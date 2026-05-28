Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 29 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 29 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज ऑफिस में आपके काम को एक 'मेंटॉर' या गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा।

लव: बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी।

धन: निवेश के लिए शुभ दिन।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से ताजगी रहेगी

2. वृषभ (Taurus)

करियर: काम का बोझ ज्यादा रह सकता है।

लव: घर की शांति के लिए थोड़ा झुकना पड़े तो संकोच न करें।

धन: उधारी देने से आज बचना चाहिए।

स्वास्थ्य: गले और फेफड़ों का ख्याल रखें।

उपाय: चीनी, चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: अपनी 'कम्युनिकेशन स्किल' का फायदा उठाएं।

लव: लव पार्टनर के साथ किसी बात पर हंसी-मजाक का माहौल रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत सामने आएंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरा चारा या पालक खिलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा।

लव: परिवार में किसी बुजुर्ग की बात को लेकर तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखें।

धन: संपत्ति या जमीन से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।

स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थोड़ा चिड़चिड़ापन रह सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: अपनी टीम पर भरोसा रखें, सफलता सामूहिक होगी।

लव: पार्टनर से अपनी भावनाएं साझा करें।

धन: खर्चों की लिस्ट लंबी हो सकती है।

स्वास्थ्य: हड्डियों और जोड़ों में हल्का दर्द हो सकता है।

6. कन्या (Virgo)

करियर: छोटी-छोटी बारीकियों पर ध्यान देने से आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में आज 'इगो' को बीच में न आने दें।

धन: बचत की योजना सफल होगी।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं।

7. तुला (Libra)

करियर: कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

लव: पार्टनर के साथ किसी पुरानी याद को ताजा करेंगे।

धन: धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

स्वास्थ्य: शुगर और बीपी के मरीज सावधानी बरतें।

उपाय: किसी गरीब को दही या दूध का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज आपको अपनी मेहनत का श्रेय नहीं मिलेगा।

लव: पुरानी बातों को कुरेदने से बचें।

धन: आकस्मिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: आज के दिन का सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलेगा।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

धन: आभूषण की खरीदारी के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता।

स्वास्थ्य: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: प्राथमिकताओं की एक लिस्ट बनाएं और एक-एक करके काम निपटाएं।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपका बोझ कम होगा।

धन: धन का लेन-देन आज लिखित में ही करें।

स्वास्थ्य: घुटनों में तकलीफ हो सकती है।

उपाय: पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नए विचार और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको दूसरों से आगे ले जाएगा।

लव: नए संबंध बन सकते हैं।

धन: रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक तंगी दूर होगी।

स्वास्थ्य: वायु विकार की समस्या हो सकती है।

उपाय: काले तिल का दान करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला न बदलें।

लव: पार्टनर के प्रति समर्पण बढ़ेगा।

धन: भविष्य के लिए बड़ा निवेश करने की योजना बनेगी।

स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या थकान रह सकती है।