सोमवार, 25 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. सेहत
  3. हेल्थ टिप्स
  4. why intermittent fasting is not good for heart
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 25 अगस्त 2025 (16:43 IST)

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

why intermittent fasting is not good
fasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है? रिपोर्ट्स के अनुसार, लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वालों में हार्ट डिजीज का खतरा लगभग दोगुना हो सकता है। यह चौंकाने वाली बात है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम समझें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह हृदय को प्रभावित कर सकती है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
 
इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है?
इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट पैटर्न है जिसमें दिनभर खाने का समय सीमित कर दिया जाता है। सबसे लोकप्रिय पैटर्न है 16:8 रूल, यानी 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना और सिर्फ 8 घंटे की विंडो में भोजन करना। कुछ लोग इसे 14:10, 18:6 या यहां तक कि 20:4 तक भी अपनाते हैं। माना जाता है कि इससे शरीर को डिटॉक्स करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने और वजन कम करने में मदद मिलती है। लेकिन जब खाने का समय लगातार सीमित हो जाता है, तो इसका असर शरीर की पोषण ज़रूरतों और हार्ट हेल्थ पर भी पड़ सकता है।
 
रिसर्च क्या कहती है?
हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग रोज़ाना 8 घंटे या उससे कम समय में खाना खाते हैं, उनमें हृदय संबंधी रोगों (जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक) का खतरा दोगुना हो सकता है। दरअसल, जब शरीर को लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता, तो यह ऊर्जा पाने के लिए फैट ब्रेकडाउन करना शुरू करता है। शुरू में यह प्रोसेस अच्छा लगता है, लेकिन लंबे समय में इससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और ब्लड लिपिड लेवल बिगड़ सकता है। यही असंतुलन हृदय रोगों का कारण बन सकता है।
 
हृदय पर कैसे पड़ता है असर?
कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन- लगातार फास्टिंग से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ सकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) का स्तर कम हो सकता है।
 
ब्लड प्रेशर बढ़ना- लंबे समय तक भूखे रहने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ता है, जो ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर सकता है।
 
इंफ्लेमेशन का खतरा- फास्टिंग के दौरान शरीर में सूजन (inflammation) की स्थिति बन सकती है, जो हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर है।
 
हार्मोनल इम्बैलेंस- महिलाओं और बुजुर्गों में लंबे फास्टिंग विंडो हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा और भी बढ़ जाता है।
 
किन लोगों को ज्यादा खतरा है?
हर किसी पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग इसे आसानी से अपना लेते हैं, जबकि कुछ पर इसका नकारात्मक असर ज्यादा दिखता है।
 
हार्ट पेशेंट्स- जिन्हें पहले से ही हृदय रोग हैं, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग से परहेज़ करना चाहिए।
 
डायबिटीज पेशेंट्स- लंबे समय तक बिना भोजन रहने से शुगर लेवल अचानक गिर सकता है, जिससे हृदय पर असर पड़ता है।
 
गर्भवती महिलाएं- इस दौरान पोषण की कमी सीधा मां और बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
 
बुजुर्ग- कमजोर इम्यून सिस्टम और हड्डियों पर इसका दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है।
 
सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?
अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो इसे बिना सोच-समझे और लंबे समय तक न अपनाएं।
  • डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें- अपनी सेहत और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर ही इस डाइट को अपनाएँ।
  • संतुलित भोजन लें- फास्टिंग खत्म करने के बाद ज्यादा ऑयली, प्रोसेस्ड या हैवी फूड न खाएँ।
  • हाइड्रेशन का ध्यान रखें- पानी और हर्बल ड्रिंक्स से शरीर को हाइड्रेटेड रखें।
  • छोटे बदलाव करें- 16:8 पैटर्न सभी पर फिट नहीं बैठता, आप 12:12 या 14:10 जैसे आसान विकल्प चुन सकते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसाद

गणेश चतुर्थी से 10 दिनों तक बनाएं बप्पा का पसंदीदा नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक सहित अन्य प्रसादGanesh Chaturthi prasad: गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर, भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और विभिन्न प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह उत्सव के माहौल को और भी मीठा बना देता है। यहां जानें गणेश चतुर्थी यानी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर नैवेद्य, लड्‍डू, मोदक आदि प्रसाद बनाने के बारे में जानकारी...

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेश

आ रही है श्रीगणेश चतुर्थी, अभी से अपने मोबाइल में सेव कर लें ये खूबसूरत शुभकामना संदेशGanesh chaturthi Massage On Social Media : गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है। इस बार यह पर्व 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाया जा रहा है। यहां कुछ खूबसूरत 'श्रीगणेश चतुर्थी शुभकामना संदेश' दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप अभी से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और त्योहार के दिन शेयर कर सकते हैं। आइए जानते हैं यहां....

