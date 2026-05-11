घर में रात में चमगादढ़ घुसने के हैं 6 कारण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, तुरंत बरतें ये सावधानियां

घर में अचानक चमगादड़ का आ जाना थोड़ा डरावना या अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे आमतौर पर धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण होते हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि चमगादड़ आपके घर में क्यों घुस आते हैं।

1. भोजन की तलाश (कीड़े-मकौड़े), गंदगी, बासी भोजन

कीड़े-मकौड़े: चमगादड़ मुख्य रूप से कीड़े खाते हैं। अगर आपके घर के आसपास या घर के अंदर भारी मात्रा में कॉकरोच, मच्छर, पतंगे या अन्य कीड़े हैं, तो वे उनका शिकार करते हुए गलती से अंदर आ सकते हैं।

गंदगी: यदि आपके घर में किसी भी कारणवश गंदगी ज्यादा है तो इसका अर्थ है कि बैक्टिरिया या वायरस की संख्या भी ज्यादा है। चमगादड़ें इन्हें दूर ही सूंघ लेती हैं।

बासी भोजन: यदि आपके घर में किचन, किस, फ्रीज या अन्य जगहों पर भोजन खुला छोड़ रखा है या बासी भोजन रखा है तो भी यह एक कारण हो सकता है।

नोट: हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ये पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद हैं क्योंकि ये कीटों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं।

2. सुरक्षित ठिकाने की खोज

चमगादड़ दिन के समय सोने के लिए अंधेरी, शांत और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ लोग कम जाते हैं, जैसे:

पुराना स्टोर रूम

छत की दरारें या चिमनी

खिड़की के ऊपर के खाली हिस्से

उजालदान

तो वे इसे अपना बसेरा बना सकते हैं।

3. रास्ता भटक जाना

अक्सर जवान या अनुभवहीन चमगादड़ उड़ना सीखते समय या भोजन का पीछा करते हुए खुली खिड़की या दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं और फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते।

4. मौसम और तापमान

अत्यधिक गर्मी या बारिश से बचने के लिए भी ये जीव ठंडी और सूखी जगहों की तलाश करते हैं, जो उन्हें इंसानी घरों में आसानी से मिल जाती है।

5. ज्योतिष और शगुन शास्त्र अनुसार:

कई संस्कृतियों में इन्हें दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है, तो कई में (जैसे चीन में) इन्हें सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत में यह माना जाता है चमगादढ़ जिस भी घर में घुस जाती है उस घर के लोगों को भविष्‍य में घर खाली करके जाना पड़ता है। ज्योतिष और अपशगुन शास्त्र (शकुन शास्त्र) में घर में चमगादड़ के प्रवेश को लेकर अलग-अलग मत हैं। भारतीय लोक मान्यताओं और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, इसे आमतौर पर शुभ संकेत नहीं माना जाता है।

नकारात्मक ऊर्जा का आगमन

शास्त्रों के अनुसार, चमगादड़ अंधेरे और एकांत में रहने वाला प्राणी है। इसे तामसिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यदि यह घर में प्रवेश करता है, तो यह अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, जिससे घर का मानसिक वातावरण अशांत हो सकता है।

धन की हानि और दरिद्रता

कुछ मान्यताओं के अनुसार, घर में चमगादड़ का बार-बार आना या वहां डेरा जमाना आर्थिक तंगी का संकेत होता है। इसे लक्ष्मी के आगमन में बाधा और दरिद्रता का सूचक माना गया है।

परिवार में कलह या बीमारी

शकुन शास्त्र में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि चमगादड़ घर में घुसकर किसी व्यक्ति से टकरा जाए या घर के अंदर मर जाए, तो यह परिवार के सदस्यों के बीच अनबन या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है।

कार्य में बाधा

ऐसा माना जाता है कि यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हों और उसी समय चमगादड़ दिख जाए या घर में घुस आए, तो बनते हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं।

क्या करें यदि घर में चमगादड़ घुस आए?

यदि आप इन शास्त्रों को मानते हैं और चिंतित हैं, तो ज्योतिषीय रूप से ये उपाय बताए जाते हैं:

सफाई: सबसे पहले उस स्थान को अच्छी तरह धोकर साफ करें जहाँ वह बैठा था।

गंगाजल: घर में गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके।

धूप-दीप: शाम के समय घर में गूगल या लोबान की धुनी दें और कपूर जलाएं।

6. सकारात्मक पक्ष (चीनी वास्तुशास्त्र - फेंगशुई)

दिलचस्प बात यह है कि जहाँ भारतीय मान्यताओं में इसे अपशगुन माना जाता है, वहीं फेंगशुई में चमगादड़ को सौभाग्य और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। चीन में 'चमगादड़' के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसका उच्चारण 'फु' (Fu) है, जिसका अर्थ 'खुशी' या 'किस्मत' होता है।

कुछ जरूरी बातें और सावधानियां

बीमारियां: चमगादड़ों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके मल (Guano) से सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही, उन्हें कभी भी नंगे हाथों से न छुएं, क्योंकि वे रेबीज जैसे वायरस के वाहक हो सकते हैं।

बाहर कैसे निकालें? रात के समय कमरे की सारी लाइटें बंद कर दें और बाहर जाने वाली खिड़की या दरवाजा खोल दें। वे अपनी 'इकोलोकेशन' (Echolocation) तकनीक से खुद ही बाहर निकल जाएंगे।