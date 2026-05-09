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Written By Author डॉ. अभय गुप्ता

Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा

The image caption gives information related to numbers 1 to 9 in weekly numerology horoscope 2026
ank jyotish saptahik rashiphal 2026: इस हफ्ते का अंक राशिफल आपके लिए सिर्फ भविष्य की जानकारी नहीं है, बल्कि यह अपने निर्णयों और कार्यों में संतुलन लाने का मार्गदर्शन भी है। सही समय पर सही कदम उठाने से आप न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि आर्थिक और व्यक्तिगत लाभ भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, जानते हैं 11-17 मई 2026 के सप्ताह भर के अंक संकेत, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।ALSO READ: 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
 
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 11-17 मई 2026)
 

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपके कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना होगी किन्तु अहंकार से बचें। कोई महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते है। व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। सिरदर्द या ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें। आपसी रिश्ते ठीक रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं।

 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह आप अपने सहकर्मी के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता पाएंगे। साझेदारी और रचनात्मक कार्य से जुड़े व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। निर्णय अच्छी तरह सोच विचार कर लें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

उपाय: भगवान शिव की उपासना करें।

 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं, व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश न करें, अहंकार से बचें। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, धार्मिक या सामाजिक कार्यों में व्यस्तता हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रिश्ते अच्छे रहेंगे।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

कार्यक्षेत्र में अचानक कोई महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जोखिम भरे निवेश से बचे, सेल्स और मार्केटिंग का कार्य करने वालों के लिए समय अच्छा है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शॉर्टकट से दूर रहें। अपने विचारों को स्पष्ट रखें। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है।ALSO READ: ज्योतिषीय भविष्यवाणी: शनि के रेवती नक्षत्र में आते ही बदल सकते हैं देश के हालात

उपाय: शिव जी की आराधना करें।

 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको सम्मान मिलेगा, व्यापार-व्यवसाय के लिए भी समय अनुकूल है। मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बेहतरीन है, आलस्य को त्यागें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा लाभकारी हो सकती हैं। पर्याप्त नींद लें, नहीं तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अविवाहितों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

 
इस सप्ताह आपके परीक्षा का रहेगा, कड़ी मेहनत करने के पश्चात लाभ के अवसर बनेंगे। विलासिता पर खर्च हो सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। वाद विवाद से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। आपसी रिश्ते में तनाव हो सकता है।

उपाय: पानी में गुलाबजल मिला कर स्नान करें।

 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह मूलांक 7 वालों के लिए सामान्य रह सकता है, शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम है। धन का आगमन धीमा रहेगा। अकेलापन महसूस हो सकता, त्वचा संबंधी रोग या एलर्जी परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बैठा कर रखें।

उपाय: अनुसाशित जीवन शैली को अपनाएं, व्यायाम, ध्यान और योग करें।

 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

यह सप्ताह आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। कनूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। आय स्थिर रहेगी, अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। जोड़ों का दर्द या पुरानी बीमारी उभर सकती है। रिश्तों में थोड़ी दूरी हो सकती है।

उपाय: बड़े-बुजुर्गों और जरूरतमंदो की सेवा/मदद करना लाभप्रद रहेगा। 

 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

 
इस सप्ताह आप अपने पूरे जोश और उत्साह से काम करेंगे। धन लाभ के अच्छे योग हैं, लेकिन अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। जल्दबाजी में कार्य करने से बचें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, आपसी रिश्ते मधुर रहेंगे।

उपाय: हनुमान जी की आराधना करें।

 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ
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डॉ. अभय गुप्ता
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