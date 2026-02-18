बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (15:45 IST)

होलाष्टक की पौराणिक कथा: क्यों माने जाते हैं ये 8 दिन अशुभ?

holashtak ki kahani
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की कथा भक्त प्रह्लाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। इसी के साथ यह इसकी कथा कामदेव को शिवजी द्वारा भस्म किए जाने की कथा से भी जुड़ी है। चलिए जानते हैं दोनों ही कथाएं संक्षिप्त में। 
 

होलाष्टक की पौराणिक कथा: भक्त प्रहलाद और हिरण्याकश्यप

हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी और अहंकारी राजा था। उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से और न किसी मनुष्य या पशु द्वारा। इस वरदान के घमंड में वह स्वयं को भगवान मानने लगा और प्रजा को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। लेकिन उसका पुत्र प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण का नाम जपता और विष्णु भक्ति करता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रह्लाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे मारने के अनेक प्रयास किए।
 

भक्त प्रहलाद को दी प्रताड़ना

हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को ऊँचे पर्वत से गिरवाया, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाया, समुद्र में फेंकवाया लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद बच गया। अंत में उन्हें आग में जलाने की साजिश रची। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। राजा ने आदेश दिया कि होलिका अपनी गोद में प्रह्लाद को लेकर अग्नि में बैठे ताकि प्रह्लाद जल जाए। लेकिन हुआ उल्टा, भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही घटना आगे चलकर होलिका दहन के रूप में मनाई जाने लगी।
 

भगवान श्री नृसिंह द्वारा हरिण्याकश्यप का वध 

जब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है, तो प्रह्लाद ने कहा कि "वह हर जगह है, इस स्तंभ में भी।" राजा ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया और उसी समय भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर।
 
  • संध्या समय (न दिन, न रात)
  • द्वार की चौखट पर (न अंदर, न बाहर)
  • अपनी जांघों पर
  • नाखूनों से
  • हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार वरदान की शर्तें भी टूटीं नहीं और अधर्म का अंत हुआ।
holashtak ki kahani, ध्यान करते शिवजी के पास प्रार्थना करती रति

होलाष्टक की पौराणिक कथा: कामदेव भस्म और प्रेम की अग्निपरीक्षा

राजा हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं, पर शिवजी अपनी गहन तपस्या में लीन थे। पार्वती की सहायता के लिए कामदेव आगे आए और उन्होंने शिवजी पर प्रेम बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी, जिसकी ज्वाला से कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुई, और तभी से होलाष्टक की परंपरा शुरू मानी जाती है।
 
कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए 8 दिनों तक प्रार्थना की। रति की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कामदेव को दूसरे जन्म में रति से मिलने का वचन दिया। कालांतर में कामदेव ने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया।
 
इस घटना के बाद, शिवजी ने पार्वती की आराधना स्वीकार की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। इसी कारण, होली की अग्नि में वासनात्मक आकर्षण (मोह) को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर, सच्चे प्रेम और त्याग की विजय का उत्सव मनाया जाता है, जो होलाष्टक के दौरान कामदेव के भस्म होने की कथा से जुड़ा है।
सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियां

सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियांsurya aur rahu ki yuti ke upay: 13 फरवरी 2026 को सूर्य ने कुंभ राशि में प्रवेश करके राहु के साथ युति बनाई है जिसे ग्रहण योग कहा जा रहा है। यह ग्रहण योग 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा। इसी दौरान महाशिवरात्र‍ि और होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान यदि आप मात्र 3 उपाय करते हैं तो इस अशुभ योग का राशिफल में ग्रह गोचर कुछ भी हो आपकी राशि पर प्रभाव नहीं होगा।

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?

Holashtak 2026: होलाष्टक कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026 में कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा? इस दौरान कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और क्यों मानी जाती है यह अवधि अशुभ? जानिए होलाष्टक की पूरी जानकारी। क्या करें और क्या नहीं।

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?धर्म योद्धा योग का प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति, युद्ध जैसे हालात और शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?Ramakrishna Paramhansa birth anniversary 2026: स्वामी विवेकानंद के गुरु, श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय इतिहास के उन महान संतों में से हैं जिन्होंने धर्म को जटिल ग्रंथों से निकालकर एक सरल, अनुभव-आधारित मार्ग बना दिया। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना वाकई प्रेरणादायक है।
