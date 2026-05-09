Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 10 मई 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज शुद्ध ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की उपासना और ऊर्जा संचय के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज मदर्स डे यानी मातृ दिवस भी मनाया जा रहा है।
आज का पंचांग: 10 मई 2026
वार: रविवार
तिथि: अष्टमी (शाम 03:59 पीएम तक), उसके बाद नवमी
पक्ष: कृष्ण पक्ष
नक्षत्र: धनिष्ठा (रात 02:12 एएम, 11 मई तक), उसके बाद शतभिषा
योग: ब्रह्म (रात 03:19 एएम, 11 मई तक)
करण: बालव (शाम 03:59 पीएम तक), उसके बाद कौलव
सूर्य राशि: मेष
चंद्र राशि: मकर (दोपहर 01:21 पीएम तक), उसके बाद कुंभ
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:08 एएम से 04:51 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 एएम से दोपहर 12:45 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- शाम 05:20 पीएम से शाम 07:01 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 12:18 पीएम से 01:58 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 03:39 पीएम से 05:20 पीएम
आज का विशेष और उपाय
अष्टमी: रविवार को अष्टमी तिथि का संयोग होने से यह दिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए बलवान है।
सूर्य देव की पूजा: आज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे मान-सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है।
पंचक प्रारंभ: आज से पंचक शुरू हो रहे हैं। पंचक के दौरान लकड़ी इकट्ठा करना, घर की छत डलवाना या दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता।
अभिजीत मुहूर्त: यदि कोई नया काम शुरू करना है, तो दोपहर 11:51 से 12:45 के बीच करें, यह दिन का सबसे शुभ भाग है।