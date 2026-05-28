29 May Birthday: आपको 29 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 29 मई

दिनांक 29 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 2 होगा। 2 और 9 आपस में मिलकर 11 होते हैं। 11 की संख्या आपस में मिलकर 2 होती है इस तरह आपका मूलांक 2 होगा। इस मूलांक को चंद्र ग्रह संचालित करता है। चंद्र ग्रह स्त्री ग्रह माना गया है। अत: आप अत्यंत कोमल स्वभाव के हैं। आपमें अभिमान तो जरा भी नहीं होता। चंद्र ग्रह मन का कारक होता है।

आप अत्यधिक भावुक होते हैं। आप स्वभाव से शंकालु भी होते हैं। दूसरों के दु:ख दर्द से आप परेशान हो जाना आपकी कमजोरी है। आप मानसिक रूप से तो स्वस्थ हैं लेकिन शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं। चंद्र के समान आपके स्वभाव में भी उतार-चढ़ाव पाया जाता है। आप अगर जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवन में बहुत सफल होते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 2, 11, 20, 29

शुभ अंक : 2, 11, 20, 29, 56, 65, 92

शुभ वर्ष : 2027, 2029, 2036

ईष्टदेव : भगवान शिव, बटुक भैरव

शुभ रंग : सफेद, हल्का नीला, सिल्वर ग्रे

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

सेहत: स्वास्थ्य की दृष्टि से संभल कर चलने का वक्त होगा। किसी नवीन कार्य योजनाओं की शुरुआत करने से पहले बड़ों की सलाह लें। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति ठीक-ठीक रहेगी।

परिवार: पारिवारिक विवाद आपसी मेलजोल से ही सुलझाएं। किसी की दखलअंदाजी ठीक नहीं रहेगी।

करियर: लेखन से संबंधित मामलों में सावधानी रखना होगी।

सलाह: बगैर देखे किसी कागजात पर हस्ताक्षर ना करें।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर (Kanhaiyalal Mishra Prabhakar): हिन्दी के जाने-माने निबंधकार।

रामानन्द चैटर्जी (Ramananda Chatterjee): पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत।

पंकज कपूर (Pankaj Kapoor): प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता।

सुरभि ज्योति (Surabhi Jyoti): भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री।

डी. गुकेश (D. Gukesh): भारतीय शतरंज खिलाड़ी (ग्रैंडमास्टर)।