गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Guru Golwalkar Jayanti 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 (10:40 IST)

Guru Golwalkar Jayanti: गुरु गोलवलकर कौन थे? जानें 7 अनसुने तथ्य

माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरु गोलवलकर) का फोटो
Guru Golwalkar: गुरु गोलवलकर का पूरा नाम माधव सदाशिव गोलवलकर था, जो भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दूसरे सरसंघचालक थे और एक प्रमुख हिन्दू राष्ट्रीयतावादी विचारक थे। उनका जीवन और कार्य भारतीय राजनीति और समाज पर गहरे प्रभाव डालने वाला था। वे भारतीय संस्कृति, हिन्दू धर्म, और राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के पक्षधर थे और संघ के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को एकजुट करने के लिए कार्य किया। माधव सदाशिव गोलवलक का जन्म 19 फरवरी 1906 को हुआ था।ALSO READ: Shivaji Jayanti Massages: छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भेजें ये 10 प्रेरणादायक शुभकामना संदेश
 
  1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक
  2. 'बंच ऑफ थॉट्स' (Bunch of Thoughts)
  3. हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा
  4. संघ के विचार और कार्य
  5. आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विचार
  6. समाज में सुधार की दिशा में कार्य
  7. गुरु गोलवलकर का प्रभाव
 

गुरु गोलवलकर के प्रमुख योगदान और विचार

 

1. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक

गोलवलकर ने 1940 में डॉ. के. बी. हेडगेवार के बाद RSS के दूसरे सरसंघचालक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने संघ को एक सशक्त और प्रभावशाली संगठन बनाने के लिए कार्य किया और इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में संघ ने भारतीय समाज में अपनी पहचान बनाई और हिन्दू जागरण के लिए सक्रिय रूप से काम किया।
 

2. 'बंच ऑफ थॉट्स' (Bunch of Thoughts)

गोलवलकर का सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कार्य उनकी किताब 'बंच ऑफ थॉट्स' है। इस किताब में उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा को प्रमुखता दी और भारतीय समाज के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, और हिन्दू धर्म के महत्व को बताया।
 

3. हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा

गोलवलकर के विचारों में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना और हिन्दू संस्कृति की रक्षा को प्राथमिकता दी गई। उनका मानना था कि भारत का असली स्वरूप हिन्दू संस्कृति और जीवन पद्धति में निहित है। वे यह मानते थे कि भारत को एक 'हिन्दू राष्ट्र' के रूप में पुनर्निर्मित करना चाहिए, जिसमें हिन्दू संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्य प्रमुख हों।
 

4. संघ के विचार और कार्य

गोलवलकर ने संघ के मूल सिद्धांतों और विचारों को और अधिक स्पष्ट किया। वे मानते थे कि भारतीय समाज में सुधार और एकता लाने के लिए हिन्दू समाज को जागरूक और संगठित किया जाना चाहिए। उन्होंने भारत में हिन्दू एकता और राष्ट्रीयता के विचार को फैलाया और संघ के कार्यकर्ताओं को देशभक्ति, समाजसेवा, और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया।
 

5. आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विचार

गोलवलकर ने स्वदेशी विचारों को बढ़ावा दिया और विदेशी प्रभावों के विरोध में भारतीय समाज को जागरूक किया। उनका मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना चाहिए और विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों से बचना चाहिए।
 

6. समाज में सुधार की दिशा में कार्य

गोलवलकर ने जातिवाद और अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज में एकता और समानता की ओर बढ़ने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। हालांकि, उनके दृष्टिकोण में कुछ आलोचना भी हुई, विशेषकर उनके विचारों को लेकर जो कि अन्य धर्मों और अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर थे।

 

7. गुरु गोलवलकर का प्रभाव

 
गोलवलकर के विचारों ने भारतीय समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके नेतृत्व में RSS एक शक्तिशाली संगठन बन गया और हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा को मजबूत किया। हालांकि, उनके विचारों को लेकर विवाद भी रहे हैं, खासकर उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और समाज में एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक एकता की आवश्यकता को लेकर।
 
उनके योगदान को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भारतीय समाज में धर्म, राष्ट्रीयता, और सांस्कृतिक पहचान को एक केंद्रीय स्थान दिया। गोलवलकर का प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति और समाज में महसूस किया जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: जयंती विशेष: छत्रपति शिवाजी: धर्म, संस्कृति और राजनीति के अद्वितीय साम्राज्य निर्माता Chhatrapati Shivaji Maharaj
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

द्रौपदी: 'अच्युत-गोत्र' की वह पहचान, जहां गोविंद ही एकमात्र संबंधी बन जाते हैं

द्रौपदी: 'अच्युत-गोत्र' की वह पहचान, जहां गोविंद ही एकमात्र संबंधी बन जाते हैंद्रौपदी महारानी भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और सदैव उनके दिव्य संबंध में रहीं। उनके चरित्र से हमें यह महान शिक्षा मिलती है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि हमारे ऊपर कृष्ण कृपा है और उनके चरणों का आश्रय है, तो हमारे भीतर वे दिव्य गुण स्वतः आ जाते हैं जो एक भक्त को भगवान का प्रिय बनाते हैं।

