सोमवार, 4 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. एकादशी
  4. apara-ekadashi-2026-kab-hai-tithi-mahatva-vrat-fayde
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 4 मई 2026 (15:08 IST)

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

Lord Vishnu in the image, and in the caption—'When is Apara Ekadashi?'
साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।
 

अपरा एकादशी 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां:

एकादशी तिथि प्रारंभ: 12 मई 2026 को दोपहर 02:52 बजे से।
एकादशी तिथि समाप्त: 13 मई 2026 को दोपहर 01:29 बजे तक।
व्रत (उदयातिथि): 13 मई 2026 (बुधवार)।
पारण का समय (व्रत खोलने का समय): 14 मई 2026 को सुबह 05:31 बजे से 08:14 बजे के बीच।
शुभ मुहूर्त: सुबह 05:32 से 08:55 तक और 10:36 से 12:14 तक। शाम को 05:22 से 07:04 तक।
 

अपरा एकादशी का महत्व:

अपरा का अर्थ: 'अपरा' शब्द का अर्थ होता है- अपार या असीमित। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस एकादशी का व्रत करने वाले को अपार पुण्य और सुखों की प्राप्ति होती है।
पापों से मुक्ति: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अपरा एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किए गए गंभीर पापों (जैसे ब्रह्महत्या, परनिंदा या झूठ बोलना) के दोष से मुक्ति मिलती है।
अक्षय पुण्य की प्राप्ति: भगवान विष्णु की भक्ति के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत का फल कार्तिक स्नान या गंगा तट पर किए गए पिंडदान के समान फलदायी होता है।
धन और समृद्धि: यह व्रत व्यक्ति को आर्थिक संकटों से उबारने और जीवन में सुख-समृद्धि लाने वाला माना गया है।
नकारात्मकता का नाश: यह एकादशी भूत-प्रेत बाधा या मानसिक तनाव जैसी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर मन को शांति प्रदान करती है।
 

क्या करें इस दिन?

  • इस दिन भगवान त्रिविक्रम (विष्णु जी) की पूजा की जाती है।
  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
  • जरूरतमंदों को जल, फल या अनाज का दान करना विशेष फलदायी होता है।
  • एकादशी के दिन चावल और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए।
  • चूँकि आज 4 मई है, आपके पास इस महत्वपूर्ण व्रत की तैयारी के लिए अभी लगभग 9 दिन का समय है।

अपरा एकादशी पूजा विधि:

1. प्रातःकाल: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
2. संकल्प: भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
3. पूजा स्थल की तैयारी: पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
4. अभिषेक: भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें।
5. श्रृंगार: भगवान को पीले फूल, फल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें।
6. नैवेद्य: भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित सात्विक भोजन का भोग लगाएं।
7. मंत्र जाप: भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'।
8. कथा श्रवण: अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें।
9. आरती: भगवान विष्णु की आरती करें।
10. दान: अपनी क्षमतानुसार गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें।
11. रात्रि जागरण: यदि संभव हो तो रात्रि में भगवान विष्णु के भजन-कीर्तन करें।
12. पारण: अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण के समय तुलसी दल ग्रहण करें।
इस विधि से अपरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
 

इस व्रत से प्राप्त होते हैं ये 8 लाभ...

1. धन और समृद्धि: इस व्रत को करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।
2. पापों से मुक्ति: धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पूर्व जन्मों और इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से ब्रह्म हत्या, चोरी, झूठ, छल आदि पापों का क्षय होता है।
3. यश और प्रसिद्धि: मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान और यश प्राप्त होता है।
4. शारीरिक और मानसिक शांति: व्रत रखने से शरीर और मन शुद्ध होता है, जिससे शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है।
5. कर्ज और बाधाओं से मुक्ति: अचला एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे ऋण/कर्ज, आर्थिक संकट और जीवन की रुकावटों से मुक्त होता है। यह व्रत कुंडली के नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी कम करता है। अत: हर व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर इसका पुण्यफल प्राप्त करना चाहिये। 
6. कष्टों से मुक्ति: जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं और कष्टों से मुक्ति मिलती है।
7. पितरों को शांति: इस व्रत के प्रभाव से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
8. मोक्ष प्राप्ति: जो व्यक्ति श्रद्धा से एकादशी व्रत करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जीवन-मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। भगवान विष्णु इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

खप्पर योग 2026: 4 राशियों पर मंडरा रहा बड़ा संकट, क्या आपकी राशि भी शामिल?

खप्पर योग 2026: 4 राशियों पर मंडरा रहा बड़ा संकट, क्या आपकी राशि भी शामिल?साल 2026 में बनने जा रहा 'खप्पर योग' एक ऐसा ज्योतिषीय घटनाक्रम है, जिसे उथल-पुथल और कड़े संघर्ष का प्रतीक माना गया है। यद्यपि इसका असर हर राशि पर थोड़ा-बहुत होगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं होगा। यहाँ इसका विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा

पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथाpurushottam maas ki katha: हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक तीसरे वर्ष सूर्य और चंद्रमा के बीच समय के अंतर को पाटने के लिए एक अतिरिक्त माह का जन्म होता है, जिसे 'अधिकमास', 'मलमास' या 'पुरुषोत्तम मास' कहा जाता है। इस माह के अस्तित्व और इसकी महिमा के पीछे दो अत्यंत रोचक कथाएं प्रचलित हैं।

Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं?

Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में क्या करें और क्या नहीं?Jyeshtha mass dos and donts: ज्येष्ठ मास हिन्दू पंचांग का एक बहुत ही विशेष महीना माना जाता है। यह आमतौर पर मई-जून में आता है और इस महीने में कुछ शुभ और अशुभ कार्यों की जानकारी रखना बेहद लाभकारी होता है। नीचे ज्येष्ठ मास में क्या करें और क्या नहीं विस्तार से बताया गया है:

ग्रहों का नक्षत्र गोचर काल क्या है? जानिए इसकी अवधि और प्रभाव

ग्रहों का नक्षत्र गोचर काल क्या है? जानिए इसकी अवधि और प्रभावज्योतिष शास्त्र के गणित के अनुसार, एक नक्षत्र का एक राशि में रहने का समय बहुत ही व्यवस्थित है। इसे समझने के लिए हमें राशि चक्र और नक्षत्रों के विभाजन को देखना होगा। आकाशमंडल के 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजत किया गया है। इस विभाजन में प्रत्येक 30 डिग्री को एक नाम दिया गया है। यही काल्पनिक मान राशियों के नाम है। इसमें भ्रमण करने वाले या स्थिति नक्षत्र ही सत्य है राशियां नहीं। राशियां तो गणित का एक हिस्सा है।

11 मई 2026 का महागोचर: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पीछे मुड़कर देखने की नहीं पड़ेगी जरूरत

11 मई 2026 का महागोचर: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, पीछे मुड़कर देखने की नहीं पड़ेगी जरूरतज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 11 मई 2026 की तारीख ग्रहों के खेल में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। इस दिन होने वाला 'महागोचर' (Planetary Transit) अंतरिक्ष में ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा, जो कुछ राशियों के लिए सुनहरे युग की शुरुआत जैसा होगा। विशेष रूप से 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके लिए सफलता के द्वार कुछ इस तरह खुलेंगे कि उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Bada Mangal 2026: क्या आप जानते हैं ज्येष्ठ मंगल को 'बड़ा मंगल' क्यों कहते हैं? जानें सटीक पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Bada Mangal 2026: क्या आप जानते हैं ज्येष्ठ मंगल को 'बड़ा मंगल' क्यों कहते हैं? जानें सटीक पूजा विधि और शुभ मुहूर्तShubh Muhurat Budhwa Mangal: इस बार 5 मई 2026, दिन मंगलवार से हनुमान जी के पूजन का सबसे खास समय ज्येष्ठ मंगल यानी 'बड़ा मंगल' शुरू हो गया है। यदि आप भी इस बार ज्येष्ठ मंगल पर पूजा करना चाहते हैं, तो सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है।

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछसाल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

2026 में 2 ज्येष्ठ मास का दुर्लभ योग: राशि अनुसार करें ये अचूक उपाय, मिलेगा बड़ा लाभ

2026 में 2 ज्येष्ठ मास का दुर्लभ योग: राशि अनुसार करें ये अचूक उपाय, मिलेगा बड़ा लाभहिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह इस बार 60 दिनों यानी 2 माह का रहेगा। ज्येष्ठ माह 1 मई से 29 जून 2026 तक रहेगा। इस बीच 17 मई से अधिकमास प्रारंभ होगा जो 15 जून तक रहेगा। अधिक मास के कारण कई प्रमुख व्रत और त्योहार की तिथियां सामान्य समय से लगभग 15 से 20 दिन आगे खिसक जाएंगी।

नौतपा 2026: रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू होगा और कितने दिन तक रहेगा? जानिए पूरी जानकारी

नौतपा 2026: रोहिणी नक्षत्र कब से शुरू होगा और कितने दिन तक रहेगा? जानिए पूरी जानकारीसूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा प्रारंभ हो जाता है। नौतपा में यदि बारिश नहीं होती है तो यह संभावना प्रबल हो जाती है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होगी। नौतपा का तपना जरूरी है। नौतपा अर्थात 9 दिनों तक की तपन। साल 2026 में गर्मी के मौसम में सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश और 'नौतपा' की तिथियां इस प्रकार हैं।

शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर: 5 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, बचने के लिए करें ये 3 उपाय

शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर: 5 राशियों पर मंडरा रहा खतरा, बचने के लिए करें ये 3 उपायशनि ग्रह 17 मई 2026 रविवार को दोपहर 03:49 बजे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे जहां वे 9 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को सतर्क रहना होगा और शनि के प्रकोप से बचने के लिए या शनि दोष से बचने के लिए मात्र 3 उपाय करने से मिलेगी राहत। चलिए जानते हैं कि आपकी राशि तो नहीं है इस लिस्ट में।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com