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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 15 August 2026 (18:05 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 16 अगस्‍त 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

16 August 2026 Shubh Muhurat
Written By: चेतन गौड़
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (13:53 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 16 August 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 16 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 16 अगस्त 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

रविवार, 16 अगस्‍त 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्व
आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी मनाई जाती है। आज विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। 
आज के दिन भगवान गणेश की पूजा-आराधना से सुख-समृद्धि आती है और विघ्नों का नाश होता है।
आज रवि-हस्त योग का संयोग है। यह दिन अत्यंत शुभ और सिद्धिदायक माना गया है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार
तिथि: शुक्‍ल चतुर्थी
पक्ष: शुक्‍ल पक्ष
मास: श्रावण (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: हस्त दोपहर 03:50 से 17 अगस्त तक
योग: साध्य प्रात: 04:08 से 17 अगस्त तक
करण: विष्टि शाम 04:52 तक, बव प्रात: 04:50 से 17 अगस्त तक
चन्द्र राशि: कन्या राशि में 
सूर्य राशि: कर्क राशि में
 
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:17 से 01:08 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:50 से 03:41 तक
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:50 से 05:35 तक
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 05:30 से 07:06 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:43 से 02:18 तक 
गुलिक काल: दोपहर 03:54 से शाम 05:30 तक 
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो पहले सूर्य देव को प्रणाम करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें।

सावन में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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