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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शुक्रवार, 5 जून 2026 (16:18 IST)

8 जून से पलटेगी इन 4 राशियों की किस्मत, गुरु-शुक्र मिलकर बना रहे गजलक्ष्मी राजयोग

Venus-Jupiter Conjunction 2026
Venus-Jupiter Conjunction 2026
Gajalakshmi Rajyoga 2026: ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ा महासंयोग होने जा रहा है। जब धन-वैभव के मालिक शुक्र और ज्ञान के देवता गुरु एक साथ हाथ मिलाते हैं, तो बनता है बेहद शुभ 'गजलक्ष्मी राजयोग'। इस बार यह दुर्लभ योग 8 जून 2026 से कर्क राशि में आकार ले रहा है। कहते हैं जब गजलक्ष्मी योग बनता है, तो मां लक्ष्मी की सीधी कृपा बरसती है। इस बार का यह योग मुख्य रूप से 4 राशियों के लिए बंद किस्मत के ताले खोलने आ रहा है। आइए जानते हैं, कहीं इसमें आपकी राशि तो नहीं?
 

1. मेष राशि (Aries): अटके काम होंगे पूरे, चमकेगा करियर

मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो उसे निकालने के लिए बैग तैयार कर लीजिए।
पैसों का मीटर: अचानक कहीं से रुका हुआ धन वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और बड़ा फायदा होगा।
नौकरी-बिजनेस: ऑफिस में आपकी धाक जमेगी। प्रमोशन या सैलरी हाइक की गुड न्यूज मिल सकती है। बिजनेसमैन हैं, तो कोई बड़ी और मुनाफे वाली डील आपकी झोली में आ सकती है।
 

2. मिथुन राशि (Gemini): बैंक बैलेंस में आएगा तगड़ा उछाल

इस राजयोग के पावर से मिथुन राशि वालों की आर्थिक तंगी के दिन अब हवा होने वाले हैं।
कमाई के नए रास्ते: अब कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं होगी, इनकम के नए सोर्स बनेंगे। पुराना किया गया कोई इन्वेस्टमेंट (जैसे शेयर या प्रॉपर्टी) अब आपको छप्परफाड़ रिटर्न देने वाला है।
घर में खुशियां: सुख-सुविधा की चीजें खरीदेंगे। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और कोई मांगलिक काम या पार्टी हो सकती है।
 

3. कर्क राशि (Cancer): आप ही हैं इस राजयोग के 'असली किंग'

चूंकि यह गजलक्ष्मी राजयोग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा लाइमलाइट और फायदा आपको ही मिलने वाला है।
बढ़ेगा रुतबा: समाज में आपका मान-सम्मान और मान-प्रतिष्ठा आसमान छुएगी। लोग आपकी लीडरशिप और बातों के मुरीद हो जाएंगे।
बिजनेस में बंपर मुनाफा: अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो इससे बेहतर मुहूर्त नहीं मिलेगा। लॉटरी जैसा अप्रत्याशित धन लाभ होने के पूरे चांस हैं।
 

4. कन्या राशि (Virgo): हर ख्वाहिश होगी पूरी, मिलेगी मनचाही जॉब

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने वाला साबित होगा। भौतिक सुख-साधन बढ़ेंगे।
अचानक लॉटरी जैसा लाभ: सट्टा बाजार, कमोडिटी या किसी पुराने निवेश से अचानक मोटा पैसा हाथ आ सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस सीधे बूस्ट होगा।
स्टूडेंट्स और युवाओं की मौज: परीक्षा या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी सफलता मिलेगी। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे, उन्हें मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर मिल सकता है।
 

महा-उपाय जो किस्मत चमका दे:

ज्योतिषियों का मानना है कि इस गजलक्ष्मी राजयोग का 100% फायदा उठाने के लिए इन 4 राशि वालों को इस अवधि में माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए। साथ ही, हर शुक्रवार को सफेद चीजों (जैसे दूध, चीनी या चावल) का दान करने से इस राजयोग का शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है।
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