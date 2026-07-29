मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश, मेष से मीन तक जानें 12 राशियों पर क्या होगा असर

2 अगस्त 2026 की रात (11:16 बजे) ग्रहों के सेनापति मंगल अपना चोला बदलकर वायु तत्व की राशि मिथुन में कदम रखने जा रहे हैं। जब मंगल की दहकती आग मिथुन की चपल बुद्धि और बातचीत की कला से मिलेगी, तो हर राशि के जीवन में एक नया उबाल आना तय है। जानिए, मंगल का यह शक्ति-प्रदर्शन आपकी राशि के लिए क्या ताना-बाना बुन रहा है।

मेष: पराक्रम में उछाल और किस्मत का ताला

मंगल आपके तीसरे घर में बैठेंगे, जिससे आपका साहस आसमान छूएगा। अटके हुए प्रोजेक्ट्स रफ्तार पकड़ेंगे और सीनियर्स आपके फैसलों के मुरीद होंगे। किस्मत के घर पर मंगल की नजर आपको प्रमोशन और सैलरी हाइक दिला सकती है।

सावधानी: दफ्तर की गॉसिप और बहस से दूर रहें। छोटे भाई-बहनों से पंगा न लें और कानों-बाजुओं की सेहत का ध्यान रखें।

वृषभ: धन की बरसात, पर बोली में थोड़ी संभलकर!

आपके दूसरे घर में मंगल का आना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए तगड़ा सिग्नल है। पुराना निवेश या फॉरेन ट्रेड/इंपोर्ट-एक्सपोर्ट जबरदस्त मुनाफा देगा।

सावधानी: आपकी बोली में थोड़ा कड़वापन आ सकता है, जिससे बॉस या पार्टनर चिढ़ सकते हैं। आंखों और खून से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं- गाड़ी संभलकर चलाएं।

मिथुन: ऊर्जा का ओवरलोड और एटीट्यूड का टेस्ट

मंगल आपकी ही राशि (पहले घर) में आ रहे हैं, जिससे आप एनर्जी से लबालब रहेंगे। आर्मी, मेडिकल, इंजीनियरिंग या आईटी वालों के लिए यह गोल्डन फेज है।

सावधानी: जल्दबाजी में लिए गए फैसले भारी पड़ सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में ईगो टकरा सकती है, इसलिए पार्टनर के साथ नरमी बरतें। सिरदर्द और गाड़ियों से थोड़ा सावधान रहें।

कर्क: थोड़ा संभलकर... खर्च और स्ट्रेस बढ़ाएगा यह गोचर

आपके 12वें घर में मंगल का जाना जेब पर भारी पड़ सकता है। फालतू खर्च बढ़ेंगे और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है।

सावधानी: बिना सलाह के बड़ा वित्तीय फैसला या बिजनेस ट्रिप न करें। विरोधियों से उलझने के बजाय दूरी बनाएं। अनिद्रा और आंखों की समस्या से बचने के लिए तनाव कम लें।

सिंह: छप्परफाड़ कमाई और सपनों की उड़ान

एकादश (11वें) भाव में मंगल का बैठना सिंह राशि वालों के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है! प्रमोशन, ट्रांसफर और सैलरी हाइक के योग हैं। प्रॉपर्टी डील से मोटा मुनाफा होगा।

सावधानी: कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन बच्चों की तबीयत या पढ़ाई को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है।

कन्या: करियर में नया मुकाम और पॉवरफुल लीडरशिप

दशम (कर्म) भाव का मंगल आपको वर्कप्लेस का ‘बॉस’ बनाएगा। आपकी लीडरशिप और जिम्मेदारी लेने की क्षमता को हर कोई सराहेगा। नया वाहन या घर खरीदने के पक्के योग हैं।

सावधानी: काम में इतने न डूब जाएं कि लव लाइफ में दरार आ जाए। गुस्से पर काबू रखें।

तुला: विदेशी यात्रा के योग, पर काम में थोड़ा अड़ंगा

भाग्य (9वें) भाव में मंगल का जाना आपको किसी लंबी धार्मिक या विदेशी यात्रा पर ले जा सकता है। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने का सपना सच होगा।

सावधानी: वर्कप्लेस पर अनचाहा ट्रांसफर या मेहनत का कम फल मिलने से खीझ हो सकती है। पिता और छोटे भाई-बहनों से वैचारिक मतभेद से बचें।

वृश्चिक: सीक्रेट इनकम का रास्ता, लेकिन सतर्कता जरूरी

आठवें घर का मंगल आपको किसी गुप्त रास्ते से धन लाभ करा सकता है। हालांकि, करियर में हर एक इंच के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी।

सावधानी: स्वभाव में चिड़चिड़ापन और तीखी बोली अपनों को दूर कर सकती है। बीपी, पाइल्स या पेट के संक्रमण से बचने के लिए हेल्थ रूटीन सख्त रखें।

धनु: बिजनेस पार्टनर्स और पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल

सप्तम भाव का मंगल करियर में मेहनत का फल तो देगा, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में दरार भी डाल सकता है।

सावधानी: जीवनसाथी का स्वास्थ्य और उनके साथ कड़वाहट आपकी मानसिक शांति छीन सकती है। बोली में मिठास रखें और बीपी की नियमित जांच कराते रहें।

मकर: दुश्मनों का सफाया और कॉम्पिटिशन में जीत

छठे घर में बैठा मंगल आपके लिए ढाल बनकर खड़ा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों और मेडिकल/स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए यह टाइम ‘रॉकस्टार’ वाला है।

सावधानी: जल्दबाजी में कोई बिजनेस डील न साइन करें। पिताजी और ननिहाल पक्ष से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, दूरी बनाकर रखें।

कुंभ: दिमाग का सही इस्तेमाल, पर सट्टेबाजी से तौबा

पाँचवें भाव में मंगल आपकी बुद्धिमत्ता को निखारेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को इम्प्रेस करेंगे।

सावधानी: शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या शॉर्टकट से पैसा कमाने से बिल्कुल बचें, भारी नुकसान हो सकता है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में एटीट्यूड की वजह से गलतफहमी न पैदा होने दें।

मीन: प्रॉपर्टी का फायदा, पर मां की सेहत की चिंता

चौथे भाव में बैठा मंगल आपको नया आशियाना, गाड़ी या पैतृक संपत्ति का सुख दिला सकता है। जॉब में कंपनी की तरफ से भी कोई बड़ा फायदा मिल सकता है।

सावधानी: माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। घर का माहौल शांत रखें और कागजी कार्रवाई पूरी तरह पढ़े बिना किसी भी पेपर पर साइन न करें।