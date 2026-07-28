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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 29 जुलाई 2026: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

The picture shows a puja thali decorated with flowers, a kalash containing a coconut, and a message about an auspicious time
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (13:15 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

 
Today Shubh Muhurat 29 July 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 29 जुलाई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: चातुर्मास में संत-महात्मा क्यों नहीं करते यात्रा? 4 महीने एक जगह रहने की जानिए खास वजह
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
बुधवार, 29 जुलाई 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

 

विशेष व्रत, त्योहार एवं धार्मिक महत्व

गुरु पूर्णिमा / व्यास पूजा: (महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी की जयंती का पावन दिन। आज के दिन गुरुओं की पूजा और उनका आशीर्वाद लेने की महान परंपरा है।)
 
आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा: (आषाढ़ मास का अंतिम दिन। आज के दिन स्नान, दान और व्रत रखने का विशेष महत्व है।)
 
वायु परीक्षा: (पूर्णिमा के दिन हवा की दिशा देखकर आने वाले समय में वर्षा और फसलों का अनुमान लगाने की लोक परंपरा।)
 
पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)
वार: बुधवार
 
तिथि: आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा (शाम 07:14 तक, इसके बाद श्रावण मास की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू होगी)।
 
पक्ष: शुक्ल पक्ष (Shukla Paksha)
 
मास: आषाढ़ (अमांत) / श्रावण (पूर्णिमांत - आज समाप्त होगा)
 
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
 
विक्रम संवत: 2083
 
शक संवत: 1948
 
नक्षत्र, योग और करण
नक्षत्र: श्रवण (Shravana) – शाम 04:32 तक (इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र)
 
योग: आयुष्मान (Ayushman) – रात 02:11 तक (30 जुलाई की सुबह, इसके बाद सौभाग्य योग)
 
करण: बालव (Balava) – सुबह 08:21 तक (इसके बाद कौलव करण शाम 07:14 तक, फिर तैतिल करण)
 
सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
सूर्योदय: सुबह 05:41
 
सूर्यास्त: शाम 07:13
 
चन्द्र राशि: मकर राशि (Makar Rashi) में विश्राम के बाद रात 04:51 तक, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश।
 
सूर्य राशि: कर्क राशि (Karka Rashi) में

 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: बुधवार के दिन ज्योतिषीय नियमों के अनुसार अभिजीत मुहूर्त मान्य नहीं होता है।
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:44 से 03:38 तक
 
अमृत काल: सुबह 07:44 से 09:19 तक
 
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:19 से 05:00 तक
 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:01 से 07:13 तक

 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:27 से 02:09 तक (इस समय के दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना चाहिए।)
 
यमगण्ड: सुबह 07:23 से 09:04 तक
 
गुलिक काल: सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा (आज के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें।)
 
निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत आवश्यक हो, तो घर से निकलने से पहले हरा धनिया या थोड़ा सा दही खाकर निकलें और अपने गुरुदेव या भगवान गणेश का ध्यान करें।
 
महर्षि वेदव्यास और आपके गुरुजनों की कृपा से आपका आज का गुरु पूर्णिमा का दिन अत्यंत ज्ञानमय, सुखद और मंगलमय हो!ALSO READ: गुरु पूर्णिमा 2026: आधुनिक भारत के 7 महान गुरु, जिनके ज्ञान ने बदल दी लाखों लोगों की जिंदगी
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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