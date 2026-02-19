गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (17:11 IST)

शबरी माता कौन थीं, जिसने खिलाएं थे प्रभु श्रीराम को जूठे बेर

शबरी माता की फोटो
Mata Shabari : शबरी माता भारतीय धार्मिक कथाओं और विशेषकर रामायण में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे एक महान भक्त और आदर्श नारी थीं, जिन्होंने भगवान श्रीराम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और समर्पण को दर्शाया। शबरी माता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में हुआ है।ALSO READ: जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?
 
  • शबरी माता का जीवन
  • श्रीराम को बेर खिलाने की कथा
  • शबरी माता की भक्ति
 

शबरी माता का जीवन

 
देवी शबरी एक आदिवासी महिला थीं, जो जंगलों में रहती थीं। उनका नाम शबरी था, और वे एक साधारण, गरीब, और वनवासी परिवार से थीं। वह केवल श्रीराम के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहती थीं।
 

श्रीराम को बेर खिलाने की कथा

 
शबरी माता के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना वह है जब उन्होंने भगवान श्रीराम को बेर (बेर के फल) खिलाए। यह घटना रामायण के 'अरण्य कांड' में वर्णित है।
 
जब श्रीराम और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे, तो शबरी माता ने उन्हें देखा। उन्होंने भगवान श्रीराम से मिलने का प्रयास किया और उन्हें बेर के फल खाने के लिए दिए। शबरी ने उन बेरों को पहले खुद चखकर यह सुनिश्चित किया था कि वे मीठे हैं। हालांकि, बेर उन्होंने थोड़ा कच्चा या खट्टा चखा, लेकिन भगवान श्रीराम की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उन बेरों को भगवान श्रीराम को देने के लिए एक प्रकार की श्रद्धा से उन्हें रख लिया।
 
भगवान श्रीराम ने शबरी माता के बेर प्रेम और समर्पण को स्वीकार किया और उनका आदर करते हुए उन बेरों को खाया। यह घटना भगवान राम के लिए शबरी की भक्ति का प्रतीक बन गई।
 

शबरी माता की भक्ति

 
शबरी का जीवन यह दिखाता है कि भक्ति में बाहरी रूप या संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सच्चे दिल से किए गए समर्पण और श्रद्धा का महत्व है। शबरी ने यह साबित किया कि भगवान को अपने भक्त के दिल की सच्चाई और समर्पण से प्रेम होता है, न कि उसके सामाजिक या आर्थिक स्थिति से।
 
उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा किसी भी जाति, धर्म या स्थान के व्यक्ति पर हो सकती है, बशर्ते वह सच्चे दिल से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
