Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 06 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 06 June 2026 : करियर: ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी।

लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है।

स्वास्थ्य: बदन दर्द की समस्या हो सकती है।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो तो आज आराम करें।

उपाय: काली उड़द की दाल का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्वास्थ्य: योग आपके लिए लाभकारी रहेगा।

उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है।

लव: मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।

धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में किसी बात को न छुपाएं।

धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

लव: लव पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें।

धन: धन के लेन-देन में धोखाधड़ी की संभावना है।

स्वास्थ्य: खान-पान में अनियमितता से बचें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की संभावना है।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: व्यापार में नुकसान हो तो संयम से काम लें।

लव: पुरानी बातों को लेकर प्रेमीजन न उलझें।

धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आज भाग्य का साथ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।

धन: नया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत से न घबराएं।

लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: इस समय बचत पर ध्यान देना जरूरी है।

स्वास्थ्य: आज स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।

उपाय: पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।

धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: शाम के समय शनि चालीसा पढ़ें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह से दूसरों को लाभ होगा।

लव: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं।

धन: कारोबर के आय भी बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए।