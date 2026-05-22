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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: शुक्रवार, 22 मई 2026 (17:58 IST)

गंगा दशहरा 2026: माता गंगा की पूजा विधि, आारती, चालीसा, मंत्र, पाठ और लाभ

Pictured is Mother Ganga on the Ganges River with a pot in her hand, with a temple and the Sun in the background.
सनातन धर्म में माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात देवी और मोक्षदायिनी माना गया है। विशेष रूप से गंगा सप्तमि और गंगा दशहरा या किसी भी विशेष तिथि पर गंगा जी की पूजा करने से जाने-अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। यहां पर जानिए गंगा पूजा विधि, गंगा आरती, चालीसा, स्तोत्र, पाठ, मंत्र और इससे लाभ। सनातन धर्म में माँ गंगा को मात्र एक नदी नहीं, बल्कि साक्षात 'मोक्षदायिनी देवी' और 'पतित पाविनी' (पापियों का उद्धार करने वाली) माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, गंगा जी की पूजा, उनकी आरती और चालीसा का पाठ करने से अलौकिक और भौतिक दोनों प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है।
 

1. माता गंगा की संपूर्ण पूजा विधि:

।। गंगा पूजन विधि।।
विधि 1: गंगा नदी के तट पर पूजा (यदि आप घाट पर हैं)
गंगा प्रणाम व क्षमा प्रार्थना: नदी में सीधे पैर न रखें। पहले किनारे से जल को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें— "हे माँ, अपने शुद्ध जल में मुझे पैर रखने की अनुमति दें और मेरे अपराधों को क्षमा करें।"
गंगा स्नान: माँ गंगा में 3, 5, या 7 बार डुबकी लगाएं। (महिलाएं ध्यान रखें कि शास्त्रों के अनुसार बाल बांधकर डुबकी लगाना श्रेष्ठ माना जाता है)। स्नान के समय मन में 'ॐ नमः शिवाय' या 'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती...' मंत्र का जप करें।
सूर्य अर्घ्य: स्नान के बाद अंजलि (दोनों हाथों) में गंगाजल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें।
सामग्री अर्पण: किनारे आकर साफ वस्त्र पहनें। इसके बाद गंगा मैया को सिंदूर/चंदन, अक्षत (चावल), लाल या पीले फूल, और कोई भी मिठाई या फल अर्पित करें। कई लोग माँ गंगा को चुनरी या साड़ी भी चढ़ाते हैं।
दीपदान: आटे या मिट्टी का एक दीपक बनाएं, उसमें घी और बत्ती जलाकर माँ गंगा की धारा में श्रद्धापूर्वक प्रवाहित (Float) कर दें।
आरती: अंत में कपूर या दीये से माँ गंगा की आरती करें।
 
विधि 2: घर पर गंगा पूजा (यदि आप नदी पर नहीं जा सकते)
पवित्र स्नान: नहाने के साफ पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। मन में माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर पर ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है।
चौकी स्थापना: पूजा घर में एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान शिव और माता गंगा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति न हो, तो तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर उसे ही माँ गंगा का स्वरूप मानकर स्थापित करें।
पूजन विधि:- 
  • कलश या मूर्ति पर चंदन, रोली और अक्षत का तिलक लगाएं।
  • श्वेत या पीले रंग के फूल अर्पित करें।
  • धूप-दीप (घी का दीया) जलाएं।
  • भोग के रूप में मिश्री, मखाने या सफेद मिठाई अर्पित करें।
  • मंत्र और स्तोत्र का पाठ: पूजा के दौरान इस सरल मंत्र का कम से कम 11 या 108 बार जाप करें:
  • मंत्र: ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः।
  • यदि संभव हो, तो इस दिन 'गंगा स्तोत्र' का पाठ अवश्य करें।
  • आरती और क्षमा याचना: अंत में हाथ में कपूर जलाकर माँ गंगा की आरती गाएं और पूजा में हुई किसी भी भूलचूक के लिए क्षमा मांगें।
 

2. श्री माता गंगा की आरती | Shri  Ganga Aarti  lyrics

।।श्री गंगा आरती।।
नमामि गंगे ! तव पाद पंकजम्,
सुरासुरैः वंदित दिव्य रूपम् ।
भक्तिम् मुक्तिं च ददासि नित्यं,
भावानुसारेण सदा नराणाम् ॥
 
ॐ जय गंगे माता, श्री गंगे माता।
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता।
ॐ जय गंगे माता...
 
चन्द्र-सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता।
शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता।
ॐ जय गंगे माता...
 
पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता।
कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता।
ॐ जय गंगे माता...
 
एक ही बार भी जो नर तेरी शरणगति आता।
यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता।
ॐ जय गंगे माता...
 
आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता।
दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता।
ॐ जय गंगे माता...
ॐ जय गंगे माता...।।
 

3. श्री गंगा चालीसा | shri ganga chalisa lyrics

।।श्री गंगा चालीसा।।
।।दोहा।।
जय जय जय जग पावनी जयति देवसरि गंग ।
जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग ॥
 
।।चौपाई।।
जय जग जननि अघ खानी, आनन्द करनि गंग महरानी ।
जय भागीरथि सुरसरि माता, कलिमल मूल दलनि विखयाता ।।
 
जय जय जय हनु सुता अघ अननी, भीषम की माता जग जननी ।
धवल कमल दल मम तनु साजे, लखि शत शरद चन्द्र छवि लाजे ।।
 
वाहन मकर विमल शुचि सोहै, अमिय कलश कर लखि मन मोहै ।
जडित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणि हार, हरणितम दूषण ।।
 
जग पावनि त्रय ताप नसावनि, तरल तरंग तंग मन भावनि ।
जो गणपति अति पूज्य प्रधाना, तिहुं ते प्रथम गंग अस्नाना ।।
ब्रह्‌म कमण्डल वासिनी देवी श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी ।
साठि सहत्र सगर सुत तारयो, गंगा सागर तीरथ धारयो ।।
 
अगम तरंग उठयो मन भावन, लखि तीरथ हरिद्वार सुहावन ।
तीरथ राज प्रयाग अक्षैवट, धरयौ मातु पुनि काशी करवट ।।
 
धनि धनि सुरसरि स्वर्ग की सीढ़ी, तारणि अमित पितृ पद पीढी ।
भागीरथ तप कियो अपारा, दियो ब्रह्‌म तब सुरसरि धारा ।।
 
जब जग जननी चल्यो लहराई, शंभु जटा महं रह्‌यो समाई ।
वर्ष पर्यन्त गंग महरानी, रहीं शंभु के जटा भुलानी ।।
मुनि भागीरथ शंभुहिं ध्यायो, तब इक बूंद जटा से पायो ।
ताते मातु भई त्रय धारा, मृत्यु लोक, नभ अरु पातारा ।।
 
गई पाताल प्रभावति नामा, मन्दाकिनी गई गगन ललामा ।
मृत्यु लोक जाह्‌नवी सुहावनि, कलिमल हरणि अगम जग पावनि ।।
 
धनि मइया तव महिमा भारी, धर्म धुरि कलि कलुष कुठारी ।
मातु प्रभावति धनि मन्दाकिनी, धनि सुरसरित सकल भयनासिनी ।।
 
पान करत निर्मल गंगाजल, पावत मन इच्छित अनन्त फल ।
पूरब जन्म पुण्य जब जागत, तबहिं ध्यान गंगा महं लागत ।।
जई पगु सुरसरि हेतु उठावहिं, तइ जगि अश्वमेध फल पावहिं ।
महा पतित जिन काहु न तारे, तिन तारे इक नाम तिहारे ।।
 
शत योजनहू से जो ध्यावहिं, निश्चय विष्णु लोक पद पावहिं ।
नाम भजत अगणित अघ नाशै, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशै ।।
 
जिमि धन मूल धर्म अरु दाना, धर्म मूल गंगाजल पाना ।
तव गुण गुणन करत सुख भाजत, गृह गृह सम्पत्ति सुमति विराजत ।।
 
गंगहिं नेम सहित निज ध्यावत, दुर्जनहूं सज्जन पद पावत ।
बुद्धिहीन विद्या बल पावै, रोगी रोग मुक्त ह्‌वै जावै ।।
गंगा गंगा जो नर कहहीं, भूखे नंगे कबहूं न रहहीं ।
निकसत की मुख गंगा माई, श्रवण दाबि यम चलहिं पराई ।।
 
महां अधिन अधमन कहं तारें, भए नर्क के बन्द किवारे ।
जो नर जपै गंग शत नामा, सकल सिद्ध पूरण ह्‌वै कामा ।।
 
सब सुख भोग परम पद पावहिं, आवागमन रहित ह्‌वै जावहिं ।
धनि मइया सुरसरि सुखदैनी, धनि धनि तीरथ राज त्रिवेणी ।।
 
ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुन्दरदास गंगा कर दासा ।
जो यह पढ़ै गंगा चालीसा, मिलै भक्ति अविरल वागीसा ।।
 
।।दोहा।।
नित नव सुख सम्पत्ति लहैं, धरैं, गंग का ध्यान ।
अन्त समय सुरपुर बसै, सादर बैठि विमान ॥
सम्वत्‌ भुज नभ दिशि, राम जन्म दिन चैत्र ।
पूण चालीसा कियो, हरि भक्तन हित नैत्र ॥
।।इतिश्री गंगा चालीसा समाप्त।।
 

