शबरी माता कौन थीं, जिसने खिलाएं थे प्रभु श्रीराम को जूठे बेर

देवी शबरी एक आदिवासी महिला थीं, जो जंगलों में रहती थीं। उनका नाम शबरी था, और वे एक साधारण, गरीब, और वनवासी परिवार से थीं। वह केवल श्रीराम के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहती थीं।

शबरी माता के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना वह है जब उन्होंने भगवान श्रीराम को बेर (बेर के फल) खिलाए। यह घटना रामायण के 'अरण्य कांड' में वर्णित है।

जब श्रीराम और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे, तो शबरी माता ने उन्हें देखा। उन्होंने भगवान श्रीराम से मिलने का प्रयास किया और उन्हें बेर के फल खाने के लिए दिए। शबरी ने उन बेरों को पहले खुद चखकर यह सुनिश्चित किया था कि वे मीठे हैं। हालांकि, बेर उन्होंने थोड़ा कच्चा या खट्टा चखा, लेकिन भगवान श्रीराम की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, उन बेरों को भगवान श्रीराम को देने के लिए एक प्रकार की श्रद्धा से उन्हें रख लिया।

भगवान श्रीराम ने शबरी माता के बेर प्रेम और समर्पण को स्वीकार किया और उनका आदर करते हुए उन बेरों को खाया। यह घटना भगवान राम के लिए शबरी की भक्ति का प्रतीक बन गई।

शबरी का जीवन यह दिखाता है कि भक्ति में बाहरी रूप या संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सच्चे दिल से किए गए समर्पण और श्रद्धा का महत्व है। शबरी ने यह साबित किया कि भगवान को अपने भक्त के दिल की सच्चाई और समर्पण से प्रेम होता है, न कि उसके सामाजिक या आर्थिक स्थिति से।

उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी कृपा किसी भी जाति, धर्म या स्थान के व्यक्ति पर हो सकती है, बशर्ते वह सच्चे दिल से श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें।



