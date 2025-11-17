Winter Recpe: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो बनाएं ओट्स और मखाने की स्वादिष्ट चिक्की, मिलेंगे कई सेहत फायदे

Oats and Makhana Chikki benefits: ओट्स और मखाने की चिक्की एक हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता या मिठाई है, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो फिटनेस और सेहत का ध्यान रखते हैं। यह चिक्की ताजे और स्वादिष्ट मखानों और ओट्स को गुड़ के साथ तैयार की जाती है, जो प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करती है। सर्दभरे मौसम में इसका सेवन करके आप हेल्दी रह सकते हैं...

ओट्स और मखाने की चिक्की बनाने की विधि: सामग्री:

ओट्स- 1 कप मखाने- 1 कप छोटे मखाने या फॉक्स नट्स गुड़- 1 कप कद्दूकस किया हुआ या छोटे टुकड़ों में

घी- 1-2 चमच तलने के लिए काजू, बादाम, या मूंगफली- 1/4 कप काला तिल- 1 चमच सजावट के लिए पानी- 2-3 चमच गुड़ पिघलाने के लिए।

विधि: 1. ओट्स और मखाने को तैयार करें: * सबसे पहले, ओट्स को एक पैन में डालकर हल्की आंच पर 2-3 मिनट तक सेंक लें जब तक ओट्स सुनहरे न हो जाएं। ध्यान रखें, ओट्स को जलने से बचाएं।

* फिर, मखाने को भी हल्की आंच पर एक पैन में 2-3 मिनट तक सेंक लें। मखाने हल्के क्रंची हो जाएं तो अच्छे से निकालकर ठंडा कर लें। अब इन मखानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या हाथों से दबा लें।

2. गुड़ का चाशनी बनाना: एक कढ़ाई में 1 कप गुड़, और 2-3 चमच पानी डालकर मध्यम आंच पर गुड़ को पिघलाएं। गुड़ पिघलते ही उसे अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ न बने। इसे तब तक पकाएं जब तक यह एक सुथरी चाशनी की तरह गाढ़ा न हो जाए।

3. ओट्स, मखाने और गुड़ को मिलाना: अब पिघला हुआ गुड़ या चाशनी को एक बड़े बर्तन में डालें और उसमें सेंके हुए, ओट्स, मखाने और बाकी सभी सामग्री डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। सब चीजें अच्छे से आपस में मिल जानी चाहिए ताकि चिक्की अच्छी तरह से सेट हो सके।

4. चिक्की को सेट करना: अब एक ट्रे या प्लेट को घी से हल्का सा चिकना कर लें। इस प्लेट में तैयार मिश्रण को डालकर चम्मच से दबा कर बराबर फैला दें। मिश्रण को अच्छे से प्रेस करके चिक्की को एक समान लेवल पर सेट करें। फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। आप चाहें तो इसे फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख सकते हैं ताकि यह जल्दी सेट हो जाए।

5. चिक्की को काटना: जब चिक्की अच्छे से सेट हो जाए, तो इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। इस समय आप चाहें तो ऊपर से, काले तिल भी डाल सकते हैं ताकि चिक्की का स्वाद और भी बढ़ जाए।

ओट्स और मखाने की चिक्की का सेवन: यह चिक्की आपको दिनभर की ऊर्जा देती है और हेल्दी है। इसे नाश्ते में, या दोपहर के समय हलके स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। बच्चों को भी यह पसंद आएगी, क्योंकि यह स्वच्छ और पोषण से भरपूर होती है।

सेहत फायदे: 1. ओट्स: फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन में मदद करता है और शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।

2. मखाने: यह प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं।

3. गुड़: गुड़ आयरन और मिनरल्स से भरपूर होता है, जो शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है।

4. इसके अलावा, यह चिक्की, वजन घटाने, हृदय का स्वास्थ्य और पाचन तंत्र के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि इसमें ओट्स, मखाने और गुड़ के सभी गुण होते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।