प्रेम, आत्म-विलय से वैश्विक चेतना तक का महाप्रस्थान

प्रेम, आत्म-विलय से वैश्विक चेतना तक का महाप्रस्थानवेलेंटाइन डे पर विशेष आलेख: अक्सर हम प्रेम को अपेक्षा का पर्याय मान लेते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रिय हमारे अनुरूप आचरण करे। जहां अपेक्षा है, वहां व्यापार है, प्रेम नहीं। प्रेम तो वह त्याग है जो त्याग होने का आभास तक नहीं होने देता। यदि आपको लगता है कि आपने किसी के लिए कुछ त्याग किया है,

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूत

महंगे सप्लीमेंट्स छोड़ें! किचन में छिपे हैं ये 5 'सुपरफूड्स', जो शरीर को बनाएंगे लोहे जैसा मजबूतDesi Superfoods: आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने आहार में कुछ विशेष सुपरफूड्स को शामिल करना चाहिए। ये सुपरफूड्स आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे आप न केवल बीमारियों से बचते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं।

इन 10 तरह के लोगों से कभी उम्मीद न रखें, वरना जीवन में मिलेगा सिर्फ दुख

इन 10 तरह के लोगों से कभी उम्मीद न रखें, वरना जीवन में मिलेगा सिर्फ दुखजीवन का एक कड़वा सच यह है कि हमारी आधी से ज्यादा तकलीफों की वजह 'गलत लोगों से गलत उम्मीदें' होती हैं। आचार्य चाणक्य और मनोविज्ञान (Psychology) के अनुसार, कुछ ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जिनसे किसी भी परिस्थिति में मदद या ईमानदारी की उम्मीद रखना खुद को धोखे में रखने जैसा है। यहाँ उन लोगों की सूची दी गई है जिनसे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए या कम से कम उम्मीद शून्य रखनी चाहिए।

ब्रेन एन्यूरिज़्म: समय पर पहचान और सही इलाज से बच सकती है जान, जानें एक्सपर्ट की राय

ब्रेन एन्यूरिज़्म: समय पर पहचान और सही इलाज से बच सकती है जान, जानें एक्सपर्ट की रायBrain aneurysm: ब्रेन एन्यूरिज़्म दिमाग की नसों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसे अक्सर लोग सामान्य सिरदर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि हकीकत में यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। दिमाग की नसें लगातार खून की सप्लाई करती हैं, लेकिन जब किसी नस की दीवार कमजोर हो जाती है, तो वहां गुब्बारे जैसा उभार बन जाता है। इसी उभार को ब्रेन एन्यूरिज़्म कहा जाता है। समय के साथ यह उभार बढ़ सकता है और अचानक फटने की स्थिति में दिमाग में खून बहने लगता है, जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है।

और भी वीडियो देखें

Guru Golwalkar Jayanti: गुरु गोलवलकर कौन थे? जानें 7 अनसुने तथ्य

Guru Golwalkar Jayanti: गुरु गोलवलकर कौन थे? जानें 7 अनसुने तथ्यMadhav Sadashiv Golwalkar: माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें श्रद्धा से गुरु गोलवलकर कहा जाता है, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दूसरे सरसंघचालक थे। वे एक प्रखर चिंतक, प्रभावशाली वक्ता और संगठन निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आज भी उनके विचारों पर चर्चा होती है और भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक विमर्श में उनका महत्वपूर्ण स्थान है।

जयंती विशेष: छत्रपति शिवाजी: धर्म, संस्कृति और राजनीति के अद्वितीय साम्राज्य निर्माता Chhatrapati Shivaji Maharaj

जयंती विशेष: छत्रपति शिवाजी: धर्म, संस्कृति और राजनीति के अद्वितीय साम्राज्य निर्माता Chhatrapati Shivaji MaharajChhatrapati Shivaji Maharaj Birth Anniversary: शिवाजी महाराज ने शून्य से स्वराज्य का निर्माण किया। उन्होंने सिखाया कि यदि साहस, रणनीति और धर्म (कर्तव्य) का साथ हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। उनका जीवन आज भी हर भारतीय को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है।

Shivaji Maharaj Essay: मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज पर उत्कृष्ट निबंध

Shivaji Maharaj Essay: मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज पर उत्कृष्ट निबंधChhatrapati Shivaji Maharaj Biography: शिवाजी महाराज का जीवन हमें साहस, संघर्ष और देशभक्ति का अद्वितीय पाठ पढ़ाता है। उनका योगदान न केवल मराठा साम्राज्य तक सीमित था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति को भी नई दिशा दी। उनके कार्यों से हम सीख सकते हैं कि यदि कोई ठान ले तो कोई भी कठिनाई उसे नहीं हरा सकती।

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?Ramakrishna Paramhansa birth anniversary 2026: स्वामी विवेकानंद के गुरु, श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय इतिहास के उन महान संतों में से हैं जिन्होंने धर्म को जटिल ग्रंथों से निकालकर एक सरल, अनुभव-आधारित मार्ग बना दिया। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना वाकई प्रेरणादायक है।

सफर : एक खत का

सफर : एक खत काबात उस दौर की है जब खत लिखे जाते थे। तब खत लिखना अपने आप में एक मुकम्मल सफर होता था—दिमाग से शुरू होकर दिल तक पहुंचने वाला सफर। और हर सफर की तरह इसकी भी तैयारी होती थी—कलम, स्याही और कागज़।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com