गणपति बप्पा मोरया... पढ़ें गणेश उत्सव पर रोचक निबंध

गणपति बप्पा मोरया... पढ़ें गणेश उत्सव पर रोचक निबंधEssay On Ganesh Chaturthi : गणेश उत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, पूरे भारत में मनाए जाने वाले सबसे बड़े और ऊर्जावान त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है, जिन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। गणेश उत्सव पर यहां पढ़ें रोचक निबंध...

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेश

पर्युषण महापर्व 2025 के शुभ अवसर पर अपनों को भेजें ये 10 शुभकामना संदेशParyushan Parv Social Media Sandesh : पर्युषण महापर्व आत्मशुद्धि, क्षमा और शांति का पर्व है। इस पावन अवसर पर अपने प्रियजनों को ये 10 शुभकामना संदेश भेजकर इस पर्व की खुशियां बांटें। ये संदेश आपकी आत्मिक साधना तथा आपको शांति प्रदान करने में मददगार साबित होंगे।

गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्स

गणेश चतुर्थी 2025: घर पर ऐसे बनाएं इको-फ्रेंडली गणपति, जानें सजावट और पूजा की टिप्सeco friendly ganesh ji: भारत में गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि पूरे समाज को जोड़ने वाला उत्सव है। भगवान गणेश को ‘विघ्नहर्ता’ और ‘सुखकर्ता’ माना जाता है, इसलिए हर साल इस दिन भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ घर और पंडालों में गणपति की स्थापना करते हैं।

और भी वीडियो देखें

कठिन तपस्या की गौरी ने तब शिव को पाया था, हरतालिका तीज पर कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेज

कठिन तपस्या की गौरी ने तब शिव को पाया था, हरतालिका तीज पर कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजइस वर्ष 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की उपासना से प्रेम जीवन मधुरमय बनता है। इस पावन दिन का सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा महत्व होता है। वहीं कुआंरी लड़कियां भी आदर्श पति और अपने भावी सुखमय वैवाहिक जीवन की आशा में ये व्रत रखती हैं। यहां हम आपको हरतालिका तीज के लिए खास कोट्स, स्टेटस, विशेस और मैसेजेस दे रहें हैं जिन्हें आप अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों को भेज सकती हैं और स्टेटस पर भी लगा सकती हैं।

अंधकार से प्रकाश तक: आर्ट ऑफ लिविंग कैसे यूक्रेन में युद्ध के घाव भर रहा है

अंधकार से प्रकाश तक: आर्ट ऑफ लिविंग कैसे यूक्रेन में युद्ध के घाव भर रहा हैआर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सिखाए गए नेतृत्व कार्यक्रमों का भी रहा, जिससे यूक्रेनी सैन्य नेताओं को अनुकूल नेतृत्व कौशल और अप्रत्याशित जोखिमभरी परिस्थितियों में रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हुई। यूक्रेनी सेना ने इस सहयोग को 'मिशनों की सफल पूर्णता और जीवन की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कारक' बताया।

भारत को कोसने वाले US और EU खुद कितने ईमानदार, रूस से खरीदते हैं तेल, गैस और अन्य सामान

भारत को कोसने वाले US और EU खुद कितने ईमानदार, रूस से खरीदते हैं तेल, गैस और अन्य सामानRussia Ukraine war: रूस ने जबसे यूक्रेन पर आक्रमण किया है, यूरोपीय संघ और अमेरिका भारत को कोसने-धिक्कारने में लगे हैं कि वह रूसी तेल के आयात द्वारा अपने पैसे से रूस की झोली भर रहा है और बेचारे यूक्रेनियों के जले पर नमक छिड़क रहा है।

भूतपूर्व सवाल और भूतपूर्व जवाब!

भूतपूर्व सवाल और भूतपूर्व जवाब!Why questions are necessary: मनुष्य और दिमाग की जुगलबंदी सवाल और जवाब के बगैर नहीं हो सकती। यदि मनुष्य के मस्तिष्क में सवाल ही नहीं आते तो आज भी मनुष्य जस का तस ही होता यानी प्रागैतिहासिक काल खंड जैसा आदिमानव। उस समय आदिमानव को कुछ करने और सोचने की जरूरत ही नहीं थी फिर भी उसने निरंतर सोचा और दुनिया सोच-विचार सवाल जवाब से ही निरन्तर आगे बढ़ती रही।

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग

ये हैं भारत के 5 सबसे महंगे और शानदार होटल, जहां रुकते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगmost expensive and luxurious hotels in india: भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और मेहमान नवाजी के लिए दुनियाभर में जाना जाता है। यहां ऐसे कई होटल हैं, जो न केवल शानदार हैं, बल्कि उनकी कीमत भी आसमान छूती है। ये होटल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जो राजा-महाराजाओं जैसा एहसास कराते हैं। आइए जानते हैं भारत के 5 सबसे महंगे और लग्जरी होटलों के बारे में, जहां एक रात का खर्च लाखों में है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com