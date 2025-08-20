Jain food: जैन फूड स्वादिष्ट दाल मखनी बनाने की सात्विक रेसिपी

यहां कुछ स्वादिष्ट जैन व्यंजन बनाने की सरल विधियां दी गई हैं:

1. जैन दाल मखनी:

आमतौर पर प्याज और लहसुन से बनने वाली यह दाल मखनी, जैन विधि से भी उतनी ही स्वादिष्ट बनती है।

सामग्री:

• 1 कप साबुत उड़द दाल

• 1/4 कप राजमा

• 2-3 टमाटर कद्दूकस किए हुए

• 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ

• 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर

• 1/2 चम्मच गरम मसाला

• 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

• 2 बड़े चम्मच मलाई या क्रीम

• नमक स्वादानुसार

• 2-3 चम्मच घी या मक्खन

• हरा धनिया (गार्निश के लिए)

बनाने की विधि:

1. दाल और राजमा को रात भर भिगो दें।

2. सुबह इसे कुकर में 4-5 सीटी आने तक उबाल लें, जब तक यह पूरी तरह नरम न हो जाए।

3. एक कढ़ाई में घी गरम करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर हल्का भूनें।

4. अब कद्दूकस किए हुए टमाटर डालकर तब तक भूनें जब तक वह तेल न छोड़ दे।

5. हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

6. उबली हुई दाल और राजमा को इस मसाले में डालकर अच्छी तरह मिला लें।

7. अब धीमी आंच पर इसे 10-15 मिनट तक पकाएं।

8. अंत में, हरे धनिये से सजाकर परोसें।