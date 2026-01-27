Vastu tips: ऐसा रखें घर का वास्तु, जानें 5 टिप्स, मिलेंगे बेहतरीन लाभ

Vastu for home direction: साल 2026 जारी है और वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह वर्ष सूर्य का वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में अपने घर की ऊर्जा को संतुलित करने और सुख-समृद्धि लाने के लिए कुछ आसान वास्तु उपाय बेहद प्रभावशाली हो सकते हैं।ALSO READ: Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय साल 2026 जारी है और वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह वर्ष सूर्य का वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में अपने घर की ऊर्जा को संतुलित करने और सुख-समृद्धि लाने के लिए कुछ आसान वास्तु उपाय बेहद प्रभावशाली हो सकते हैं।

मुख्य द्वार पर 'सूर्य' और 'स्वास्तिक' नमक के पानी का पोंछा उत्तर दिशा में रखें धन के प्रतीक टूटी-फूटी चीजों को बाहर करें ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को रखें हल्का

यहां 5 खास वास्तु टिप्स दिए गए हैं जो आपको साल 2026 में बेहतरीन लाभ दिला सकते हैं:

1. मुख्य द्वार पर 'सूर्य' और 'स्वास्तिक'

चूंकि साल 2026 सूर्य के प्रभाव वाला वर्ष है, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर तांबे या अष्टधातु का बना स्वास्तिक लगाएं। इसके अलावा, उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) की दीवार पर जमीन से लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर तांबे का सूर्य लगाना बहुत शुभ है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मान-सम्मान बढ़ाता है।

2. नमक के पानी का पोंछा

नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए घर की सफाई करते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक जरूर मिलाएं। वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार से शुरू करके क्लॉकवाइज (दक्षिणावर्त) दिशा में पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर की दूषित ऊर्जा समाप्त होती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।

3. उत्तर दिशा में रखें धन के प्रतीक

उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। इस साल आर्थिक स्थिरता के लिए इस दिशा में चांदी के कटोरे में चावल भरकर रखें। साथ ही, यहां एक छोटा धातु का कछुआ या मनी प्लांट रखना भी धन के नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करता है।

4. टूटी-फूटी चीजों को बाहर करें

घर में रखी बंद घड़ी, टूटे हुए बर्तन या पुराने जूते-चप्पल प्रगति में बाधक बनते हैं। नए साल में अपने घर से ऐसी सभी वस्तुओं को बाहर निकाल दें। विशेष रूप से बंद घड़ी भाग्य को रोकती है, इसलिए इसे या तो ठीक करवाएं या घर से हटा दें ताकि जीवन में नई ऊर्जा और अवसर आ सकें।



5. ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) को रखें हल्का

घर का उत्तर-पूर्व कोना 'ईशान कोण' कहलाता है, जो देवताओं का स्थान है। इस स्थान को हमेशा साफ-सुथरा और खाली रखें। यहां जल का कोई स्रोत जैसे छोटा फव्वारा या पानी से भरा कलश रखना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर के सदस्यों का मानसिक तनाव कम होता है और शांति बनी रहती है।