शुक्रवार, 9 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. स्वामी विवेकानंद
  4. Swami Vivekananda Jayanti Jan 12, 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 (11:08 IST)

Swami Vivekananda Jayanti: स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, 5 अनसुनी बातें और खास उपलब्धियां

Swami Vivekananda Birthday
Vivekananda Birth Anniversary: भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं और समाज सुधारकों में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को भारत में 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने न केवल भारतीय अध्यात्म का डंका पूरी दुनिया में बजाया, बल्कि सोए हुए भारतीय समाज को जगाने का भी काम किया।ALSO READ: Vivekananda Quotes: दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ये 10 अनमोल विचार

नरेन्द्रनाथ बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। वे वेद, शास्त्र और भारतीय संस्कृति के बारे में गहरी रुचि रखते थे। उन्हें बचपन से ही योग और ध्यान में रुचि थी, और उनका मानसिक विकास बहुत तीव्र था। आइये यहां जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की खास बातें...
 
यहां स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनके जीवन की कुछ बेहद खास बातें दी गई हैं:
 
स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय
 
जन्म: 12 जनवरी, 1863 (कोलकाता, पश्चिम बंगाल)।
 
बचपन का नाम: नरेंद्रनाथ दत्त।
 
माता-पिता: पिता विश्वनाथ दत्त (प्रसिद्ध वकील) और माता भुवनेश्वरी देवी (धार्मिक विचारों वाली महिला)।
 
गुरु: रामकृष्ण परमहंस।
 
संस्था की स्थापना: रामकृष्ण मिशन (1897) और रामकृष्ण मठ।
 
महासमाधि: 4 जुलाई, 1902 (मात्र 39 वर्ष की आयु में)।
 
स्वामी विवेकानंद के जीवन की 5 खास बातें
 
1. गुरु से वह ऐतिहासिक सवाल:
युवा नरेंद्र के मन में ईश्वर को लेकर बहुत जिज्ञासा थी। उन्होंने कई विद्वानों से पूछा था, 'क्या आपने ईश्वर को देखा है?' सभी ने उन्हें घुमावदार जवाब दिए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने निडर होकर कहा- 'हां, मैंने देखा है। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं अधिक स्पष्टता से।' इसके बाद नरेंद्र उनके शिष्य बन गए।
 
2. शिकागो धर्म संसद (1893):
विवेकानंद जी को अंतरराष्ट्रीय पहचान तब मिली जब उन्होंने शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाषण दिया। उनके भाषण की शुरुआत- 'मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों' के संबोधन से हुई, जिसे सुनकर पूरा हॉल 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुत्व सभी धर्मों को समाहित करने की शक्ति रखता है।ALSO READ: स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?
 
3. 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के प्रेरणास्रोत:
स्वामी जी का मानना था कि युवाओं के पास दुनिया बदलने की शक्ति होती है। उन्होंने नारा दिया- 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।' उनके इन्हीं विचारों के कारण 1985 से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया।
 
4. अद्भुत एकाग्रता और याददाश्त:
स्वामी विवेकानंद की एकाग्रता इतनी तेज थी कि वे एक बार किसी किताब को पढ़ लेते थे, तो उन्हें उसका हर पन्ना और हर शब्द याद हो जाता था। कहा जाता है कि वे लाइब्रेरी से मोटी-मोटी किताबें लाते और अगले ही दिन वापस कर देते। जब लाइब्रेरियन ने पूछा कि क्या आप सच में पढ़ते हैं, तो स्वामी जी ने किताब का कोई भी हिस्सा सुनाकर उसे हैरान कर दिया।
 
5. देशभक्ति और मानवता:
स्वामी जी के लिए धर्म केवल पूजा-पाठ नहीं था। उन्होंने कहा था- 'जब तक इस देश में एक भी कुत्ता भूखा है, मेरा धर्म उसे खिलाना और उसकी सेवा करना है।' उन्होंने 'नर सेवा' को ही 'नारायण सेवा' को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा बताया।
 
