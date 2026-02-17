मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (10:20 IST)

नकारात्मक ऊर्जा का अंत: घर में रोज जलाएं इस चीज का धुआं, दूर होगी कलह और क्लेश

नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय
ways to remove conflict and troubles: क्या आपके घर में हमेशा तनाव और कलह रहती है? क्या आपको लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है? अगर हां, तो इसका समाधान है – रोज़ धूप और अगरबत्तियां जलाना।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

वास्तु शास्त्र और फेंगशुई के अनुसार, कुछ विशेष चीजों का धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर में शांति और सुख बनाए रखता है।
 
  1. पीली सरसों और लोबान
  2. कपूर का जादू
  3. तेजपत्ता
  4. नमक का पोंछा
  5. वास्तु संबंधी- FAQs
 

पीली सरसों और लोबान:

 
शाम के समय पीली सरसों और लोबान का धुआं पूरे घर में दिखाएं।

 

कपूर का जादू:

 
रोजाना सुबह-शाम कपूर जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और मानसिक शांति मिलती है।
 

तेजपत्ता:

 
यदि घर में क्लेश ज्यादा है, तो एक तेजपत्ता जलाकर उसका धुआं कमरों में फैलाएं, यह तनाव कम करता है।
 

नमक का पोंछा:

 
धुएं के साथ-साथ पानी में समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाने से निगेटिविटी तुरंत खत्म होती है।
 

वास्तु संबंधी - FAQs:

 
Q. धुआं किस समय करना चाहिए?
A. सूर्यास्त के समय (संध्या काल) सबसे प्रभावी होता है।
 
Q. क्या अगरबत्ती जलाना सही है? 
A. बांस वाली अगरबत्ती के बजाय धूपबत्ती का प्रयोग बेहतर है।
 
Q. घर में नकारात्मक ऊर्जा को कैसे पहचाने?
A. घर में नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने पर गुस्सा, मानसिक तनाव और परिवार में कलह बढ़ने लगता है।
 
Q. क्या धूप जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो सकती है?
A. हां, धूप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा कम होती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज
 
Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि में मंगलादित्य राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभमकर राशि में मंगलादित्य राजयोग बनने से 4 राशियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। जानें इस योग का प्रभाव, किन राशियों को फायदा होगा और किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

नकारात्मक ऊर्जा का अंत: घर में रोज जलाएं इस चीज का धुआं, दूर होगी कलह और क्लेश

नकारात्मक ऊर्जा का अंत: घर में रोज जलाएं इस चीज का धुआं, दूर होगी कलह और क्लेशvastu remedies in the house : कई बार बिना वजह घर के सदस्यों में झगड़े होने लगते हैं या भारीपन महसूस होता है। यह घर में जमा 'निगेटिव एनर्जी' का संकेत है। सदियों से हमारे पूर्वज एक खास चीज का धुआं करते आए हैं, जो न केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि बुरी शक्तियों को भी बाहर निकालता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 फरवरी, 2026)Today Rashifal 17 February 2026 | कैसा रहेगा आज 17 फरवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार मंगलवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

17 February Birthday: आपको 17 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

17 February Birthday: आपको 17 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!17 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 17 को जन्मे व्यक्तियों के...

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असर

Surya Grahan 2026: आसमान में दिखेगा Ring of Fire, इन राशियों के लिए शुभ तो इन पर पड़ेगा अशुभ असरSurya Grahan 2026 के दौरान आसमान में Ring of Fire का अद्भुत नजारा दिखेगा। जानिए इस सूर्य ग्रहण का किन राशियों पर शुभ और किन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानियां जरूरी हैं।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 17 फरवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Panchang Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 17 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
