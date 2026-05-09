Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 11 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गंगा दशहरा 2026 कब है? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान का सही समय क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 11 मई 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है।

आज का पंचांग: 11 मई 2026

वार: सोमवार

तिथि: नवमी (शाम 05:01 पीएम तक), उसके बाद दशमी

पक्ष: कृष्ण पक्ष

नक्षत्र: शतभिषा (रात 03:47 एएम, 12 मई तक), उसके बाद पूर्वाभाद्रपद

योग: इंद्र (रात 03:04 एएम, 12 मई तक)

करण: तैतिल (शाम 05:01 पीएम तक), उसके बाद गर

सूर्य राशि: मेष

चंद्र राशि: कुंभ

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:07 एएम से 04:50 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- सुबह 07:15 एएम से 08:56 एएम

यमगंड (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:18 पीएम

गुलिक काल- दोपहर 01:59 पीएम से 03:40 पीएम

आज का विशेष और शिव पूजा

पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा (क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है)। पंचक में घास, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना और घर की छत बनवाना वर्जित माना जाता है।

सोमवार व्रत/पूजा: आज भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। यदि संभव हो तो "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और कार्य बाधाएं दूर होती हैं।

अभिजीत मुहूर्त: दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 11:51 से 12:45 तक है। इस दौरान किए गए कार्य सफल होते हैं।

चंद्र दोष उपाय: यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आज के दिन सफेद वस्तुओं (दूध, चावल, चीनी) का दान करना श्रेयस्कर रहता है।