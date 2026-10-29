धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा? जानिए समुद्र मंथन की कथा

Dhanteras 2026: धनतेरस हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीपावली से पहले मनाए जाने वाले इस पर्व का संबंध धन, आरोग्य, सुख-समृद्धि और शुभता से है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस पर क्यों होती है भगवान धन्वंतरि की पूजा और उनसे जुड़ी समुद्र मंथन की कथा के बारे में विस्‍तार से...

धनतेरस पर क्यों की जाती है भगवान धन्वंतरि की पूजा?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें देवताओं का वैद्य और आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, जो जीवन, आरोग्य और अमरता का प्रतीक माना जाता है।

कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। इसी कारण इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान धन्वंतरि की पूजा करके लोग अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में धन के साथ स्वास्थ्य और आरोग्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।

क्या है समुद्र मंथन की पौराणिक कथा?

पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई थी। इसका लाभ उठाकर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मान्यता थी कि समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसका सेवन करने से देवताओं को शक्ति मिलेगी।

समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर काम किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकि को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि वह समुद्र में डूब न जाए।

इसके बाद देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न प्रकट हुए। पौराणिक वर्णनों में माता लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अन्य दिव्य रत्नों के प्रकट होने का उल्लेख मिलता है। इसी समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था।

समुद्र मंथन की इस अद्भुत प्रक्रिया के दौरान अंततः भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश देखकर देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने की होड़ लग गई। आगे चलकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण देवताओं के पक्ष में कराया।