसरी मौत के पीछे हार्ट अटैक, रिपोर्ट में सामने आई डरावनी तस्वीर, क्‍या कहा डॉक्‍टरों ने?दिल रोग और इससे मौत के मामलों को लेकर आई एक ताजा रिपोर्ट में भारत के नागरिकों को अलर्ट किया गया है। दरअसल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के तहत किए गए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की टीम ने बताया कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से एक-तिहाई का कारण हृदय यानी दिल के रोग हैं।

गजब टीचर की अजब कहानी, मिलते हैं फिल्मी शिक्षकों से...

गजब टीचर की अजब कहानी, मिलते हैं फिल्मी शिक्षकों से...फिल्मों में मास्टरजी को सामान्य व्यक्ति के रूप में बहुत कम दिखाया जाता है। टीचर के रूप में या तो उसे बेहद लाचार और कमजोर बताते हैं, जो कुरता-पजामा पहने, हाथ में छड़ी पकड़े, चश्मा लगाए, टूटी-फूटी साइकिल पर सवार होकर आदर्शवादी बातें करता रहता है या फिर वह आला दर्जे का बेवकूफ रहता है।

teacher day: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षक दिवस क्यों मनाया?

teacher day: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षक दिवस क्यों मनाया?Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Birth Anniversary: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने, तो कुछ उनके शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्मदिन जो कि 5 सितंबर को पड़ता हैं, को समारोहपूर्वक मनाने की इच्छा जताई। तब उनकी शिक्षकों को सम्मान दिलाने के इस इच्छा का सम्मान करते हुए, 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

गणेशोत्सव

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com