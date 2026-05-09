रविवार, 10 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

फूलों और आम के पत्तों से सजा नारियलयुक्त कलश, जलते हुए दीये और इमेज कैप्शन में शुभ मुहूर्त
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
Today Shubh Muhurat 11 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: गंगा दशहरा 2026 कब है? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान का सही समय
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
आज 11 मई 2026, सोमवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पावन माना जाता है।
 

आज का पंचांग: 11 मई 2026

वार: सोमवार
 
तिथि: नवमी (शाम 05:01 पीएम तक), उसके बाद दशमी
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
नक्षत्र: शतभिषा (रात 03:47 एएम, 12 मई तक), उसके बाद पूर्वाभाद्रपद
 
योग: इंद्र (रात 03:04 एएम, 12 मई तक)
 
करण: तैतिल (शाम 05:01 पीएम तक), उसके बाद गर
 
सूर्य राशि: मेष
 
चंद्र राशि: कुंभ
 

शुभ और अशुभ समय

 
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:07 एएम से 04:50 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- सुबह 07:15 एएम से 08:56 एएम
यमगंड (अशुभ)- सुबह 10:37 एएम से दोपहर 12:18 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 01:59 पीएम से 03:40 पीएम
 

आज का विशेष और शिव पूजा

पंचक जारी: आज पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा (क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में है)। पंचक में घास, लकड़ी या ईंधन इकट्ठा करना और घर की छत बनवाना वर्जित माना जाता है।
 
सोमवार व्रत/पूजा: आज भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। यदि संभव हो तो "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। इससे मानसिक शांति और कार्य बाधाएं दूर होती हैं।
 
अभिजीत मुहूर्त: दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 11:51 से 12:45 तक है। इस दौरान किए गए कार्य सफल होते हैं।
 
चंद्र दोष उपाय: यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, तो आज के दिन सफेद वस्तुओं (दूध, चावल, चीनी) का दान करना श्रेयस्कर रहता है।
 
सावधानी: सुबह 07:15 से 08:56 तक राहुकाल है। इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या यात्रा की शुरुआत न करें।ALSO READ: 10 मई से शुरू हो रहा है खास पंचम, जानिए इसका नाम और कौनसे काम हैं वर्जित
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

वास्तु अलर्ट: क्या आपका बेडरूम किचन के ठीक ऊपर है? संभल जाइए, वरना...

वास्तु अलर्ट: क्या आपका बेडरूम किचन के ठीक ऊपर है? संभल जाइए, वरना...वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की बनावट का हमारे जीवन पर ग्रहों से भी गहरा असर पड़ता है। अगर घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है, तो परेशानियाँ एक के बाद एक दस्तक देती रहती हैं। विशेष रूप से, किचन के ऊपर बेडरूम का होना एक बड़ा 'रेड फ्लैग' है।

मेष राशि में बुध का गोचर: 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, जानें किसकी बदलेगी किस्मत

मेष राशि में बुध का गोचर: 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर, जानें किसकी बदलेगी किस्मतMercury Transit in Aries: ग्रहों के राजकुमार बुध अपनी चाल बदलने जा रहे हैं! 30 अप्रैल 2026 की अलसुबह (06:38 AM) बुध महाराज शनि के साये से मुक्त होकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहाँ वे सूर्य और मंगल के साथ मिलकर एक शक्तिशाली युति बनाएंगे। संचार, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध का यह गोचर आपकी राशि पर क्या रंग खिलाएगा?

Jyeshtha month festivals 2026: ज्येष्ठ माह के व्रत एवं त्योहार की लिस्ट

Jyeshtha month festivals 2026: ज्येष्ठ माह के व्रत एवं त्योहार की लिस्टJyeshtha festivals n puja dates 2026: ज्येष्ठ मास हिन्दू पंचांग का तीसरा महीना है, जो आम तौर पर मई-जून के बीच आता है। इसे वर्ष का पहला ग्रीष्म मास या गर्मियों का महीना भी माना जाता है। इस महीने का धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक महत्व बहुत है। इस माह में कई व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, नारद जयंती, गंगा दशहरा आदि। आइए यहां जानते हैं ज्येष्ठ माह के त्योहारों के बारे में...

वट सावित्री व्रत 2026: कब रखें व्रत? जानें 5 अनसुनी और रहस्यमयी बातें

वट सावित्री व्रत 2026: कब रखें व्रत? जानें 5 अनसुनी और रहस्यमयी बातेंvat savitri vrat kab hai 2026: पूर्णिमान्त कैलेण्डर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है, जिस दिन शनि जयन्ती भी होती है। अमान्त कैलेण्डर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत को वट पूर्णिमा व्रत भी कहा जाता है। इस बार यह व्रत पहले 16 मई 2026 शनिवार को रखा जाएगा और दूसरा व्रत 29 जून सोमवार के दिन रखा जाएगा।

May Monthly Horoscope 2026: मई राशिफल: ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस!

May Monthly Horoscope 2026: मई राशिफल: ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत और बढ़ेगा बैंक बैलेंस!Monthly horoscope May 2026: मई 2026 का महीना सभी राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने ग्रह और नक्षत्र की चाल आपकी नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, प्रेम और वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। चाहे आप करियर में उन्नति के अवसर तलाश रहे हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहते हों, मई 2026 मासिक राशिफल आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा...

और भी वीडियो देखें

11 May Birthday: आपको 11 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 May Birthday: आपको 11 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 मई 2026: सोमवार का पंचांग और शुभ समय11 May 2026 Today Shubh Muhurat: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मई, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 मई, 2026)Today 10 May 2026 horoscope in Hindi : आज 10 मई 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

वृषभ संक्रांति 2026 कब है? जानिए पुण्यकाल, महत्व और क्या करें

वृषभ संक्रांति 2026 कब है? जानिए पुण्यकाल, महत्व और क्या करेंसूर्य के वृषभ राशि में गोचर को वृषभ संक्रांति कहते हैं। 15 मई 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 06:28 बजे सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ संक्रांति पुण्‍य काल: प्रात: 05:30 से 06:28 के बीच रहेगा। सभी संक्रांतियों के दिन दान, पुण्य और स्नान का महत्व बताया गया है। इसी के साथ ही प्रत्येक संक्रांति का फल भी अलग अलग माना गया है। चलिए जानते हैं इस संक्रांति का क्या है महत्व।

10 May Birthday: आपको 10 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 May Birthday: आपको 10 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com