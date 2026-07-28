गुरु पूर्णिमा 2026: आधुनिक भारत के 7 महान गुरु, जिनके ज्ञान ने बदल दी लाखों लोगों की जिंदगी

Guru purnima 2026: गुरु पूर्णिमा का पर्व उन गुरुओं को समर्पित है जो लोगों को अध्यात्म का मार्ग बता रहे हैं। आधुनिक काल में ऐसे कई गुरु हुए हैं। जैसे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्‍ण परमहंस, स्वामी करपात्री जी महाराज, नीम करोली बाबा आदि। परंतु हम यहां बता रहे हैं उन 7 गुरुओं के नाम जो वर्तमान में भी सक्रिय रहकर समाज को एक दिशा दे रहे हैं।

1. स्वामी अवधेशानंद गिरि जी Maharaj (Swami Avdheshanand Giri)

परिचय: जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। जूना अखाड़ा नागा साधुओं का सबसे बड़ा और प्राचीन संन्यासी अखाड़ा है।

दर्शन व शिक्षा: वे भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद और सनातन धर्म के महान व्याख्याता हैं। उनकी भाषा अत्यंत ओजस्वी, मधुर और आध्यात्मिक गहराई से भरी होती है। वे युवाओं को अपनी जड़ों, संस्कारों और प्रकृति के साथ जुड़ने का संदेश देते हैं।

विशेष योगदान: 'प्रभु प्रेमी संघ' के माध्यम से वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के कई कार्य चलाते हैं। कुंभ मेलों और वैश्विक मंचों पर सनातन संस्कृति का नेतृत्व करने में उनकी मुख्य भूमिका रहती है।

2. सद्गुरु जग्गी वासुदेव (Sadhguru Jaggi Vasudev)

परिचय: 'ईशा फाउंडेशन' (Isha Foundation) के संस्थापक और एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु, लेखक व पर्यावरणविद्।

दर्शन व शिक्षा: वे 'इन्नर इंजीनियरिंग' (Inner Engineering) के जरिए योग और ध्यान को आधुनिक जीवनशैली से जोड़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिखाते हैं। वे कोयंबटूर स्थित 'आदियोगी' शिव प्रतिमा और 'इनर पीस' के संदेश के लिए जाने जाते हैं।

पहचान: वे 'रैली फॉर रिवर्स' और 'सेव सॉइल' (मिट्टी बचाओ) जैसे बड़े वैश्विक पर्यावरण अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं।

3. माता अमृतानंदमयी 'अम्मा' (Mata Amritanandamayi)

परिचय: दक्षिण भारत (केरल) से ताल्लुक रखने वाली 'अम्मा' को पूरी दुनिया में "गले लगाने वाली संत" (Hugging Saint) के रूप में जाना जाता है।

दर्शन व शिक्षा: उनका मानना है कि 'प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है'। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के दुनिया भर के करोड़ों लोगों को गले लगाकर अपने वात्सल्य और स्पर्श से सांत्वना दी है।

पहचान: उनका संगठन (M. A. Center) शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा राहत और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मानवीय कार्य करता है।

4. स्वामी मुकुंदानंद (Swami Mukundananda)

परिचय: जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज के शिष्य और 'JKYog' (जगद्गुरु कृपाful योग) के संस्थापक। वे IIT और IIM जैसे भारत के शीर्ष संस्थानों के पूर्व छात्र (Alumni) रहे हैं।

दर्शन व शिक्षा: वे भगवद्गीता, वेदों और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को बहुत ही सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक भाषा में समझाते हैं। वे 'माइंड मैनेजमेंट' (मन के नियंत्रण) पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं।

पहचान: आधुनिक शिक्षित युवाओं और कॉरपोरेट जगत के लोगों के बीच उनके व्याख्यान बहुत लोकप्रिय हैं।

5. पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज (Premanand Ji Maharaj)

परिचय: वृंदावन के परम पूज्य संत, जो श्री राधा-कृष्ण की निष्काम भक्ति और 'राधा नाम' के जाप का संदेश फैला रहे हैं।

दर्शन व शिक्षा: वे अत्यंत सादगी, संयम, ब्रह्मचर्य और सत्यवादिता का जीवन जीते हैं। दोनों गुर्दे (Kidneys) खराब होने के बावजूद, उनकी ईश्वर भक्ति, ऊर्जा और चेहरे का तेज अतुलनीय है। वे लोगों को व्यसनों से दूर रहने और सीधे भक्ति मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं।

पहचान: सोशल मीडिया के माध्यम से उनके "एकांत वार्तालाप" (जहाँ वे भक्तों के व्यावहारिक व आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं) दुनिया भर के युवाओं को सही दिशा दिखा रहे हैं।

6. श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi Shankar)

परिचय: अंतरराष्ट्रीय संस्था 'आर्ट ऑफ लिविंग' (Art of Living) के संस्थापक और विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक व शांति दूत।

दर्शन व शिक्षा: वे 'सुदर्शन क्रिया' (Sudarshan Kriya) नामक विशेष श्वास प्रक्रिया और ध्यान तकनीकों के लिए जाने जाते हैं। उनका मुख्य संदेश "तनाव-मुक्त और हिंसा-मुक्त समाज" का निर्माण करना है।

विशेष योगदान: दुनिया के 180 से अधिक देशों में उनके करोड़ो अनुयायी हैं। उन्होंने कोलंबिया, इराक और भारत के उत्तर-पूर्व जैसे कई संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति वार्ता (Peace Mediation) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

7. गौर गोपाल दास (gaur gopal das):

गौर गोपाल दास एक लोकप्रिय भारतीय आध्यात्मिक गुरु, लाइफ कोच (Life Coach), लेखक और इस्कॉन (ISKCON) के वरिष्ठ भिक्षु हैं। वे अपनी हल्की-फुल्की हास्य शैली, तार्किक दृष्टिकोण और व्यावहारिक सीखों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वे पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक किया है।

कॉर्पोरेट से अध्यात्म तक: कुछ समय तक Hewlett-Packard (HP) जैसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद, उन्होंने 1996 में कॉर्पोरेट करियर छोड़ दिया और इस्कॉन से जुड़कर संन्यासी जीवन अपना लिया।

लोकप्रिय पुस्तकें: उनकी लिखी पुस्तक "Life's Amazing Secrets" (लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स) और "Energize Your Mind" अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेस्टसेलर रही हैं।





ये सभी गुरु अलग-अलग शैलियों, विचारों और माध्यमों से लोगों को शांति, आत्म-साक्षात्कार और सही जीवन जीने की राह दिखा रहे हैं।