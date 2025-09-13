शनिवार, 13 सितम्बर 2025
HFMD: बच्चों में फैल रहा है खतरनाक हैंड फुट माउथ सिंड्रोम, लक्षण और बचाव के तरीके

Disease - HFMD
HFMD:भारत में कई जगहों पर, विशेष रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बच्चों के बीच "हैंड-फुट-माउथ सिंड्रोम" (Hand-Foot-and-Mouth Disease - HFMD) के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। यूपी के कई जिलों में हैंड फुट माउथ सिंड्रोम (HFMS) वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। 50 से ज्यादा बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। यह वायरस खासतौर पर 10 साल तक के बच्चों को प्रभावित करता है।
 
क्या हैंड फुट-माउथ सिंड्रोम?
हैंड फुट-माउथ सिंड्रोम (Hand Foot Mouth Syndrome - HFMD) एक आम, संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। यह बीमारी मुंह में, हाथों की हथेलियों पर, और पैरों के तलवों पर दर्दनाक लाल चकत्ते और फफोले (blisters) पैदा करती है। यह बीमारी कॉक्ससैकीवायरस (Coxsackievirus) नामक वायरस के कारण होती है। यह बीमारी आमतौर पर 7 से 10 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन लक्षणों की गंभीरता के अनुसार डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। हालांकि, दुर्लभ मामलों में यह गंभीर भी हो सकती है, खासकर कमजोर प्रतिरक्षा वाले बच्चों में।ALSO READ: बिना दवा के ब्लड प्रेशर कम करने का असरदार तरीका, सिर्फ 2 मिनट में अपनाएं ये सीक्रेट हेल्थ फॉर्मूला
 
हैंड फुट माउथ सिंड्रोम के लक्षण क्या है?
1. शुरुआती लक्षण: आमतौर पर हल्के बुखार, गले में खराश और भूख न लगना।
2. त्वचा पर चकत्ते: बुखार के 1-2 दिन बाद, मुंह के अंदर, जीभ पर और मसूड़ों पर छोटे, लाल छाले विकसित होते हैं।
3. हाथ और पैर: हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों पर भी लाल दाने या छाले दिखाई देते हैं। ये दाने कभी-कभी नितंबों पर भी हो सकते हैं।
4. अन्य लक्षण: चिड़चिड़ापन, सुस्ती और सिरदर्द।
हैंड फुट माउथ सिंड्रोम रोग कैसे फैलाता है?
1. यह बीमारी बहुत संक्रामक होती है और संक्रमित व्यक्ति के लार, नाक से निकलने वाले तरल पदार्थ, या फफोलों से निकलने वाले द्रव के सीधे संपर्क में आने से फैलती है।
2. यह एक संक्रामक बीमारी है और संक्रमित व्यक्ति के लार, बलगम, या छालों में मौजूद तरल पदार्थ के सीधे संपर्क से फैलती है।
3. यह स्कूलों और डेकेयर सेंटरों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों में आसानी से फैलती है, जहाँ बच्चे एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं और खिलौने जैसी वस्तुओं को साझा करते हैं।ALSO READ: मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखने के लिए रोजाना घर में ही करें ये 5 काम
 
हैंड फुट माउथ सिंड्रोम से किस तरह बचाव करें?
1. हाथों की सफाई: नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोएं, खासकर शौचालय का उपयोग करने या डायपर बदलने के बाद।
2. सतहों को साफ रखना: घर और बच्चों के खिलौनों को नियमित रूप से कीटाणुरहित करें।
3. संक्रमित बच्चों को अलग रखना: यदि बच्चा बीमार है, तो उसे दूसरों से दूर रखें ताकि संक्रमण न फैले।
4. डॉक्टर की सलाह लें: यदि बच्चे में लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
