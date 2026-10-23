Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 अक्‍टूबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 24 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 24 अक्‍टूबर 2026, शनिवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शनिवार, 24 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज का दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी की साधना के लिए विशेष माना जाता है।

शनि देव का अभिषेक करने से मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शनिवार

तिथि: आश्विन शुक्‍ल त्रयोदशी

पक्ष: आश्विन पक्ष

मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: उत्तर भाद्रपद रात्रि 08:32 तक, तत्‍पश्‍चात रेवती।

योग: व्याघात रात्रि 08:01 तक, तत्‍पश्‍चात हर्षण।

करण: तैतिल दोपहर 01:36 तक। गर रात्रि 12:51 से 25 अक्टूबर तक।

चन्द्र राशि: मीन राशि में।

सूर्य राशि: तुला राशि में।

पंचक: पंचक जारी है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:58 से 02:43 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:46 से 05:36 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 09:16 से 10:41 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 01:30 से 02:54 तक।

गुलिक काल: सुबह 06:27 से 07:52 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!