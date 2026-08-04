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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 4 August 2026 (18:12 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 अगस्‍त 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

05 अगस्‍त 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (17:49 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 05 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 05 अगस्त 2026, बुधवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

बुधवार, 05 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

 

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व

सावन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है।
सावन माह के बुधवार के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।
इससे बुद्धि, ज्ञान, और व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है तथा समस्त विघ्न दूर होते हैं। 
आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें।
 
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: बुधवार
तिथि: सप्तमी (रात्रि 09:07 तक)
पक्ष: कृष्ण पक्ष
मास: श्रावण (कृष्ण पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: अश्विनी (रात्रि 09:40 तक)
योग: शूल (सायं 05:43 तक)
करण: विष्टि/ भद्रा (प्रातः 09:39 तक), बव (रात्रि 09:07 तक)
चन्द्र राशि: मेष राशि में
सूर्य राशि: कर्क राशि में
पंचक: आज पंचक नहीं है
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: आज अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:41 से 03:35 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 04:09 से 04:57 तक
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 12:27 से 02:08 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: प्रातः 07:26 से 09:06 तक
गुलिक काल: प्रातः 10:47 से दोपहर 12:27 तक 
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: आज के दिन उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना अशुभ माना जाता है।
 
निवारण/उपाय: अगर आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आवश्‍यक हो तो घर से निकलने से पहले ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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