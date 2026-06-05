Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 जून, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 06 June 2026 : करियर: ऑफिस में काम की अधिकता रहेगी।
लव: पार्टनर के साथ किसी बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
धन: निवेश के लिए दिन मध्यम है।
स्वास्थ्य: बदन दर्द की समस्या हो सकती है।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: व्यापार में नए अनुबंध मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकान हो तो आज आराम करें।
उपाय: काली उड़द की दाल का दान करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ वाणी पर नियंत्रण रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।
स्वास्थ्य: योग आपके लिए लाभकारी रहेगा।
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन महत्वपूर्ण है।
लव: मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है।
धन: भूमि या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: ठंडी चीजों के सेवन से बचें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
5. सिंह (Leo)
करियर: नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में किसी बात को न छुपाएं।
धन: आज धन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: दिन भर ताजगी महसूस करेंगे।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
लव: लव पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें।
धन: धन के लेन-देन में धोखाधड़ी की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान में अनियमितता से बचें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं।
7. तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की संभावना है।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।
धन: सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को फल दान करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: व्यापार में नुकसान हो तो संयम से काम लें।
लव: पुरानी बातों को लेकर प्रेमीजन न उलझें।
धन: रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यस्थल पर आज भाग्य का साथ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा।
धन: नया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: मेहनत से न घबराएं।
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
धन: इस समय बचत पर ध्यान देना जरूरी है।
स्वास्थ्य: आज स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: पीपल के वृक्ष की सात परिक्रमा करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेम रिश्तों में मजबूती आएगी।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शाम के समय शनि चालीसा पढ़ें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह से दूसरों को लाभ होगा।
लव: पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं।
धन: कारोबर के आय भी बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए।