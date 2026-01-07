बुधवार, 7 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. स्वामी विवेकानंद
  4. National Youth Day significance and history
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 7 जनवरी 2026 (14:23 IST)

National Youth Day 2026: कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जानें महत्व और इतिहास

How to Celebrate National Youth Day
National Youth Day Significance n History: राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि महान भारतीय संत, योगी और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन को युवाओं के लिए प्रेरणा का दिन माना जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में जो विचार और सिद्धांत दिए, वे आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं को शक्ति, आत्मनिर्भरता और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया।ALSO READ: स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?
 
राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व: राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक करना है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करें और युवाओं में उनमें निहित शक्ति को जागृत करें।

स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवाओं के भीतर समाज और देश को बदलने की शक्ति होती है, और यही शक्ति अगर सही दिशा में लगाई जाए तो किसी भी समाज या राष्ट्र की स्थिति बदल सकती है।
 
स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रसिद्ध 'एक विचार अपनाओ। उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। उसी विचार के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसी विचार के साथ जियो।' जैसे उद्धरणों के माध्यम से भारतीय युवाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। इस दिन का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत आज भी युवाओं के जीवन में प्रासंगिक हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं।
 
राष्ट्रीय युवा दिवस का इतिहास: राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, उनके योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया।

स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। उनके विचारों और दर्शन ने न केवल भारत को बल्कि दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया।
 
इस दिन का आयोजन हर वर्ष देशभर में स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में किया जाता है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि वे उनसे प्रेरित हो सकें और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर सकें।
 
इस दिन का आयोजन यह सुनिश्चित करता है कि स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के दिलों में हमेशा जीवित रहें और वे अपने देश और समाज की उन्नति में योगदान दे सकें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Swami Vivekananda Essay: स्वामी विवेकानंद पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपी

सर्दियों में सेहत और स्वाद का खजाना है मक्के की राब, पीने से मिलते हैं ये फायदे, जानें रेसिपीसर्दियों का मौसम आते ही हमारी पसंदीदा चीजों में से एक है गर्म-गर्म मक्के की राब। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। मक्के की राब में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जो सर्दियों में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं मक्के की राब पीने के 5 जबरदस्त फायदे और इसे बनाने की आसान रेसिपी।

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंग

सर्दियों में रोजाना पिएं ये इम्यूनिटी बूस्टर चाय, फायदे जानकर रह जाएंगे दंगWinter care tips: सर्दियों का मौसम आते ही हम सभी सर्दी-खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। इनमें से एक है नींबू और लौंग की चाय। यह चाय न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। आइए जानते हैं इस चाय को बनाने का तरीका और इसके फायदे।

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंस

रूम हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखना क्यों है जरूरी? जानें क्या है इसके पीछे का साइंसRoom heater Precautions: इस समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कई घरों में सर्दी से बचने के लिए विभिन्न विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल गर्म रहने के लिए आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हीटर के साथ कमरे में पानी की बाल्टी रखने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है? रूम हीटर कमरे की हवा को गर्म करने के साथ-साथ उसमें मौजूद नमी को भी सोख लेता है। इससे हवा शुष्क हो जाती है और हमारी त्वचा, नाक और गले में सूखापन महसूस होता है।

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदेMakki Roti Sarson Saag : जैसे ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड दस्तक देती है, रसोई में गरमाहट और पोषण से भरपूर व्यंजनों की खुशबू फैलने लगती है। इन व्यंजनों में, सरसों का साग और मक्के की रोटी का संयोजन सिर्फ एक पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक और पोषण संबंधी उत्सव है। यह पंजाबी व्यंजन सदियों से सर्दी के मौसम का पर्याय रहा है।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

और भी वीडियो देखें

Swami Vivekananda Essay: स्वामी विवेकानंद पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Swami Vivekananda Essay: स्वामी विवेकानंद पर बेहतरीन निबंध हिन्दी मेंEssay Swami Vivekananda: 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' का अमर संदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक थे। उन्होंने न केवल भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय वेदांत और योग के दर्शन को पूरी दुनिया के सामने गर्व से रखा।

पैसे की असली कीमत

पैसे की असली कीमतलिफ्ट में दो दोस्तों रवि और योगेश की मुलाकात होती है और बातचीत से पता चलता है कि रवि नए iPhone के लिए पैसे जमा कर रहा है, जबकि योगेश उसे समझाता है कि इतनी बड़ी रकम को सिर्फ फोन पर खर्च करने के बजाय वित्तीय योजना बनाकर म्यूचुअल फंड और शेयर बाज़ार में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक है।

Guru Gokuldas: गुरु गोकुलदास जयंती: जीवन परिचय, 6 अनसुने तथ्य, महत्व और प्रमुख शिक्षाएं

Guru Gokuldas: गुरु गोकुलदास जयंती: जीवन परिचय, 6 अनसुने तथ्य, महत्व और प्रमुख शिक्षाएंGuru gokuldas maharaj birth anniversary: गुरु गोकुलदास एक महान संत और गुरु थे, जिन्होंने भारतीय समाज में भक्ति और धर्म का प्रचार किया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। गुरु गोकुलदास की जयंती विशेष रूप से भक्ति आंदोलन और संत साहित्य के अनुयायियों द्वारा श्रद्धा और सम्मान से मनाई जाती है।

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस बार बंगाल में क्या खास है?Swami Vivekananda Jayanti 2026: स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिसे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल के लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण और भावनात्मक अवसर होता है। 2026 में उनकी 163वीं जयंती मनाई जा रही है। इस बार बंगाल में निम्नलिखित खास आयोजन हो रहे हैं।

Typhoid In Hindi: टाइफाइड क्यों होता है, जानें कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के उपाय

Typhoid In Hindi: टाइफाइड क्यों होता है, जानें कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के उपायTyphoid Causes and Symptoms: टाइफाइड एक संक्रामक बीमारी है, जो किसी व्यक्ति के मल, मूत्र या खाने-पीने की चीजों के जरिए फैल सकती है। इस रोग के लक्षण जैसे बुखार, पेट में दर्द, दस्त, कमजोरी और मिचली बहुत ही सामान्य होते हैं, लेकिन अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया जाए, तो यह जीवन के लिए खतरे का कारण बन सकता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com