4. पवित्र गंगा स्तोत्रम | Ganga Stuti Mantra

।। पवित्र गंगा स्तोत्रम ।।
देवि सुरेश्वरि भगति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरंगे ।
शंकरमौलिविहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले ।।1।।
 
भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जलमहिमा निगमे ख्यात: ।
नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम ।।2।।
 
हरिपदपाद्यतरंगिणि गंगे हिमविधुमुक्ताधवलतरंगे ।
दूरीकुरू मम दुष्कृतिभारं कुरु कृपया भवसागरपारम ।।3।।
तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम ।
मातर्गंगे त्वयि यो भक्त: किल तं द्रष्टुं न यम: शक्त: ।।4।।
 
पतितोद्धारिणि जाह्रवि गंगे खण्डितगिरिवरमण्डितभंगे ।
भीष्मजननि हेमुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये ।।5।।
 
कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके ।
पारावारविहारिणि गंगे विमुखयुवतिकृततरलापांगे ।।6।।
तव चेन्मात: स्रोत: स्नात: पुनरपि जठरे सोsपि न जात: ।
नरकनिवारिणि जाह्रवि गंगे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुंगे ।।7।।
 
पुनरसदड़्गे पुण्यतरंगे जय जय जाह्रवि करूणापाड़्गे ।
इन्द्रमुकुट मणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ।।8।।
 
रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम ।
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ।।9।।
अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये ।
तव तटनिकटे यस्य निवास: खलु वैकुण्ठे तस्य निवास: ।।10।।
 
वरमिह: नीरे कमठो मीन: कि वा तीरे शरट: क्षीण: ।
अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीन: ।।11।।
 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये ।
गंगास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो य: सजयति सत्यम ।।12।।
येषां ह्रदये गंगाभक्तिस्तेषां भवति सदा सुख मुक्ति: ।
मधुराकान्तापंझटिकाभि: परमानन्द कलितललिताभि:
 
गंगास्तोत्रमिदं भवसारं वांछितफलदं विमलं सारम ।
शंकरसेवकशंकरचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्त: ।।
(समाप्त)
 

5. गंगा पूजा, आरती और चालीसा के लाभ:

1. गंगा पूजा करने के लाभ (Benefits of Ganga Puja)
शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी के दर्शन मात्र से ही इंसान के कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। नियम से उनकी पूजा करने से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति: अनजाने में किए गए तीन प्रकार के पाप— कायिक (शरीर से), वाचिक (वाणी से) और मानसिक (सोच से)- माँ गंगा की पूजा और उनके जल के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं।
कुंडली के दोषों से मुक्ति: गंगा पूजा करने से कुंडली में मौजूद 'कालसर्प दोष' और 'राहु-केतु' के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।
पितृ दोष से मुक्ति: माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने ही आई थीं। इसलिए, गंगा पूजा या गंगाजल से तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और पितृ दोष शांत होता है।
 
2. गंगा आरती करने या सुनने के लाभ (Benefits of Ganga Aarti)
आरती को पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। गंगा जी की आरती करने से वातावरण और मन दोनों में सकारात्मक बदलाव आते हैं:
मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति: गंगा आरती की ध्वनि, शंखनाद और कपूर की खुशबू से मस्तिष्क शांत होता है। डिप्रेशन, मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।
घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास: यदि आप घर पर गंगाजल के सामने दीया जलाकर आरती करते हैं, तो घर की नकारात्मक शक्तियां और वास्तु दोष दूर होते हैं।
एकाग्रता (Focus) में वृद्धि: आरती में नियमित रूप से शामिल होने या घर पर इसे गाने से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल बढ़ता है।
 
3. गंगा चालीसा पढ़ने के लाभ (Benefits of Ganga Chalisa)
गंगा चालीसा माँ गंगा के स्वरूप, उनकी महिमा और कथाओं का एक सुंदर संकलन है। इसका नियमित पाठ करने से जातक को व्यावहारिक जीवन में ये लाभ मिलते हैं:
भय और रोगों से मुक्ति: गंगा चालीसा की चौपाइयों का पाठ करने से असाध्य रोगों में राहत मिलती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है।
आर्थिक समृद्धि और सुख: जो व्यक्ति प्रतिदिन या हर चौदस/पूर्णिमा को गंगा चालीसा का पाठ करता है, उसके घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
मनोकामना पूर्ति: सच्चे मन से लगातार 40 दिनों तक गंगा चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की अधूरी या अटकी हुई मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
 
एक संक्षिप्त सूत्र- "गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोकं स गच्छति॥
अर्थ: जो मनुष्य सैकड़ों कोस दूर से भी केवल 'गंगा-गंगा' नाम का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है।
लेखक के बारे में
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पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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