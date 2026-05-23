Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
आज 24 मई 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज सूर्यदेव की पूजा का का विशेष महत्व है।
आज का पंचांग: 24 मई 2026
वार: रविवार
तिथि: अष्टमी
पक्ष: शुक्ल पक्ष
नक्षत्र: मघा (दोपहर 04:15 पीएम तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी
योग: व्याघात (शाम 07:38 पीएम तक), उसके बाद हर्षण
करण: तैतिल (सुबह 06:06 एएम तक), उसके बाद गर
सूर्य राशि: वृषभ
चंद्र राशि: सिंह
शुभ और अशुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:59 एएम से 04:43 एएम
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम
राहुकाल (अशुभ)- शाम 05:28 पीएम से शाम 07:11 पीएम
यमगंड (अशुभ)- दोपहर 12:19 पीएम से 02:02 पीएम
गुलिक काल- दोपहर 03:45 पीएम से 05:28 पीएम
आज का विशेष: सूर्य देव की पूजा
अभिजीत मुहूर्त: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दोपहर 11:52 से 12:47 का समय सर्वोत्तम है।
मघा नक्षत्र: आज दोपहर 04:15 पीएम तक मघा नक्षत्र रहेगा। यह पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए आज पितरों के निमित्त तर्पण या दान करना बहुत शुभ है।
रविवार का उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें