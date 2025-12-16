मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. Christmas Recipes, Delicious Dishes for Your Festive Feast
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (16:59 IST)

Christmas Recipes: क्रिसमस के खास 5 पकवान: स्वाद में चार चांद लगाने वाली रेसिपीज

Christmas Dishes
Christmas Special Food Items: क्रिसमस एक ऐसा पर्व है जिसे ना सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मनाया जाता है, बल्कि यह स्वादिष्ट पकवानों का भी पर्व है। क्रिसमस के समय, हर घर में खुशियों का माहौल होता है और भोजन की महक पूरे घर में फैल जाती है। यह दिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने, खुशियां साझा करने और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने का है।
 
आइए जानते हैं, क्रिसमस के मौके पर कौन से खास पकवान बनाए जाते हैं, जो इस पर्व को और भी स्वादिष्ट और यादगार बनाते हैं।
 
1. क्रिसमस केक (Christmas Cake): 
क्रिसमस केक क्रिसमस का सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक पकवान है। यह केक विशेष रूप से फ्रूट केक होता है, जिसे सूखे फल (किशमिश, अंजीर, खुबानी) और नट्स के साथ तैयार किया जाता है। इस केक में अल्कोहल जैसे ब्रांडी या रम भी डाले जाते हैं, जो इसे एक खास फ्लेवर और गहरे स्वाद देता है। यह केक सर्दी में गर्मागर्म खाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्रिसमस केक को विशेष रूप से चॉकलेट और क्रीम के साथ भी सजाया जाता है।
 
2. पाई (Pie):
पाई क्रिसमस के दिन के स्वादिष्ट पकवानों में शामिल है। विशेष रूप से मांस की पाई (Meat Pie) या फ्रूट पाई (Fruit Pie) बनाई जाती है। मांस की पाई में चिकन, बेकन, बकरा मांस, और विभिन्न मसाले डाले जाते हैं, जो इसे एक बेहतरीन स्वाद देते हैं। वहीं, फ्रूट पाई में सेब, बेर, अंगूर जैसी ताजगी से भरी हुई चीजें होती हैं। पाई को गर्मागरम व्हिप्ड क्रीम या आइसक्रीम के साथ परोसा जाता है।
 
3. कुकीज (Cookies):
क्रिसमस के समय क्रिसमस कुकीज बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। बच्चे सांता क्लॉस के लिए खास चॉकलेट चिप कुकीज़ या जिंजर ब्रेड कुकीज़ बनाते हैं। ये कुकीज सुगंधित मसाले जैसे दालचीनी, अदरक, और नमक के साथ बनाई जाती हैं, जो क्रिसमस के वातावरण को और भी खास बना देती हैं। इसके अलावा, रुमाल या छोटे आकार के कुकीज बच्चों को बेहद पसंद आते हैं।
 
4. टर्की (Turkey):
क्रिसमस के दिन रोस्टेड टर्की बनाने की परंपरा पश्चिमी देशों में विशेष रूप से है। एक बड़े पक्षी, टर्की होता है, जिसे तिल के तेल, ताज़े मसाले, और वेजिटेबल्स के साथ रोस्ट किया जाता है। इस स्वादिष्ट रोस्टेड टर्की को प्यूरी आलू, सॉस, और ब्रेड स्टफिंग के साथ परोसा जाता है। यह पकवान क्रिसमस के दिन का मुख्य आकर्षण होता है।
 
5. रंबो (Rum Balls):
रंबो क्रिसमस का एक खास और लोकप्रिय पकवान है। यह छोटे-छोटे बॉल्स होते हैं, जो चॉकलेट और रम के साथ बने होते हैं। इसमें सूखे फल, बिस्किट, और चॉकलेट के टुकड़े मिलाए जाते हैं। रंबो को पाउडर शुगर में रोल किया जाता है, जो इसे स्वादिष्ट और आकर्षक बनाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाक

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाकblood sugar control: डायबिटीज यानी मधुमेह, आज के समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। यह सिर्फ एक ब्लड शुगर डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जो पूरे शरीर को धीरे-धीरे प्रभावित करती है।

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपायVastu Tips for Bathroom :वास्तु शास्त्र, जो भारतीय स्थापत्य कला का प्राचीन विज्ञान है, घर में ऊर्जा के प्रवाह और संतुलन को नियंत्रित करता है। और शौचालय का वास्तु दोष राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे घर में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्याएं और धन का अपव्यय जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए कुछ आवश्यक उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं...

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोग

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोगNegative thinking: आधुनिक चिकित्सा और शोध यह मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाले नकारात्मक विचार, भावनाएं और तनाव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके कई रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं या लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं। मनोविज्ञान (Psychology) और मनो-दैहिक चिकित्सा (Psychosomatic Medicine) से जुड़े यहां 10 ऐसे नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को आमतौर पर इनसे जोड़ा जाता है।

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदेCold weather diet plan: सर्दी के मौसम में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सर्दी में शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, और इसके लिए हम कुछ विशेष फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म भी रखते हैं।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

और भी वीडियो देखें

Vijay Diwas: 16 दिसंबर 1971: भारत-पाकिस्तान युद्ध का ऐतिहासिक विजय दिवस

Vijay Diwas: 16 दिसंबर 1971: भारत-पाकिस्तान युद्ध का ऐतिहासिक विजय दिवस16 December 1971 Vijay Diwas: 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने की परंपरा भारत में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सैन्य विजय की याद में बनाई गई थी। इस दिन भारतीय सेना की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत को सम्मानित किया जाता है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर जबरदस्त सफलता प्राप्त की थी।

Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे

Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदेPeanuts: मूंगफली के दाने खाने से शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसे अक्सर 'गरीबों का बादाम' भी कहा जाता है क्योंकि यह बादाम के समान ही पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर होती है। इस लेख में मूंगफली खाने से शरीर को मिलने वाले प्रमुख लाभ और पोषक तत्व निम्नलिखित हैं:

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाक

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाकblood sugar control: डायबिटीज यानी मधुमेह, आज के समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। यह सिर्फ एक ब्लड शुगर डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जो पूरे शरीर को धीरे-धीरे प्रभावित करती है।

स्मिता पाटिल : कलात्मक फिल्मों की जान

स्मिता पाटिल : कलात्मक फिल्मों की जानस्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर, 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। उनकी माता सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनकी शुरुआती शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मराठी टेलीविज़न में बतौर समाचार वाचिका काम करने लगीं।

World Energy Conservation Day: विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है, जानें इतिहास, महत्व और उद्देश्य

World Energy Conservation Day: विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है, जानें इतिहास, महत्व और उद्देश्यEnergy Conservation Awareness: विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के संरक्षण और इसके उपयोग में संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझाना है। यह दिन दुनियाभर में ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com