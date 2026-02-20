शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. नन्ही दुनिया
  3. प्रेरक व्यक्तित्व
  4. Know About Pandit Lekh Ram
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 20 फ़रवरी 2026 (10:23 IST)

Pandit Lekh Ram: 'आर्य मुसाफिर' के नाम से प्रसिद्ध पंडित लेखराम कौन थे, जानें उनके रोचक संस्मरण

Pandit Lekh Ram life history
Pandit Lekh Ram Biography: पंडित लेखराम भारतीय समाज के महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1858 में पंजाब के शहजादपुर गांव में हुआ था। पंडित लेखराम का जीवन सत्य, न्याय और भारतीय समाज की पुरानी जड़ता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था।ALSO READ: Guru Golwalkar Jayanti: गुरु गोलवलकर कौन थे? जानें 7 अनसुने तथ्य
 
'सत्य को स्वीकार करने और असत्य को छोड़ने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए।' - यह पंडित लेखराम के जीवन का मूल मंत्र था।
 
  1. पुलिस की नौकरी का त्याग
  2. 'आर्य मुसाफिर' बनने का संकल्प
  3. स्वामी दयानंद का अधूरी जीवनी पूरी करना
  4. शास्त्रार्थ और निडरता
  5. मिर्जा गुलाम अहमद से मुकाबला
  6. पंडित लेखराम के जीवन का सार
 

यहां उनके जीवन के कुछ अत्यंत रोचक और प्रेरक संस्मरण दिए गए हैं:

 

1. पुलिस की नौकरी का त्याग

पंडित लेखराम पहले पंजाब पुलिस में एक ऊंचे पद पर थे। एक बार उनके विभाग के अधिकारियों ने उन्हें किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करना चाहा। सत्य के खोजी लेखराम ने अन्याय के आगे झुकने के बजाय तुरंत पुलिस की वर्दी उतार दी और त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा, 'अब मैं केवल सत्य का प्रचार करूंगा।'
 

2. 'आर्य मुसाफिर' बनने का संकल्प

नौकरी छोड़ने के बाद, उन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। वे पैदल ही पूरे भारत और अफगानिस्तान (काबुल) तक की यात्राएं करते थे। वे अक्सर रेलगाड़ी के बजाय पैदल चलना पसंद करते थे ताकि रास्ते में आने वाले गांवों में लोगों से मिल सकें। इसी कारण उन्हें 'आर्य मुसाफिर' कहा जाने लगा। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि आजीवन वैदिक धर्म के प्रचार और स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन पर शोध हेतु निरंतर यात्राओं को करने के कारण भी उन्हें 'आर्य मुसाफिर' कहा जाता है।
 

3. स्वामी दयानंद का अधूरी जीवनी पूरी करना

जब स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हुआ, तो उनकी कोई विस्तृत जीवनी मौजूद नहीं थी। पंडित लेखराम ने संकल्प लिया कि वे ऋषि दयानंद के जीवन के हर तथ्य को खोजेंगे। उन्होंने उन सभी जगहों की यात्रा की जहां स्वामी जी गए थे। उन्होंने उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने स्वामी जी को देखा या सुना था। इस शोध के लिए उन्होंने अपना घर-बार तक दांव पर लगा दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां ऋषि के जीवन को जान सकें।

 

4. शास्त्रार्थ और निडरता

पंडित लेखराम अपने समय के सबसे बड़े शास्त्रार्थी माने जाते थे। वे अक्सर उन क्षेत्रों में भी चले जाते थे जहां उनके विचारों का भारी विरोध होता था। एक बार एक चर्चा के दौरान उन पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए और अपनी बात तर्क के साथ रखते रहे। उनकी तर्कशक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके विरोधी भी उनके ज्ञान का लोहा मानते थे।
 

5. मिर्जा गुलाम अहमद से मुकाबला

पंडित लेखराम का नाम इतिहास में अहमिया संप्रदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद के साथ उनके वैचारिक टकराव के लिए भी प्रसिद्ध है। लेखराम ने उनके द्वारा किए गए दावों को खुलेआम चुनौती दी थी। कहा जाता है कि लेखराम की मृत्यु की भविष्यवाणी भी की गई थी, लेकिन वे अंत तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और 6 मार्च 1897 को एक जिहादी हमले में शहीद हुए।  
 

पंडित लेखराम के जीवन का सार

उपनाम- आर्य मुसाफिर
मुख्य कार्य- शुद्धि आंदोलन और वैदिक धर्म का प्रचार
साहस- सत्य के लिए पुलिस की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ी
लेखन- स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रथम विस्तृत जीवनी लिखी
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: शबरी माता कौन थीं, जिसने खिलाएं थे प्रभु श्रीराम को जूठे बेर
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्स

चेहरा पड़ गया है काला और बेजान? सर्दियों में त्वचा को मखमल जैसा कोमल बनाएंगे ये 6 जादुई टिप्सnatural skin remedies: सर्दी के दिनों में मौसम बदलने के साथ ही आपकी स्किन अपनी नमी खोने लगती है और महंगी क्रीम भी काम नहीं आतीं। अगर आप भी रूखी त्वचा और फटी एड़ियों से परेशान हैं, तो ये प्राकृतिक तरीके आपकी त्वचा में जान फूंक देंगे।

