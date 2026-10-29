धनतेरस पर क्या खरीदना माना जाता है शुभ? जानें 8 चीजों का धार्मिक महत्व

Dhanteras 2026: दीपावली से पहले आने वाला धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ वस्तुओं की खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली का वातावरण बनता है। यही वजह है कि इस दिन लोग सोना-चांदी, बर्तन, झाड़ू और अन्य घरेलू वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं। आइए जानते हैं धनतेरस पर कौनसी 8 चीजें खरीदना शुभ माना जाता है और इनके पीछे क्या है धार्मिक महत्व...

1. सोना और आभूषण

धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे प्रचलित परंपराओं में से एक है। सोने को धन, वैभव, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सोने के सिक्के, अंगूठी, चेन या अन्य आभूषण खरीदते हैं। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर सोना घर लाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।

2. चांदी के सिक्के और आभूषण

धनतेरस पर चांदी खरीदने की भी विशेष परंपरा है। चांदी को शुभता, शीतलता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। इस अवसर पर चांदी के सिक्के, कटोरी, पूजा के बर्तन और आभूषण खरीदे जाते हैं।

3. पीतल या तांबे के बर्तन

धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है। खासतौर पर पीतल, तांबे और अन्य धातुओं के बर्तन खरीदना कई घरों में शुभ समझा जाता है।

4. झाड़ू खरीदने की है खास परंपरा

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। झाड़ू का सीधा संबंध घर की साफ-सफाई से है। धार्मिक और लोक मान्यताओं में स्वच्छता को सकारात्मकता तथा समृद्धि से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि नई झाड़ू घर में लाना दरिद्रता को दूर करने और सुख-समृद्धि का स्वागत करने का प्रतीक है।

5. भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा

धनतेरस और दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश की प्रतिमा खरीदने की परंपरा भी प्रचलित है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, जबकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों के आरंभ का देवता माना जाता है।

6. धनिया के बीज

धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में प्रचलित है। कुछ परिवार धनिया के बीज को धन और उन्नति का प्रतीक मानते हैं। इसे पूजा में अर्पित किया जाता है और बाद में अपनी परंपरा के अनुसार उपयोग किया जाता है।

7. गोमती चक्र

गोमती चक्र एक प्राकृतिक शंखनुमा संरचना है, जिसे कुछ हिंदू परंपराओं में शुभ माना जाता है। धनतेरस और दीपावली के समय इसे खरीदकर पूजा में रखने की प्रथा कई परिवारों में देखने को मिलती है।

8. नमक

धनतेरस पर नमक खरीदने की परंपरा भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। नमक रोजमर्रा के जीवन की आवश्यक वस्तु है और कई लोकविश्वासों में इसे घर की बरकत तथा शुभता से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि धनतेरस पर नमक खरीदकर घर लाने से समृद्धि बनी रहती है।

धनतेरस पर खरीदारी का क्या है महत्व?

धनतेरस का पर्व केवल बाजार से नई चीजें खरीदने का अवसर नहीं है। यह धन के सदुपयोग, स्वास्थ्य, स्वच्छता और परिवार की खुशहाली का संदेश भी देता है। भगवान धन्वंतरि की पूजा आरोग्य की कामना से जुड़ी है, जबकि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना धन-संपत्ति तथा समृद्धि की कामना का प्रतीक है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना संभव न हो, तो भी घर की जरूरत की कोई छोटी वस्तु खरीदकर परंपरा निभाई जा सकती है।