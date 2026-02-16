सोमवार, 16 फ़रवरी 2026
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Shivaji Jayanti 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (17:09 IST)

जयंती विशेष: छत्रपति शिवाजी: धर्म, संस्कृति और राजनीति के अद्वितीय साम्राज्य निर्माता Chhatrapati Shivaji Maharaj

Chhatrapati
Shivaji Maharaj biography: प्रतिवर्ष 19 फरवरी को शिवाजी जयंती बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाई जाती है। इस दिन महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं। यह दिन केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि स्वाभिमान, साहस और राष्ट्रप्रेम का प्रतीक है।
 
छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष सिर्फ एक शासक के रूप में सत्ता पाने का नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की अवधारणा को गहरे रूप में स्थापित किया। 17वीं सदी के मध्य में भारत में एक नई धारा की शुरुआत करने वाले शिवाजी ने मुगलों के आक्रमणों के खिलाफ केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया।
 
छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान शासक थे, बल्कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे। उनका संघर्ष और उनके विचार स्वतंत्रता, सम्मान, और आत्मनिर्भरता की मूल बातें आज भी हमें प्रेरित करते हैं। शिवाजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, और दृढ़ता से भी प्राप्त की जा सकती है। उनके संघर्षों ने भारत के भीतर एक स्वतंत्रता की भावना को पैदा किया, जो अंततः देश के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बनी।
 
  1. मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता की शुरुआत
  2. किला निर्माण और सैन्य रणनीतियां
  3. धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण
  4. स्थानीय शासन और प्रशासन
  5. भारत की स्वतंत्रता की नींव
  6. छत्रपति शिवाजी महाराज– FAQs

 

आइए, उनके संघर्ष के उन पहलुओं को समझते हैं जो उन्हें भारत के महानतम नायकों में से एक बनाते हैं:

 

1. मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता की शुरुआत

 
शिवाजी महाराज ने एक छोटे से भूभाग, जिसे पुणे के आसपास का क्षेत्र कहा जा सकता है, से अपनी यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करना था, जो उस समय भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। शिवाजी ने कभी भी मुगलों से पनपने वाले विचारों और संस्कृतियों को नकारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने हर कदम पर अपने क्षेत्र और स्वतंत्रता की रक्षा की।
 

2. किला निर्माण और सैन्य रणनीतियां

 
शिवाजी के संघर्ष में किलों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उन्होंने कई किलों का निर्माण किया और उन्हें दुर्गम स्थानों पर स्थित किया, ताकि उनके सेनानायक मुगलों की सेना से बच सकें। उनका सैन्य कौशल, जलयुद्धों में निपुणता और उनकी कूटनीति, उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित करती है।

 

3. धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण

 
शिवाजी महाराज ने केवल सैन्य संघर्ष ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा भी की। उन्होंने हिन्दू धर्म को बढ़ावा दिया और मन्दिरों का निर्माण किया। उनकी नीतियों में धर्मनिरपेक्षता का तत्व भी था, जहां उन्होंने अन्य धर्मों के अनुयायियों के अधिकारों का सम्मान किया, लेकिन अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा को सर्वोपरि रखा।
 

4. स्थानीय शासन और प्रशासन

 
शिवाजी महाराज ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसमें न्याय, लोक कल्याण, और शासन की पारदर्शिता पर जोर दिया। उनका प्रशासनिक ढांचा आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का आदर्श माना जाता है।

 

5. भारत की स्वतंत्रता की नींव

 
शिवाजी महाराज का संघर्ष सीधे तौर पर ब्रिटिश काल के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। उनकी वीरता और स्वतंत्रता की भावना ने भारतीयों को मुगलों और अन्य विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। उनके संघर्ष से भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हुई, जो बाद में स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी।

छत्रपति शिवाजी महाराज– FAQs

 
Q1. छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब और कहां हुआ था?
A. शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किला में हुआ था।
 
Q2. शिवाजी महाराज के माता-पिता कौन थे?
A. उनके पिता का नाम शाहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई ने उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 
Q3. शिवाजी महाराज किस साम्राज्य के संस्थापक थे?
A. वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिसने आगे चलकर भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
 

 
