Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

24 May 2026 Today Shubh Muhurat; क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: 26 मई को उदय होंगे बुध ग्रह: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि भी है शामिल? क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 मई, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज 24 मई 2026, रविवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज सूर्यदेव की पूजा का का विशेष महत्व है।

आज का पंचांग: 24 मई 2026

वार: रविवार

तिथि: अष्टमी

पक्ष: शुक्ल पक्ष

नक्षत्र: मघा (दोपहर 04:15 पीएम तक), उसके बाद पूर्वाफाल्गुनी

योग: व्याघात (शाम 07:38 पीएम तक), उसके बाद हर्षण

करण: तैतिल (सुबह 06:06 एएम तक), उसके बाद गर

सूर्य राशि: वृषभ

चंद्र राशि: सिंह

शुभ और अशुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 03:59 एएम से 04:43 एएम

अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:52 एएम से दोपहर 12:47 पीएम

राहुकाल (अशुभ)- शाम 05:28 पीएम से शाम 07:11 पीएम

यमगंड (अशुभ)- दोपहर 12:19 पीएम से 02:02 पीएम

गुलिक काल- दोपहर 03:45 पीएम से 05:28 पीएम

आज का विशेष: सूर्य देव की पूजा

अभिजीत मुहूर्त: किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए दोपहर 11:52 से 12:47 का समय सर्वोत्तम है।

मघा नक्षत्र: आज दोपहर 04:15 पीएम तक मघा नक्षत्र रहेगा। यह पितरों का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए आज पितरों के निमित्त तर्पण या दान करना बहुत शुभ है।

रविवार का उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें।