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  4. Abhishek Banerjee is the biggest culprit behind Mamata Banerjee crushing defeat in West Bengal.
Written By विकास सिंह
Last Updated : सोमवार, 4 मई 2026 (15:57 IST)

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार का सबसे बड़ा गुनहगार, जानें क्यों अभिषेक बनर्जी पर फूट रहा हार का ठीकरा?

West Bengal Assembly Election Results
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का दुर्ग ढह गया है। बंगाल की सियासत में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। डेढ़ दशक पहले वर्ष 2011 में जिस तरह से ममता बनर्जी ने राज्य की 294 में से 184 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर बंगाल को अपना अभेद किला बनाया था, ठीक उसी तरह 2026 के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ममता के गढ़ में सेंध लगा दी है।
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पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाणों ने के बाद एक नई बहस ने और जोर पकड़ लिया है। आखिरी बंगाल में ममता बनर्जी क्यों चुनाव हार गई, क्या बंगाल में टीएमसी की हार के असली गुनहगार ममता बनर्जी नहीं अभिषेक बनर्जी है? विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार की वजह ममता बनर्जी नहीं, बल्कि अभिषेक बनर्जी की भूमिका रही? यह सवाल अब सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर और विश्लेषकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है।
 

टिकट बंटवारे में अभिषेक बनर्जी का दखल- बंगाल विधानसभा चुनाव में सीटिंग विधायकों का टिकट काटना टीएमसी पर पड़ा भारी पड़ गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जिस तरह से 74 सीटिंग विधायकों का टिकट काटा, उसकी बड़ी वजह अभिषेक बनर्जी का टिकट बंटवारे में सीधा दखल देना था। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो पार्टी के युवा चेहरे और रणनीतिकार माने जाते हैं, पिछले कुछ वर्षों में संगठन के भीतर काफी प्रभावशाली हुए हैं।
टिकट वितरण से लेकर चुनावी प्रबंधन तक उनकी भूमिका बढ़ी है। बंगाल की राजनीति के जानकार बताते है कि अभिषेक बनर्जी ने टिकट बंटवारे से से लेकर संगठन में  कई पुराने और जमीनी नेताओं की अनदेखी हुई, जिससे स्थानीय स्तर पर असंतोष पनपा और इसका असर चुनाव में बूथ पर दिखा और टीएमसी को करारी हार का सामना करना पड़ा।

पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के उंगलियां संगठन के भीतर की रणनीतियों पर उठ रही हैं। दरअसल बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पिछले तीन विधानसभा चुनावों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती और जीतती रही है। ममता बनर्जी की 'दीदी' की छवि ने पार्टी को मजबूत आधार दिया। बंगाल में महिला वोटर्स के बीच ममता की जो पकड़ थी उसे भाजपा ने पूरी तरह भेद दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड ने ममता की छवि को ऐसा आघात किया कि एक झटके में उनके हाथों से बंगाल का किला हाथ से निकल गया।
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अभिषेक की रणनीति से ममता का पुराना जनाधार छिटका- ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल में अभिषेक बनर्जी जिस तरह से सरकार और संगठन पर हावी हुए, उससे ममता का पुराना जनाधार उनसे छिटक गया। अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली के अनुरूप पार्टी  के पुराने कार्यकर्ता और नेता अपने को ढाल नहीं पाए। चुनावी रणनीतिकार कंपनी I-PAC के साथ मिलकर अभिषेक बनर्जी ने डेटा, डिजिटल कैंपेन और नई टीम पर ज्यादा भरोसा किया, जो चुनाव में उस पर भारी पड़ गई। दरअसल बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की राजनीति का उत्कर्ष पारंपरिक जनसंपर्क और जमीनी जुड़ाव पर आधारित था लेकिन ममता इस बार  के चुनाव में ममता  बनर्जी इसको संभाल नहीं पाई और पार्टी  को करारी हार का सामना करना पड़ा।

पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बनर्जी ने इस बार चुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में ली थी, उन्होंने पुराने चेहरों को किनारे कर युवा चेहरों को तरजीह दी। बंगाल की राजनीति के जानकारों मानना है कि अभिषेक की कॉर्पोरेट स्टाइल  राजनीति बंगाल के पुराने और जमीनी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई। आंतरिक गुटबाजी और पुराने नेताओं की नाराजगी ने टीएमसी के संगठनात्मक ढांचे को भीतर से कमजोर कर दिया और पार्टी का करारी हार का सामना करना पड़ा।

परिवारवाद और भ्रष्टाचार ममता पर पड़ा भारी-पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने ममता बनर्जी की जगह अभिषेक बनर्जी को अधिक निशाने पर रखा। बीजेपी ने अभिषेक बनर्जी पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाकर ममता पर घेरा। ममता बनर्जी के तीसरे कार्यकाल में जिस तरह से अभिषेक बनर्जी पर रियल एस्टेट कारोबारियों से संबंध और सरकारी जमीनों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए।
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2011 के बाद लगातार सत्ता में काबिज टीमसी के जिन नेताओं पर राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी गिनती अभिषेक बनर्जी के करीबियों मे होती थी। इसके साथ भाजपा ने परिवारवाद के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया गया, जिससे उनकी छवि पर असर पड़ा और भाजपा को राजनीतिक फायदा मिला।

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण विवाद के कारण टीएमसी से बाहर किए गए नेता हुमायूं कबीर ने भी ममता की हार के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है। हुमायूं कबीर ने  कहा कि जो हुआ वह अच्छा है, यह तो होना ही था. ममता बनर्जी तीन बार मुख्यमंत्री बनीं और उन्होंने अपने भतीजे को असीमित अधिकार दे दिए. उन्होंने जनता को धोखा दिया और उनके पैसे लूटे, 15 वर्षों में उन्होंने उस लूट को भी पीछे छोड़ दिया जो अंग्रेजों ने 100-200 वर्षों में की थी'।

अभिषेक बनर्जी का बड़बोलापन-विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी का बड़बोलापन टीएमसी पर काफी भारी पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दी, उसका असर उलटा पड़ता दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह में हिम्मत है तो वे मतगणना के दिन कोलकाता में मौजूद रहें। इस तरह अभिषेक बनर्जी का एक बाप की औलाद वाला बयान भी टीएमसी पर भारी पड़ गया। 

 
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