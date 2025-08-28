गुरुवार, 28 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (18:09 IST)

लॉन्ग लाइफ और हेल्दी हार्ट के लिए रोज खाएं ये ड्राई फ्रूट, मिलेगा जबरदस्त फायदा

Walnut Benefits in Hindi
Walnut Benefits in Hindi: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चिंता हमारे दिल की सेहत को लेकर होती है। बदलती दिनचर्या, गलत खानपान और तनाव की वजह से लोग कम उम्र में ही हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर हमेशा यही सलाह देते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में छोटे-छोटे बदलाव करेंगे तो दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। इन्हीं बदलावों में से एक सबसे आसान और असरदार उपाय है, रोजाना एक मुट्ठी भर मेवा खाना। खासकर अखरोट (Walnut), जो सेहत के लिए किसी सुपरफूड से कम नहीं माने जाते।
 
अखरोट क्यों है खास?
अखरोट को अक्सर "ब्रेन फूड" कहा जाता है क्योंकि इसका आकार दिमाग से मिलता-जुलता है। लेकिन केवल दिमाग ही नहीं, यह दिल की सेहत के लिए भी वरदान है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और दिल की धड़कनों को नियमित रखने में मदद करते हैं। रिसर्च में भी पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से अखरोट का सेवन करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है और उनकी जीवन प्रत्याशा (Longevity) बढ़ जाती है।
 
कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार: कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) और एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल)। अखरोट का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। जब खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो धमनियों में चर्बी जमने की समस्या नहीं होती, जिससे ब्लड फ्लो सही रहता है और हार्ट अटैक का खतरा घटता है।
 
हार्ट डिजीज से सुरक्षा: ओमेगा-3 फैटी एसिड की मौजूदगी अखरोट को खास बनाती है। यह फैटी एसिड दिल की धड़कन को सामान्य रखने में मदद करता है और अचानक कार्डियक अरेस्ट का रिस्क कम करता है। साथ ही, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन (Inflammation) को कम करते हैं, जिससे दिल और रक्त वाहिकाएं (Blood Vessels) स्वस्थ रहती हैं। यही वजह है कि अखरोट को हार्ट-फ्रेंडली नट्स कहा जाता है।
 
लंबी उम्र का राज: लंबी उम्र जीने के लिए सबसे ज़रूरी है शरीर को फिट और अंगों को स्वस्थ रखना। अखरोट नियमित रूप से खाने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग और हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान बनाए रखते हैं और मोटापा बढ़ने से रोकते हैं। यही कारण है कि कई शोधों में अखरोट को ‘लॉन्गेविटी फूड’ का दर्जा दिया गया है।
 
कैसे और कब खाएं अखरोट?
  • अगर आप अखरोट को सही तरीके से खाएंगे तो इसका असर और भी ज्यादा मिलेगा।
  • सुबह खाली पेट दो अखरोट पानी में भिगोकर खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है।
  • इसे सलाद, स्मूदी या ओट्स के साथ मिलाकर भी खाया जा सकता है।
  • रात को दूध में अखरोट मिलाकर पीने से नींद बेहतर होती है और दिमाग रिलैक्स होता है।
  • ध्यान रहे कि इसे ज्यादा मात्रा में न खाएं। दिन में 3 से 4 अखरोट पर्याप्त हैं।
अन्य फायदों पर भी नजर डालें:
वजन नियंत्रण में मददगार: इसमें मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भूख को कंट्रोल करते हैं और बार-बार खाने की इच्छा कम करते हैं।
ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट: ओमेगा-3 और एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की नसों को सक्रिय रखते हैं और मेमोरी को बेहतर बनाते हैं।
डायबिटीज कंट्रोल: रिसर्च में पाया गया है कि अखरोट ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है।
स्किन और हेयर के लिए लाभकारी: इसमें मौजूद विटामिन E त्वचा को ग्लोइंग बनाता है और बालों को मजबूत करता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
