10 May Birthday: आपको 10 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 10 मई

दिनांक 10 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा। आप राजसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपको अपने ऊपर किसी का शासन पसंद नहीं है। आप साहसी और जिज्ञासु हैं। आपका मूलांक सूर्य ग्रह के द्वारा संचालित होता है।

आप सौन्दर्यप्रेमी हैं। आपमें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला आपका आत्मविश्वास है। इसकी वजह से आप सहज ही महफिलों में छा जाते हैं। आप अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। आपकी मानसिक शक्ति प्रबल है। आपको समझ पाना बेहद मुश्किल है। आप आशावादी होने के कारण हर स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 1, 10, 20, 28

शुभ अंक : 1, 10, 20, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82

शुभ वर्ष : 2026, 2044, 2053, 2062

ईष्टदेव : सूर्य उपासना तथा मां गायत्री

शुभ रंग : लाल, केसरिया, क्रीम,

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण कार्य होंगे। अविवाहितों के लिए सुखद स्थिति बन रही है। विवाह के योग बनेंगे। नौकरीपेशा के लिए समय उत्तम हैं। पदोन्नति के योग हैं। बेरोजगारों के लिए भी खुशखबर है इस वर्ष आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद रहेगा। अधूरे कार्यों में सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

योगेन्द्र सिंह यादव पिभिसि (Yogendra Singh Yadav Pibhisi): सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन एक सेवानिवृत्त भारतीय सैन्य अधिकारी हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

बृजलाल खाबरी (Brijlal Khabri): तेरहवीं लोकसभा के सदस्य चुने गये।

जनरल विजय कुमार सिंह (General Vijay Kumar Singh): पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय सेना में पूर्व चार सितारा जनरल हैं।

पंकज मलिक (Pankaj Malik): बांग्ला और हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता।