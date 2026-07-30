Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

31 July 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shravan 2026: श्रावण मास 2026: शिव पूजा के खास दिन और रुद्राभिषेक का महत्व क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 31 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष ऐतिहासिक तिथियां, जयंतियां एवं नियम

शहीद ऊधम सिंह शहीद दिवस: (भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह जी का स्मृति दिवस।)

मुंशी प्रेमचंद जयंती: (हिंदी और उर्दू के महानतम उपन्यासकार व कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिवस।)

मोहम्मद रफी पुण्यतिथि: (भारतीय सिनेमा के दिग्गज और सुरीले पार्श्व गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि।)

पंचक विचार: पंचक (प्रात: 06.50 से), ज्योतिषीय गणना के अनुसार पंचक का विशेष प्रभाव रहेगा।

श्रावण कृष्ण द्वितीया

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार

तिथि: श्रावण कृष्ण द्वितीया (दोपहर 02:51 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी)।

पक्ष: कृष्ण पक्ष

मास: श्रावण (पूर्णिमांत) / आषाढ़ (अमांत)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: शतभिषा (Shatabhisha) – दोपहर 01:22 तक (इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र)

योग: शोभन (Shobhana) – रात 08:14 तक (इसके बाद अतिगण्ड योग)

करण: विष्टि / भद्रा – सुबह 04:02 पर समाप्त, तदनुसार बव करण – दोपहर 02:51 तक (इसके बाद बालव करण)

चन्द्र राशि: कुंभ राशि (Kumbha Rashi) में रात 07:23 तक (इसके बाद मीन राशि में प्रवेश)

सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में

पंचक: पूरा दिन पंचक का प्रभाव रहेगा।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:56 तक (यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य या शिव उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।)

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से 03:38 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:20 से 05:01 तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:00 से 07:12 तक

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:47 से दोपहर 12:28 तक (इस समय के दौरान नया व्यापार शुरू करने या महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन से बचना चाहिए।)

यमगण्ड: दोपहर 03:51 से शाम 05:32 तक

गुलिक काल: सुबह 07:24 से 09:05 तक

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा (आज के दिन पश्चिम दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से बचें।)

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले सफेद चंदन का तिलक लगाएं या थोड़ी सी मिश्री/दही खाकर निकलें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें।