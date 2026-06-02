Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 03 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 03 June 2026 horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: बजट बनाकर चलना बेहतर होगा।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: ऑफिस के प्रोजेक्ट में कलीग्स का सहयोग मिलेगा।

लव: लव पार्टनर से वाद-विवाद हो सकता है।

धन: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होगा।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कारोबार में शुभ समाचार मिल सकता है।

लव: अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

धन: भूमि-भवन से जुड़े मामलों में लाभ की स्थिति है।

स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण सर्दी-जुकाम की संभावना है।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नौकरी में लिये गये निर्णय आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे।

लव: पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: उगते सूर्य को अर्घ्य दें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बांटें।

लव: पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने का समय है।

धन: आज सोच-समझकर निवेश करें।

स्वास्थ्य: कमर दर्द या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: साझेदारी में किया गया काम फलदायी होगा।

लव: रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं।

धन: सुख-सुविधाओं पर धन खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: आज ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है।

लव: प्रेम जीवन में पारदर्शिता रखें।

धन: उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए संगीत का सहारा लें।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज नौकरी में उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलेगी।

लव: रिश्तों में नयापन आएगा।

धन: पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही न बरतें।

उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: करियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

लव: घर के बड़ों की सहमति से प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं।

धन: आज अनावश्यक खर्च पर रोक लगाएं।

स्वास्थ्य: नींद की कमी महसूस हो सकती है।

उपाय: शनिवार के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नई योजनाओं पर टीम वर्क में सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के साथ यात्रा का योग है।

धन: शेयर बाजार में लाभ होने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो सकती है।

उपाय: गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: काम में मन नहीं लगेगा, मन भटक सकता है।

लव: पार्टनर की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है।