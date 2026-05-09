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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 9 मई 2026 (15:10 IST)

Mothers Day Gift Idea: सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, अपनी राशिनुसार मां को दें ये खास तोहफा, बढ़ेगा सौभाग्य!

हैप्पी मदर्स डे पर मां के लिए खास तोहफा देने संबंधी ज्योतिष और 12 राशिनुसार गाइड करता फोटो
Happy Mothers Day Astrology Gifts 2026: मां, हमारे जीवन का सबसे अनमोल रत्न हैं। उनका प्यार, उनकी दुआएं और उनका साथ हमारी खुशियों की सबसे बड़ी वजह हैं। मदर डे का मौका उनके प्रति अपने प्यार और कृतज्ञता को जताने का सबसे सुंदर अवसर है। इस दिन सिर्फ फूल और चॉकलेट्स ही नहीं, बल्कि ऐसा तोहफा देना चाहिए जो मां के व्यक्तित्व और उनकी राशि के अनुसार उन्हें खुश करे और उनके जीवन में सौभाग्य बढ़ाए।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: साप्ताहिक अंक राशिफल (11 से 17 मई), आपके अंक बता रहे हैं भविष्य की दिशा
 
वर्ष 2026 में 10 मई, रविवार के दिन मातृ दिवस या मदर्स डे मनाया जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार हर राशि के लोगों की पसंद, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और सौभाग्य बढ़ाने के तरीके अलग-अलग होते हैं। इस कारण, राशिनुसार गिफ्ट चुनना न सिर्फ thoughtful gesture है बल्कि यह मां के लिए एक शुभ और मंगलकारी उपहार भी साबित हो सकता है।
 
इस लेख में हम मां के लिए कुछ राशिनुसार गिफ्ट आइडियाज साझा कर रहे हैं, जो उनकी राशि और ज्योतिषीय प्रभावों के अनुसार उन्हें प्रसन्न करेंगे और सौभाग्य बढ़ाएंगे।
 

आइए जानते हैं किस राशि के जातक को अपनी मां के लिए क्या करना चाहिए:

 

मेष राशि (Aries)

मेष राशि का स्वामी मंगल है। आपको अपनी मां को लाल रंग की कोई वस्तु (जैसे साड़ी, सूट या लाल गुलाब) भेंट करनी चाहिए। साथ ही, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
 

वृषभ राशि (Taurus)

इस राशि के जातक अपनी मां को चांदी का कोई आभूषण या सफेद रंग की मिठाई भेंट करें। वृषभ राशि के लिए मां की सेवा करना आर्थिक उन्नति के द्वार खोलता है।
 

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वाले अपनी मां को हरे रंग के कपड़े या कोई इंडोर प्लांट (पौधा) गिफ्ट करें। यदि संभव हो तो उनके साथ समय बिताएं और उनकी पसंद का भोजन कराएं।
 

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, जो स्वयं 'मां' का कारक है। आपको मां को मोती की माला या सफेद रेशमी वस्त्र देने चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलेगी और करियर में तरक्की होगी।
 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातक अपनी मां को सुनहरे रंग की वस्तु या तांबे का कोई पात्र भेंट करें। मां को कोई ऐसी चीज दें जिससे उनका मान-सम्मान बढ़े, इससे आपका सूर्य मजबूत होगा।
 

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वाले अपनी मां को धार्मिक पुस्तकें या डायरी-पेन जैसी बौद्धिक चीजें भेंट करें। उनकी सेहत का ध्यान रखना और उन्हें कोई औषधीय पौधा देना भी शुभ रहेगा।
 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातक अपनी मां को परफ्यूम (इत्र), सौंदर्य प्रसाधन या रेशमी कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में शुक्र का प्रभाव शुभ होगा और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वाले अपनी मां को तांबे की कोई वस्तु या लाल रंग की मिठाई खिलाएं। यदि मां से कोई मनमुटाव है, तो आज के दिन उसे खत्म कर आशीर्वाद लें, भाग्य चमक उठेगा।
 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातक अपनी मां को पीले रंग की मिठाई, केसर या कोई धार्मिक यात्रा का टिकट या (तीर्थ दर्शन) गिफ्ट करें। इससे आपके ज्ञान और सम्मान में वृद्धि होगी।
 

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वाले अपनी मां को कीमती धातु या कोई पुरानी यादों से जुड़ा फोटो फ्रेम भेंट करें। उनकी थकान दूर करने के लिए उन्हें फुट मसाजर जैसा गैजेट भी दे सकते हैं।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक अपनी मां को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या नीले रंग के वस्त्र भेंट करें। मां की सेवा करने से आपके जीवन के संघर्ष कम होंगे और सफलता के रास्ते खुलेंगे।
 

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वाले अपनी मां को धार्मिक ग्रंथ, चंदन की माला या पीले वस्त्र भेंट करें। उनके साथ किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं, यह आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य लेकर आएगा।
 
खास बात: उपहार चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे देते समय आपके मन में श्रद्धा और प्रेम का भाव होना सबसे जरूरी है। ज्योतिष में मां को साक्षात 'चंद्रमा' माना गया है, जिनकी खुशी आपके जीवन में मानसिक शांति का आधार है।
 
सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं!
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: गंगा दशहरा 2026 कब है? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान का सही समय
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