Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 सितंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 26 September 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 26 सितंबर 2026, शनिवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शनिवार, 26 सितंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और भगवान सत्यनारायण का पूजन करें।

भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना और पूर्णिमा का व्रत रखना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

भाद्रपद पूर्णिमा के दिन दान-पुण्य (जैसे अनाज, वस्त्र या तिल) का विशेष महत्व है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शनिवार

तिथि: भाद्रपद शुक्‍ल पूर्णिमा

पक्ष: शुक्‍ल पक्ष

मास: भाद्रपद (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: वर्षा ऋतु (Monsoon)

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्व भाद्रपद सुबह 11:32 तक, तत्‍पश्चात उत्तर भाद्रपद।

योग: गण्ड दोपहर 01:17 तक, तत्‍पश्‍चात वृद्धि।

करण: विष्टि सुबह 10:46 तक, तत्‍पश्‍चात बव रात्रि 10:18 तक।

चन्द्र राशि: मीन राशि में

सूर्य राशि: कन्या राशि में

पंचक: 23 सितंबर से पंचक जारी है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:06 से 12:54 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:30 से 03:18 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:53 से 05:40 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 09:29 से 10:59 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 02:00 से 03:31 तक।

गुलिक काल: सुबह 06:28 से 07:58 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पूर्व दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान शनिदेव का स्मरण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!