धनतेरस पर आखिर क्यों खरीदी जाती है झाड़ू? जानिए धार्मिक महत्व

Dhanteras 2026: दीपावली से पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व धन, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना से जुड़ा है। इस दिन लोग सोना-चांदी, बर्तन और अन्य घरेलू वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा भी बेहद खास मानी जाती है? आखिर झाड़ू जैसी सामान्य घरेलू वस्तु को इस त्योहार पर खरीदना शुभ क्यों माना जाता है? इसके पीछे कौनसी धार्मिक मान्यताएं और लोक परंपराएं प्रचलित हैं और क्‍या है इसका महत्‍व...

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना क्यों माना जाता है शुभ?



ALSO READ: धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा? जानिए समुद्र मंथन की कथा हिंदू धर्म में स्वच्छता को शुभता और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। घर को साफ-सुथरा रखना केवल दैनिक जीवन की जरूरत ही नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा-पाठ, त्योहारों और मांगलिक अवसरों पर घर की साफ-सफाई करने की परंपरा इसी विचार से जुड़ी है। यही वजह है कि धनतेरस पर कई लोग नई झाड़ू खरीदकर घर लाते हैं। झाड़ू घर से धूल-मिट्टी और गंदगी हटाती है। प्रतीकात्मक रूप से इसे नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करने से भी जोड़ा जाता है।

माता लक्ष्मी से क्या है झाड़ू का संबंध?

धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने की परंपरा कैसे जुड़ी?

धनतेरस को खरीदारी के लिए शुभ अवसर माना जाता है। परंपरागत रूप से इस दिन लोग ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं, जिनका इस्तेमाल घर में लंबे समय तक किया जा सके। झाड़ू घर की रोजमर्रा की जरूरत है। इसे खरीदने को घर की स्वच्छता, व्यवस्था और समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। धनतेरस पर नई वस्तु घर लाने की परंपरा के साथ इसका संबंध जुड़ गया है।

धनतेरस के अवसर पर झाड़ू से जुड़ी कई लोक मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है। वहीं कुछ परिवार झाड़ू को संभालकर रखने और उसे स्वच्छ स्थान पर रखने पर विशेष ध्यान देते हैं।

कई जगहों पर झाड़ू को ऐसी वस्तु माना जाता है, जो घर की अव्यवस्था दूर करके साफ-सुथरा वातावरण बनाने में मदद करती है। इस वजह से इसे समृद्धि और व्यवस्थित जीवन का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा केवल एक घरेलू वस्तु खरीदने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे स्वच्छता, सुव्यवस्था और घर को शुभ अवसर के लिए तैयार करने का भाव भी जुड़ा है।