मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (16:10 IST)

स्वतंत्रता दिवस पर बनाएं ये 5 बेहतरीन तिरंगे व्यंजन

Indian patriotic food
tricolour recipe: 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा खाने की थाली में भी नजर आना चाहिए! तिरंगे के रंगों (केसरिया, सफेद और हरा) से सजे व्यंजन इस दिन को और भी खास बना देते हैं। यहां 5 बेहतरीन व्यंजन विधियां दी गई हैं, जिन्हें आप इस शुभ अवसर पर बना सकते हैं और अपने परिवारजनों को खिला सकते हैं...
 
1. तिरंगी इडली:
विधि: इडली बैटर को तीन भागों में बांट लें। हरे रंग के लिए पालक प्यूरी और केसरिया रंग के लिए गाजर प्यूरी या फूड कलर का इस्तेमाल करें। तीनों रंगों को इडली स्टैंड में बारी-बारी डालकर भाप में पकाएं।
- टिप्स: इसे नारियल चटनी और हरी चटनी के साथ परोसें।
 
2. तिरंगी बर्फी/मिठाई:
विधि: मावा या पनीर की बर्फी बनाकर उसे तीन हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से में हरा फूड कलर, दूसरे में नारंगी फूड कलर मिलाएं और तीसरे को सफेद रहने दें। तीनों परतों को जमाकर तिरंगी बर्फी तैयार करें।
- टिप्स: ऊपर से पिस्ता और केसर से सजाएं।
 
3. तिरंगा ढोकला:
विधि: ढोकला बैटर को तीन हिस्सों में अलग-अलग कर लें। हरे रंग के लिए पालक प्यूरी और केसरिया रंग के लिए गाजर या चुकंदर का रस मिलाएं। तीनों परतों को एक के ऊपर एक स्टीम करके स्वादिष्ट ढोकला बनाएं।
- टिप्स: ऊपर से राई, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाएं।
 
4. तिरंगा शरबत/स्मूदी:
विधि: हरे रंग के लिए पुदीना-नींबू या खीरे का रस, सफेद के लिए दूध या नारियल पानी और नारंगी के लिए संतरे या गाजर का रस तैयार करें। तीनों को अलग-अलग गिलास में धीरे-धीरे डालें ताकि परतें बन जाएं।
- टिप्स: इसे ठंडा परोसें और ताजगी का अनुभव करें।
 
5. तिरंगा पुलाव:
विधि: चावल को तीन भागों में पकाएं। एक भाग में पालक की प्यूरी मिलाकर हरा रंग दें। दूसरे भाग को सादा सफेद रखें। तीसरे भाग में टमाटर प्यूरी या गाजर प्यूरी और थोड़ा केसर मिलाकर केसरिया रंग दें। इन तीनों रंगों के चावल को परोसते समय तिरंगे के क्रम में सजाएं।
- टिप्स: अशोक चक्र के लिए आप गाजर या मूली के गोल टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं।
