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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 29 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 Message Visualization Between the Planets and Stars

1. मेष (Aries)

Today 29 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में आपके काम को एक 'मेंटॉर' या गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा।
लव: बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी।
धन: निवेश के लिए शुभ दिन।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ताजगी रहेगी
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: काम का बोझ ज्यादा रह सकता है। 
लव: घर की शांति के लिए थोड़ा झुकना पड़े तो संकोच न करें।
धन: उधारी देने से आज बचना चाहिए।
स्वास्थ्य: गले और फेफड़ों का ख्याल रखें। 
उपाय: चीनी, चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: अपनी 'कम्युनिकेशन स्किल' का फायदा उठाएं। 
लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर हंसी-मजाक का माहौल रहेगा। 
धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे। 
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे। 
उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा।
लव: परिवार में किसी बुजुर्ग की बात को लेकर तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखें।
धन: संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।
स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है।
उपाय: शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: अपनी टीम पर भरोसा रखें, सफलता सामूहिक होगी।
लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें। 
धन: खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है।
स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है। 
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाएं।ALSO READ: वास्तु के अनुसार घर में रखी ये 5 चीजें बढ़ाती हैं राहु का अशुभ प्रभाव
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देने से आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। 
लव: प्रेम संबंधों में आज 'इगो' को बीच में न आने दें। 
धन: बचत की योजना सफल होगी। 
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। 
लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी याद को ताजा करेंगे। 
धन: धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: शुगर और बीपी के मरीज सावधानी बरतें। 
उपाय: किसी गरीब को दही या दूध का दान करें।

 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज आपको अपनी मेहनत का श्रेय नहीं मिलेगा। 
लव: पुरानी बातों को कुरेदने से बचें। 
धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं। 
स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। 
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज के दिन का सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। 
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। 
धन: आभूषण की खरीदारी के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता।
स्वास्थ्य: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं और एक-एक करके काम निपटाएं।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपका बोझ कम होगा।
धन: धन का लेन-देन आज लिखित में ही करें। 
स्वास्थ्य: घुटनों में तकलीफ हो सकती है। 
उपाय: पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नए विचार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। 
लव: नए संबंध बन सकते हैं। 
धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी। 
स्वास्थ्य: वायु विकार की समस्या हो सकती है। 
उपाय: काले तिल का दान करें।

 

12. मीन (Pisces)

करियर: दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला न बदलें। 
लव: पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा। 
धन: भविष्य के लिए बड़ा निवेश करने की योजना बनेगी।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान रह सकती है। 
उपाय: पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें।ALSO READ: जून 2026 के ग्रह गोचर: किस राशि पर पड़ेगा सबसे बड़ा असर?
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