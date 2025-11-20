गुरुवार, 20 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

Winter Superfood: सर्दी का सुपरफूड: सरसों का साग और मक्के की रोटी, जानें 7 सेहत के फायदे

Sarson Ka Saag Makki Ki Roti
Makki Ki Roti, Health and Nutrition: सर्दी का मौसम अक्सर शरीर को ठंड और सर्द हवाओं से बचने के लिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। इस मौसम में शरीर को गर्माहट और ताकत देने वाली खाद्य सामग्री की जरूरत होती है, और  सरसों का साग और मक्के की रोटी  एक आदर्श चुनाव है। यह पारंपरिक पंजाबी भोजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है।ALSO READ: Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे
 
सरसों का साग और मक्के की रोटी के फायदे
 
1. गर्माहट और ऊर्जा 
सर्दी के मौसम में शरीर को ऊर्जा और गर्माहट की आवश्यकता होती है। मक्के की रोटी और सरसों का साग शरीर को यह गर्माहट प्रदान करते हैं और शरीर को पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रखते हैं।
 
2. प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें 
सरसों के साग में ऐंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। यह सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से बचाव में सहायक होता है।
 
3. हृदय स्वास्थ्य 
सरसों के साग में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करता है।
 
4. मक्के की रोटी में फाइबर 
 मक्के की रोटी ग्लूटेन फ्री होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। यह पाचन को बेहतर बनाने, वजन नियंत्रित रखने और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है।
 
5. विटामिन और मिनरल्स से भरपूर 
सरसों का साग विटामिन A, C, K, और कई आवश्यक मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। ये तत्व शरीर को सर्दियों में मजबूत बनाए रखते हैं और हड्डियों, त्वचा, और आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
 
6. वजन कम करने में मदद 
सरसों के साग और मक्के की रोटी कम कैलोरी वाले होते हैं, जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही, इन खाद्य पदार्थों में फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।
 
7. जोड़ों का दर्द 
सर्दी के मौसम में जोड़ो में दर्द और सूजन होना आम समस्या है। सरसों के साग में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स जोड़ो के दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।
 
कम शब्दों में जानें सरसों का साग और मक्का रोटी बनाने की सरल विधि: 
 
1. सरसों के साग को अच्छे से धोकर बारीक काट लें।
 
2. एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन, और हरी मिर्च डालें।
 
3. अब उसमें साग डालकर अच्छे से भूनें। फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर साग को पकने दें।
 
4. जब साग पूरी तरह से पक जाए, तो उसमें स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, और हल्दी डालें।
 
5. अब साग में मक्खन या घी डालकर इसे सर्व करें।
 
मक्के की रोटी बनाने की विधि: 
 
1. मक्के के आटे में पानी और थोड़ा नमक डालकर गूंध लें।
 
2. आटे को छोटे-छोटे गोले बनाकर बेलन से बेलें। अगर आटा चिपकता है, तो थोड़ा सूखा मक्के का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं।
 
3. तवे को गरम करें और रोटी को दोनों ओर अच्छे से सेंक लें।
 
4. रोटी को घी या मक्खन लगाकर गर्मागर्म सर्व करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारण

Heart attack symptoms: रात में किस समय सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा? जानिए कारणHeart attack while sleeping: आजकल हार्ट अटैक केवल बुढ़ापे की बीमारी नहीं रही है, बल्कि यह युवा पीढ़ी को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वैसे तो यह किसी भी समय आ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रात के समय या सुबह 4 बजे के आस-पास इसका खतरा ज्यादा होता है। इसके पीछे कई शारीरिक और जीवनशैली से जुड़े कारण जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं कि रात में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधान

शरीर में खून की कमी होने पर आंखों में दिखते हैं ये लक्षण, जानिए समाधानEye symptoms of anemia: शरीर में खून की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, एक आम स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। एनीमिया के शुरुआती लक्षण अक्सर बहुत सूक्ष्म होते हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमारी आँखें इस स्थिति का पहला संकेत दे सकती हैं। शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, आँखें भी शरीर के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। आइए जानते हैं कि खून की कमी होने पर आँखों में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं और इसका क्या समाधान है।

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सच

क्या बार-बार गरम ड्रिंक्स पीने से बढ़ सकता है कैंसर का खतरा? जानिए सचdo hot drinks increase cancer risk: हम में से ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत एक गरम चाय, कॉफी या सूप से करना पसंद करते हैं। किसी को सुबह की चाय के बिना ताजगी नहीं मिलती, तो किसी को काम के बीच कॉफी का कप चाहिए ही होता है। ?

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदाWalnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसान

Hair Care: बालों और स्कैल्प के लिए कॉफी कितनी फायदेमंद है? जानें पूरे फायदे और नुकसानCoffee benefits for hairs: आज के समय में समय से पहले बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है। बढ़ता तनाव, असंतुलित खानपान, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स और प्रदूषण इसके पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं। ऐसे में लोग हमेशा नेचुरल तरीकों की तलाश में रहते हैं, ताकि बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने बालों को सुंदर, काले और मजबूत बनाया जा सके।

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्स

Kids Winter Care: सर्दी में कैसे रखें छोटे बच्चों का खयाल, जानें विंटर हेल्थ टिप्सBaby Winter Care Tips: छोटे बच्चों को सर्दियों में विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। वे छोटे होने के कारण ना ही कुछ बोलकर बता सकते है और ना ही ठीक से आपकी बातों को समझ सकते हैं, समय में छोटे बच्चों को ठंड से बचाने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव दिए जा रहे हैं:

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदे

Winter Health: सर्दियों में रहना है हेल्दी तो अपने खाने में शामिल करें ये 17 चीजें और पाएं अनेक सेहत फायदेCold weather diet plan: सर्दी के मौसम में ताजगी और ऊर्जा बनाए रखने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। सर्दी में शरीर को ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है, और इसके लिए हम कुछ विशेष फल और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं जो न केवल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, बल्कि सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म भी रखते हैं।

Jhalkari Bai: जयंती विशेष: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को धूल चटाने वाली वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास

Jhalkari Bai: जयंती विशेष: 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को धूल चटाने वाली वीरांगना झलकारी बाई का इतिहासStory of Jhalkari Bai: झलकारी बाई, एक नाम जो बुंदेलखंड की वीरता और साहस का प्रतीक बन चुका है। झलकारी बाई का जीवन न केवल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि वह एक प्रेरणास्त्रोत भी हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता की दिशा में अपने बलिदान से अमिट छाप छोड़ी। उनका साहस, नेतृत्व, और संघर्ष भारतीय महिला शक्ति का जीवंत उदाहरण है।

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, जानें उनके 6 खास कार्य

Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, जानें उनके 6 खास कार्यGuru Tegh Bahadur Shahidi Diwas 2025: गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर को है। उन्होंने 1675 ईस्वी में, मुगल सम्राट औरंगजेब के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध खड़े होकर कश्मीरी पंडितों के तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में शहादत दी थी। यह शहीदी पर्व हमें अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ निडरता से खड़े होने के उनके मौलिक सिद्धांतों की याद दिलाता है।