निधन: स्वामी विवेकानंद का निधन 39 वर्ष की आयु में 1902 में हुआ। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनके विचार और कार्य आज भी जीवित हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं।
 
प्रमुख उपलब्धियां: 
- वेदांत और योग के भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों (अमेरिका और यूरोप) में लोकप्रिय बनाया।
 
- अंतर-धार्मिक जागरूकता बढ़ाई और हिंदू धर्म को एक आधुनिक पहचान दी।
 
- रामकृष्ण मिशन के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Swami Vivekananda Essay: स्वामी विवेकानंद पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपी

सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपीसर्दियों का मौसम आते ही हमारी पसंदीदा चीजों में से एक है गर्म-गर्म मक्के की राब। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मक्के की राब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो सर्दियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मक्के की राब पीने के 5 जबरदस्त फायदे और इसे बनाने की आसान रेसिपी।

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंग

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंगWinter care tips: सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। इनमें से एक है नींबू और लौंग की चाय। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इस चाय को बनाने का तरीका और इसके फायदे।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

और भी वीडियो देखें

Makar Sankranti Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व: एक रंगीन उत्सव, जानें इतिहास, महत्व और प्रभाव

Makar Sankranti Kite Flying: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का पर्व: एक रंगीन उत्सव, जानें इतिहास, महत्व और प्रभावMakar Sankranti and Kite Flying: मकर संक्रांति का त्योहार खासकर सर्दियों के मौसम के खत्म होने और वसंत के आगमन का प्रतीक है। इस दिन को मनाने के लिए लोग मिठाइयां, तिल-गुड़ के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन भी बनाते हैं। पतंगबाजी और मकर संक्रांति के सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार से जानने के लिए, हम इस लेख में इसके इतिहास, महत्व और इसकी खासियत को समझेंगे।

ग्रीनलैंड बन सकता है ट्रंप का अगला शिकार

ग्रीनलैंड बन सकता है ट्रंप का अगला शिकारअमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर हमले के बाद, इस बात की चिंता बढ़ रही है कि अमेरिका के सनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले देश ग्रीनलैंड की तरफ भी हाथ बढ़ा सकते हैं। ग्रीनलैंड के संरक्षक देश डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अमेरिका यदि किसी अन्य नाटो देश पर हमला करता है तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की अब तक की वर्तमान व्यवस्था का अंत हो जाएगा।

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजन

Pongal Recipes: पोंगल के दिन के लिए 5 सुपर स्वादिष्ट रेसिपी और व्यंजनPongal Festival Food Recipes: पोंगल और बिहू दोनों ही भारतीय त्योहार हैं जो अपनी सांस्कृतिक विविधताओं और विशेष पकवानों के लिए प्रसिद्ध हैं। पोंगल तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, जबकि बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन दोनों त्योहारों पर बनाए जाने वाले पकवानों में पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, जो इन त्योहारों की खुशी और समृद्धि का प्रतीक होते हैं।

Vivekananda Quotes: दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ये 10 अनमोल विचार

Vivekananda Quotes: दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं स्वामी विवेकानंद के ये 10 अनमोल विचारSwami Vivekanandas Inspirational Quotes: स्वामी विवेकानंद के विचार न केवल भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उन्होंने दुनिया को एक नई दिशा देने का काम किया। उनके विचारों का मुख्य तत्व था आत्मविश्वास, योग और समानता। स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

Makar Sankranti Essay: मकर संक्रांति पर्व पर रोचक हिन्दी निबंध

Makar Sankranti Essay: मकर संक्रांति पर्व पर रोचक हिन्दी निबंधMakar Sankranti essay 2026: मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है जो जीवन में सुख, समृद्धि, और शांति लाने का संदेश देता है। यह न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है, जो समाज में एकता और खुशी का संचार करता है। सूर्य देव की पूजा, तिल और गुड़ का दान, और विभिन्न खेल-कूद की गतिविधियां इस दिन को और भी खास बनाती हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com