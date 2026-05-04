पश्चिम बंगाल जीत के बाद नई भविष्यवाणी: क्या बांग्लादेश से बढ़ेगा विवाद, जानिए 3 संकेत

1. बंगाल विजय और सत्ता की अग्निपरीक्षा

पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत केवल एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि एक कठिन साधना की शुरुआत है। ज्योतिषियों का मानना है कि नई सरकार के सामने शुरुआती ढाई वर्ष चुनौतियों भरे होंगे:

आंतरिक व्यवस्था: ध्वस्त शासन प्रणाली को पटरी पर लाने की चुनौती।

अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र: चीन और बांग्लादेश की जुगलबंदी से बंगाल को अस्थिर करने की 'अंतरराष्ट्रीय साजिश'।

सफाई अभियान: राज्य से घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज होगी।

2. ग्रहों का तांडव: शनि और गुरु की चाल

ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं संकेत दे रही हैं कि दुनिया का भूगोल बदलने वाला है। 2025 से 2032 के बीच ग्रहों की स्थिति इस प्रकार रहेगी:

अतिचारी गुरु (2025-2032): गुरु की यह गति दुनिया भर के सत्ता समीकरणों को पलट देगी और आतंकवाद के केंद्रों का विनाश करेगी।

शनि का दंड (2027-2029): 3 जून 2027 को शनि का मेष राशि में प्रवेश 'महाविनाश' और 'महासंग्राम' का कारक बनेगा। यह समय वैश्विक युद्ध (World War) का होगा जिसमें भारत को अनिवार्य रूप से शामिल होना पड़ेगा।

प्रथम प्रहार: भारत के भीतर छिपे शत्रुओं का पहले विनाश होगा, उसके बाद बाहरी शक्तियों का नंबर आएगा।

3. बांग्लादेश का भविष्य: विखंडन और विलय

ज्योतिषीय गणना (Mundane Astrology) के अनुसार, बांग्लादेश के पाप का घड़ा भर चुका है। वहां का हिंदू नरसंहार उसकी बर्बादी की पटकथा है:

साजिश का कालखंड (2026-2027): बांग्लादेश द्वारा बंगाल, असम और मणिपुर को अस्थिर करने के लिए बड़ी आतंकी साजिश रची जा सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादियों पर होगी बड़ी कार्रवाई।

वज्र प्रहार: भारत की सुरक्षा को खतरा होते ही भारतीय सेना का 'वज्र प्रहार' जैसा कड़ा एक्शन होगा।

अखंड भारत की ओर: 2028 तक बांग्लादेश के दो टुकड़े होने के प्रबल योग हैं। इसका हिंदू बहुल और एक बड़ा हिस्सा भारत में विलीन होकर 'अखंड भारत' की नींव रखेगा।

नेतृत्व का अंत: वहां की वर्तमान या आने वाली सरकार यदि भारत से संबंध को बनाए रखने की पहल नहीं करती है और स्थानीय आतंकवादियों पर लगाम नहीं लगाती है तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी।

4. बंगाल का नया मानचित्र

सत्ता परिवर्तन के साथ ही बंगाल की भौगोलिक स्थिति में भी बड़े बदलाव दिखेंगे:

1. पश्‍चिम बंगाल में मिलेंगे बांग्लादेश के कुछ हिस्से।

2. गोरखालैंड का उदय: ऐसी संभावना भी है कि दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों को अलग कर 'गोरखालैंड' के रूप में एक नए राज्य का सृजन हो सकता है।

3. सीमा सुरक्षा: घुसपैठ मुक्त बंगाल और सुरक्षित सीमाएं इस कालखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि होंगी।

निष्कर्ष: ज्योतिषीय सार

"2026 से 2028 का समय भारत के लिए अपनी सीमाओं के विस्तार और शत्रुओं के दमन का काल है। ग्रहों की चाल स्पष्ट कर रही है कि जो शक्तियां भारत को मिटाने का स्वप्न देख रही हैं, वे स्वयं इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाएंगी।"

-ज्योतिषीय विश्लेषण एवं भविष्यवाणियों पर आधारित

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत की सभी ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। इसी के साथ ही यह भी कहा था कि पश्‍चिम बंगाल की भाजपा सरकार को आने वाले ढाई वर्षों तक राज्य की शासन व्यवस्था को सुधारने के साथ की कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान उसे अंतरराष्ट्रीय साजिश को भी झेलना होगा। चीन के सहयोग से अब बांग्लादेश भारत के पश्‍चिम बंगाल में बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी करेगा। इसके लिए सरकार को अभी से तैयारी करके रखने की जरूरत होगी।