सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (11:06 IST)

Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज

dhan praapti ke upaay
Money Vastu tips: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पर्स में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं? वास्तु शास्त्र में पर्स को 'धन की तिजोरी' का छोटा रूप माना गया है। अक्सर हम अनजाने में पर्स में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो नकारात्मकता बढ़ाती हैं। जानिए वह एक जादुई चीज कौन सी है, जिसे रखने से आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा।
 
  1. चावल के दाने
  2. पीपल का पत्ता
  3. पर्स में क्या न रखें
  4. पर्स संबंधी-FAQs:
 

आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार पर्स में कौन सी चीजें रखें, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

 

चावल के दाने

पर्स में चुटकी भर अक्षत (लाल रंग में रंगे चावल) रखने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और फालतू खर्च रुकता है।
 

पीपल का पत्ता

एक अभिमंत्रित पीपल का पत्ता पर्स में रखने से धन का प्रवाह बना रहता है।
 

क्या न रखें


पुराने बिल, फटे नोट और मृत व्यक्तियों की तस्वीरें पर्स में रखने से बचें; ये कर्ज बढ़ाते हैं।
 

पर्स का रंग


पुरुषों के लिए भूरा या काला और महिलाओं के लिए लाल या सुनहरा पर्स वास्तु के हिसाब से शुभ है।
 

पर्स संबंधी-FAQs:

 
Q. पर्स में कितने चावल रखने चाहिए? 
A. सिर्फ 21 दाने एक कागज में लपेट कर रखें।
 
Q. पर्स कहां नहीं रखना चाहिए? 
A. रात को सोते समय सिरहाने के पास पर्स न रखें।
 
Q. पर्स में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए?
A. पर्स में पुराने या फटे नोट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
