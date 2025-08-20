बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. रेसिपी
  3. भारतीय व्यंजन
  4. Jain dal makhani recipe
Written By WD Feature Desk

Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपी

Jain food
Healthy Jain recipes: जैन भोजन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है अहिंसा का पालन करना, जिसमें जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों जैसे प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, मूली का इस्तेमाल नहीं होता। इनके अलावा, शहद और कुछ खास मसालों का भी परहेज किया जाता है।ALSO READ: चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका
 
यहां कुछ स्वादिष्ट जैन व्यंजन बनाने की सरल विधियां दी गई हैं:
 
1. जैन दाल मखनी: 
आमतौर पर प्याज और लहसुन से बनने वाली यह दाल मखनी, जैन विधि से भी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है।
सामग्री:
• 1 कप साबुत उड़द दाल
• 1/4 कप राजमा
• 2-3 टमाटर कद्दूकस किए हुए
• 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ
• 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर
• 1/2 चम्मच गरम मसाला
• 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
• 2 बड़े चम्मच मलाई या क्रीम
• नमक स्वादानुसार
• 2-3 चम्मच घी या मक्खन
• हरा धनिया (गार्निश के लिए)
 
बनाने की विधि:
1. दाल और राजमा को रात भर भिगो दें।
2. सुबह इसे कुकर में 4-5 सीटी आने तक उबाल लें, जब तक यह पूरी तरह नरम न हो जाए।
3. एक कढ़ाई में घी गरम करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर हल्का भूनें।
4. अब कद्दूकस किए हुए टमाटर डालकर तब तक भूनें जब तक वह तेल न छोड़ दे।
5. हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
6. उबली हुई दाल और राजमा को इस मसाले में डालकर अच्छी तरह मिला लें।
7. अब धीमी आंच पर इसे 10-15 मिनट तक पकाएं।
8. अंत में, हरे धनिये से सजाकर परोसें।
 
नोट: 1. यदि आप चाहे तो इसमें मलाई या क्रीम डालकर इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं।
 
2. कई जैन लोग अदरक का प्रयोग अपने खाने में नहीं करते हैं, अत: आप इसे बिना अदरक यूज किए भी स्वादिष्ट बना सकते हैं।ALSO READ: श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतें

क्या आपकी प्लेट में है फाइबर की कमी? अपनाइए ये 10 हेल्दी आदतेंRojana Kitna Fiber Khana Chahiye: हम सभी जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए डाइट का बैलेंस होना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर एक अहम पोषक तत्व हमारी थाली से गायब रहता है, और वो है फाइबर। आज की फास्ट-फूड और पैकेज्ड खाने की लाइफस्टाइल में लोग पेट भरने तक तो खाते हैं, लेकिन पेट की असली जरूरत, यानी फाइबर पूरी नहीं हो पाती।

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सच

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सचdo hot drinks increase cancer risk: हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक गरम चाय, कॉफी या सूप से करना पसंद करते हैं। किसी को सुबह की चाय के बिना ताजगी नहीं मिलती, तो किसी को काम के बीच कॉफी का कप चाहिए ही होता है। ?

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?

क्या व्यायाम से हार्ट ब्लॉकेज को रोका या हटाया जा सकता है?heart blockage exercise in hindi: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिल की बीमारियां सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। खासकर हार्ट ब्लॉकेज यानी धमनियों में रुकावट, जो दिल तक खून के प्रवाह को बाधित करती है, एक गंभीर समस्या है।

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति से

श्रीगणेश के भोग में बनाएं नारियल के लड्डू, इस सरल रीति सेGanesh bhog recipe:श्रीगणेश को नारियल के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं और इन्हें गणेश चतुर्थी या किसी भी पूजा-अर्चना में भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। नीचे एक आसान और पारंपरिक विधि दी गई है जिससे आप स्वादिष्ट नारियल के लड्डू बना सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपी

Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपीPure vegetarian food: जैन भोजन क्या है? जानें बिना प्याज और लहसुन के स्वादिष्ट जैन व्यंजन बनाने की विधियां। इस लेख में जैन दाल मखनी, जैन पालक पनीर और अन्य कई सात्विक रेसिपीज के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जानें जैन फूड बनाने की विधियां...

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशParyushan Parv Social Media Sandesh : पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदे

मजबूत और लंबे बालों के लिए 5 बेस्ट विटामिन जो करेंगे कमाल, जानिए हर एक के फायदेbalo ke liye sabse jyada jaruri vitamins: आजकल हर कोई घने, लंबे और मजबूत बाल चाहता है। लेकिन प्रदूषण, गलत खान-पान, तनाव और जीवनशैली की गड़बड़ी की वजह से बाल झड़ने, टूटने और समय से पहले सफेद होने की समस्या आम हो गई है। ऐसे में लोग तरह-तरह के शैंपू, ऑयल और ट्रीटमेंट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं।

सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया रील्स देखने से हो सकता है आंखों का बुरा हाल, जानिए कैसे बचें?

सिर्फ 1 घंटे सोशल मीडिया रील्स देखने से हो सकता है आंखों का बुरा हाल, जानिए कैसे बचें?mobile reels dekhne ke nuksan: आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में स्मार्टफोन हमारे हर पल का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना और रात को सोने से पहले आखिरी बार सोशल मीडिया देखना अब आम आदत बन गई है। खासकर Instagram Reels, YouTube Shorts और Facebook Videos जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने लोगों को अपनी ओर तेजी से खींचा है।

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीका

चतुर्थी 2025 प्रसाद रेसिपी: श्रीगणेश का प्रिय भोग उकडीचे मोदक कैसे बनाएं, अभी नोट करें आसान तरीकाGanesh Chaturthi Steamed Modak Bhog: गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को उनके प्रिय उकडीचे मोदक का भोग लगाएं। जानें भाप वाले मोदक बनाने की सरल और पारंपरिक विधि। यह लेख आपको मोदक से जुड़ी सभी जानकारी देगा, जिससे आप आसानी से घर पर यह स्वादिष्ट मिठाई बना सकें।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com