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूत

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूतDesi Superfoods: आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने आहार में कुछ विशेष सुपरफूड्स को शामिल करना चाहिए। ये सुपरफूड्स आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे आप न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं।

सर्दियों में इन 5 बीमारियों में बहुत फायदेमंद है संतरे का जूस, जानिए क्या है सेवन का सही तरीका

सर्दियों में इन 5 बीमारियों में बहुत फायदेमंद है संतरे का जूस, जानिए क्या है सेवन का सही तरीकाशरीर को सेहतमंद रखने के लिए संतरे का जूस (Orange Juice) का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। नाश्ते में आप एक ग्लास संतरे के जूस का सेवन कर सकते है जिससे आपके शरीर को गजब के फायदे नज़र आएंगे। आइए जानते हैं संतरे का जूस पीने के फायदे।

Hair loss: बालों का झड़ना: कारण, डाइट चार्ट और असरदार घरेलू नुस्खे

Hair loss: बालों का झड़ना: कारण, डाइट चार्ट और असरदार घरेलू नुस्खेHair loss treatment: आजकल बालों का झड़ना आम समस्या हो चली है। बालों की केयर के लिए जितने में प्रॉडक्ट लॉन्च हो रहे हैं वे सभी बेअसर बताए जा रहे हैं। ऐसे में लोग अब घरेलू उपचार पर जोर देने लगे हैं। यहां पर जानिए बालों की देखभाल, झड़ने के कारण और उपाचार के संबंध में जानिए विस्तार से। बालों का झड़ना रोकने के लिए यहां एक प्रभावी डाइट चार्ट और कुछ खास घरेलू नुस्खे दिए गए हैं।

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंग

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंगWinter care tips: सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। इनमें से एक है नींबू और लौंग की चाय। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इस चाय को बनाने का तरीका और इसके फायदे।

और भी वीडियो देखें

Pandit Lekh Ram: 'आर्य मुसाफिर' के नाम से प्रसिद्ध पंडित लेखराम कौन थे, जानें उनके रोचक संस्मरण

Pandit Lekh Ram: 'आर्य मुसाफिर' के नाम से प्रसिद्ध पंडित लेखराम कौन थे, जानें उनके रोचक संस्मरणPandit Lekh Ram life history: पंडित लेखराम, जिन्हें 'आर्य मुसाफिर' के नाम से भी जाना जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त और आर्य समाज के एक निडर प्रचारक थे। उनकी जयंती पर उनके जीवन के उन पलों को याद करना रोमांचक है, जो उनके साहस और अटूट विश्वास को दर्शाते हैं।

यूरोप-अमेरिका के बीच बढ़ रही है अविश्वास की खाई

यूरोप-अमेरिका के बीच बढ़ रही है अविश्वास की खाईInternational Security Conference Munich: जर्मनी के सबसे दक्षिणी राज्य बवेरिया की राजधानी म्युनिक में, 1963 से फ़रवरी के महीने में हर वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन होता है। उसे अटलांटिक महासागर के पूर्व में स्थित यूरोप और पश्चिम में स्थित अमेरिका के बीच के अटलांटिक पारीय माहौल का एक तापमापी माना जाता है। इस वर्ष के सम्मेलन में माहौल कुछ ठंडा हो गया लगा।

Guru Golwalkar Jayanti: गुरु गोलवलकर कौन थे? जानें 7 अनसुने तथ्य

Guru Golwalkar Jayanti: गुरु गोलवलकर कौन थे? जानें 7 अनसुने तथ्यMadhav Sadashiv Golwalkar: माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें श्रद्धा से गुरु गोलवलकर कहा जाता है, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दूसरे सरसंघचालक थे। वे एक प्रखर चिंतक, प्रभावशाली वक्ता और संगठन निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उनके विचारों पर चर्चा होती है और भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

जयंती विशेष: छत्रपति शिवाजी: धर्म, संस्कृति और राजनीति के अद्वितीय साम्राज्य निर्माता Chhatrapati Shivaji Maharaj

जयंती विशेष: छत्रपति शिवाजी: धर्म, संस्कृति और राजनीति के अद्वितीय साम्राज्य निर्माता Chhatrapati Shivaji MaharajChhatrapati Shivaji Maharaj Birth Anniversary: शिवाजी महाराज ने शून्य से स्वराज्य का निर्माण किया। उन्होंने सिखाया कि यदि साहस, रणनीति और धर्म (कर्तव्य) का साथ हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है।

Shivaji Maharaj Essay: मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज पर उत्कृष्ट निबंध

Shivaji Maharaj Essay: मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज पर उत्कृष्ट निबंधChhatrapati Shivaji Maharaj Biography: शिवाजी महाराज का जीवन हमें साहस, संघर्ष और देशभक्ति का अद्वितीय पाठ पढ़ाता है। उनका योगदान न केवल मराठा साम्राज्य तक सीमित था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति को भी नई दिशा दी। उनके कार्यों से हम सीख सकते हैं कि यदि कोई ठान ले तो कोई भी कठिनाई उसे नहीं हरा सकती।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com